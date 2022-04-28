Зверства в Буче: разоблачены 10 извергов из армии РФ, пытавших беззащитных мирных жителей

Разоблачены 10 извергов из армии РФ, которые пытали беззащитных мирных жителей/ УНИАН

Генпрокурор Ирина Венедиктова сообщила имена 10 российских оккупантов, причастность которых к зверствам в Украине подтвердило следствие. И пока в РФ присваивают почетные звания бригадам нелюдей, которые причастны к военным преступлениям, украинские правоохранители присвоили уже первым десяти военным преступникам заслуженные "звания" подозреваемых, подчеркивает Венедиктова.

Она напомнила, что 64-ю отдельную мотострелковую бригаду сухопутных войск российских вооруженных сил Путин отметил присвоением почетного звания "гвардейской". Ранее была доказана причастность к зверствам в Украине оккупантов именно из этой бригады.

"Благодарность от президента за "массовый героизм", а языком цивилизованного мира – за военные преступления, – это доказательство того, что зверства в Буче были задачей свыше, с которой они справились. А главное – общей ответственности главнокомандующего за действия солдат", – отметила Венедиктова.

Генпрокурор назвала фамилии десяти военнослужащих упомянутой 64-й бригады ВС РФ, которым прокуроры Бучанской окружной прокуратуры объявили подозрение:

младший сержант Вячеслав Лаврентьев,

рядовой Григорий Нарышкин,

рядовой Василий Князев,

ефрейтор Семен Мальцев,

рядовой Сергей Пескарев,

рядовой Альберт Раднаев,

ефрейтор Михаил Кашина,

ефрейтор Андрей Бизяев,

ефрейтор Дмитрий Сергиенко,

сержант Никита Акимов.

Как отметила Венедиктова, следствие в короткие сроки установило, что именно эти лица во время оккупации Бучи издевались над мирными жителями и убивали их.

"Во время оккупации Бучи именно они захватывали в заложники безоружных гражданских, морили их голодом и жаждой, держали их на коленях со связанными хомутами руками и залепленными глазами, издевались и били. В ход шли кулаки и приклады. У людей выбивали информацию о расположении ВСУ и теробороны, некоторых вообще пытали беспричинно. Российские военнослужащие угрожали потерпевшим убийством и даже имитировали казнь своих пленников, стреляя в их направлении", – рассказала генпрокурор.

Эти же российские оккупанты также грабили местное население, забирая у них личные вещи и бытовую технику.

Напомним, расследователи Conflict Intelligence Teamview ранее выяснили, что самыми зверскими поступками в отношении мирных украинцев отличились российские десантники из Пскова и Костромы, а не с Кавказа. Ситуация с жестоким обращением с гражданским населением зависела от регионов и от того, находится ли населенный пункт в тылу или нет, как давно он находится в тылу или на линии фронта, отметили в CIT.

Также сообщалось, что в РФ звание полковника было присвоено командиру 64-й отдельной мотострелковой бригады ВС РФ Азатбеку Омурбекову, бойцы которой принимали участие в массовых убийствах и грабежах мирных жителей Бучи Киевской области.

Как известно, бойцы Вооруженных сил Украины уничтожили танковое подразделение 64-й бригады российских оккупантов, совершавших зверства в Буче.

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