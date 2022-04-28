Груз 200 для Севастополя: ВСУ ликвидировали командира из разведбата морпехов РФ

Разбитая техника оккупантов / Reuters

Во временно оккупированном РФ Севастополе похоронили командира разведывательного взвода разведывательного батальона дислоцирующейся в Севастополе 810-й отдельной бригады морской пехоты Черноморского флота России Алексея Охоту.

Он был ликвидирован ВСУ после начла агрессии РФ в Украине, рассказал глава оккупационных властей Сквастополя Михаил Развожаев.

"Алексей Иванович (Охота) родился в поселке Беркакит, г. Нерюнгри Якутской АССР. В 2010 году окончил Дальневосточное высшее военное командное училище. С 2013 года служил в нашей 810-й отдельной бригаде морской пехоты. Был командиром взвода снайперов, затем стал командиром разведроты, взвода, командиром десантно-штурмовой роты. С 2018 года стал командиром разведывательного взвода разведбатальона", – говорится в сообщении.

На данный момент российские власти Севастополя официально сообщили о гибели на материковой Украине не менее 28 российских военных, которые проживали в Севастополе, и одного погибшего старшего мичмана с затопленого ракетного крейсера Москва.

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Ранее сообщалось, что Вооруженные силы Украины ликвидировали подполковника российских оккупационных войск Вячеслава Савинова.

Уничтоженный оккупант был начальником артиллерийской разведки 49 армии РФ. Он был уничтожен в Украине еще 12 марта.

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