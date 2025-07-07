Мобилизация в Украине может полностью остановиться: в ВСУ назвали причину

О чем сказал Саранцев:
- Россия ударами по ТЦК и СП пытается реализовать две цели
- Удары по ТЦК могут остановить процесс мобилизации
Россия наносит удары по территориальным центрам комплектования с целью уничтожения баз данных военнообязанных, что может существенно замедлить или даже остановить процесс мобилизации. Об этом заявил начальник управления коммуникаций командования Сухопутных войск ВСУ Виталий Саранцев в эфире канала Киев24, выделив 2 основные причины российских ударов по ТЦК и СП.
"Первое, это, конечно, уничтожить физически данные военнообязанных и тем самым затормозить этот процесс (мобилизации, - ред.) или вообще его остановить", - указывает он.видео дня
Кроме этого, по его словам, российские удары по ТЦК и СП имеют еще одну цель - посеять страх и дестабилизировать общество, ведь ТЦК и СП часто расположены в густозаселенных районах городов, рядом с жилыми кварталами, транспортной инфраструктурой или объектами социального значения.
"И, соответственно, это так же подразумевается, такое опасное соседство должно возмутить граждан и всколыхнуть их, и подтолкнуть к каким-то действиям против ТЦК", - сказал Саранцев.
Он подчеркнул, что Россия, скорее всего, делает ставку именно на два аспекта - уничтожение данных и посев страха среди населения.
Цель таких действий заключается в том, чтобы заставить людей избегать посещения ТЦК, независимо от причин: будь то для получения социальных услуг, обновления персональных данных или оформления документов для заключения контракта с Силами обороны.
Удары по ТЦК - последние новости по теме
Напомним, как ранее сообщал Главред, в течение последних двух недель Россия уже в шестой раз атаковала здания территориальных центров комплектования и прилегающие к ним территории, реализуя новую тактику.
7 июля армия страны-агрессора РФ нанесла удары беспилотниками по ТЦК в Харькове и Запорожье.
По словам спикера командования Сухопутных войск ВСУ Виталия Саранцева, Россия и в дальнейшем может целиться по территориальным центрам комплектования и социальной поддержки с целью сорвать мобилизационные процессы в Украине.
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О персоне: Виталий Саранцев
Виталий Саранцев - полковник Вооруженных сил Украины, официальный представитель командования Сухопутных войск ВСУ.
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