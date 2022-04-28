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Зверства в Буче: разоблачены 10 извергов из армии РФ, пытавших беззащитных мирных жителей

28 апреля 2022, 17:02

Украинская прокуратура обнародовала фото и личные данные российских оккупантов, которые пытали, насиловали и убивали украинцев на Киевщине.

Буча
Разоблачены 10 извергов из армии РФ, которые пытали беззащитных мирных жителей/ УНИАН

Генпрокурор Ирина Венедиктова сообщила имена 10 российских оккупантов, причастность которых к зверствам в Украине подтвердило следствие. И пока в РФ присваивают почетные звания бригадам нелюдей, которые причастны к военным преступлениям, украинские правоохранители присвоили уже первым десяти военным преступникам заслуженные "звания" подозреваемых, подчеркивает Венедиктова.

Она напомнила, что 64-ю отдельную мотострелковую бригаду сухопутных войск российских вооруженных сил Путин отметил присвоением почетного звания "гвардейской". Ранее была доказана причастность к зверствам в Украине оккупантов именно из этой бригады.

"Благодарность от президента за "массовый героизм", а языком цивилизованного мира – за военные преступления, – это доказательство того, что зверства в Буче были задачей свыше, с которой они справились. А главное – общей ответственности главнокомандующего за действия солдат", – отметила Венедиктова.

Генпрокурор назвала фамилии десяти военнослужащих упомянутой 64-й бригады ВС РФ, которым прокуроры Бучанской окружной прокуратуры объявили подозрение:

  • младший сержант Вячеслав Лаврентьев,
  • рядовой Григорий Нарышкин,
  • рядовой Василий Князев,
  • ефрейтор Семен Мальцев,
  • рядовой Сергей Пескарев,
  • рядовой Альберт Раднаев,
  • ефрейтор Михаил Кашина,
  • ефрейтор Андрей Бизяев,
  • ефрейтор Дмитрий Сергиенко,
  • сержант Никита Акимов.

Как отметила Венедиктова, следствие в короткие сроки установило, что именно эти лица во время оккупации Бучи издевались над мирными жителями и убивали их.

"Во время оккупации Бучи именно они захватывали в заложники безоружных гражданских, морили их голодом и жаждой, держали их на коленях со связанными хомутами руками и залепленными глазами, издевались и били. В ход шли кулаки и приклады. У людей выбивали информацию о расположении ВСУ и теробороны, некоторых вообще пытали беспричинно. Российские военнослужащие угрожали потерпевшим убийством и даже имитировали казнь своих пленников, стреляя в их направлении", – рассказала генпрокурор.

Эти же российские оккупанты также грабили местное население, забирая у них личные вещи и бытовую технику.

  • Прокуратура объявила подозрение 10 оккупантам за зверства в Буче
    Прокуратура объявила подозрение 10 оккупантам за зверства в Буче Facebook Ирина Венедиктова
  • Прокуратура объявила подозрение 10 оккупантам за зверства в Буче
    Прокуратура объявила подозрение 10 оккупантам за зверства в Буче Facebook Ирина Венедиктова
  • Прокуратура объявила подозрение 10 оккупантам за зверства в Буче
    Прокуратура объявила подозрение 10 оккупантам за зверства в Буче Facebook Ирина Венедиктова
  • Прокуратура объявила подозрение 10 оккупантам за зверства в Буче
    Прокуратура объявила подозрение 10 оккупантам за зверства в Буче Facebook Ирина Венедиктова
  • Прокуратура объявила подозрение 10 оккупантам за зверства в Буче
    Прокуратура объявила подозрение 10 оккупантам за зверства в Буче Facebook Ирина Венедиктова
  • Прокуратура объявила подозрение 10 оккупантам за зверства в Буче
    Прокуратура объявила подозрение 10 оккупантам за зверства в Буче Facebook Ирина Венедиктова
  • Прокуратура объявила подозрение 10 оккупантам за зверства в Буче
    Прокуратура объявила подозрение 10 оккупантам за зверства в Буче Facebook Ирина Венедиктова
  • Прокуратура объявила подозрение 10 оккупантам за зверства в Буче
    Прокуратура объявила подозрение 10 оккупантам за зверства в Буче Facebook Ирина Венедиктова
  • Прокуратура объявила подозрение 10 оккупантам за зверства в Буче
    Прокуратура объявила подозрение 10 оккупантам за зверства в Буче Facebook Ирина Венедиктова
  • Прокуратура объявила подозрение 10 оккупантам за зверства в Буче
    Прокуратура объявила подозрение 10 оккупантам за зверства в Буче Facebook Ирина Венедиктова

Напомним, расследователи Conflict Intelligence Teamview ранее выяснили, что самыми зверскими поступками в отношении мирных украинцев отличились российские десантники из Пскова и Костромы, а не с Кавказа. Ситуация с жестоким обращением с гражданским населением зависела от регионов и от того, находится ли населенный пункт в тылу или нет, как давно он находится в тылу или на линии фронта, отметили в CIT.

Также сообщалось, что в РФ звание полковника было присвоено командиру 64-й отдельной мотострелковой бригады ВС РФ Азатбеку Омурбекову, бойцы которой принимали участие в массовых убийствах и грабежах мирных жителей Бучи Киевской области.

Как известно, бойцы Вооруженных сил Украины уничтожили танковое подразделение 64-й бригады российских оккупантов, совершавших зверства в Буче.

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