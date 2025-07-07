Мобилизация в Украине может полностью остановиться: в ВСУ назвали причину

Процесс мобилизации в Украине может быть остановлен или существенно заторможен из-за российских ударов по ТЦК и СП, отметил Саранцев.

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Мобилизация в Украине может затормозиться или вообще остановиться / Коллаж Главред, фото: УНИАН

О чем сказал Саранцев:

Россия ударами по ТЦК и СП пытается реализовать две цели

Удары по ТЦК могут остановить процесс мобилизации

Россия наносит удары по территориальным центрам комплектования с целью уничтожения баз данных военнообязанных, что может существенно замедлить или даже остановить процесс мобилизации. Об этом заявил начальник управления коммуникаций командования Сухопутных войск ВСУ Виталий Саранцев в эфире канала Киев24, выделив 2 основные причины российских ударов по ТЦК и СП.

"Первое, это, конечно, уничтожить физически данные военнообязанных и тем самым затормозить этот процесс (мобилизации, - ред.) или вообще его остановить", - указывает он. видео дня

Кроме этого, по его словам, российские удары по ТЦК и СП имеют еще одну цель - посеять страх и дестабилизировать общество, ведь ТЦК и СП часто расположены в густозаселенных районах городов, рядом с жилыми кварталами, транспортной инфраструктурой или объектами социального значения.

"И, соответственно, это так же подразумевается, такое опасное соседство должно возмутить граждан и всколыхнуть их, и подтолкнуть к каким-то действиям против ТЦК", - сказал Саранцев.

Он подчеркнул, что Россия, скорее всего, делает ставку именно на два аспекта - уничтожение данных и посев страха среди населения.

Цель таких действий заключается в том, чтобы заставить людей избегать посещения ТЦК, независимо от причин: будь то для получения социальных услуг, обновления персональных данных или оформления документов для заключения контракта с Силами обороны.

Закон о мобилизации в Украине / Инфографика: Главред

Удары по ТЦК - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, в течение последних двух недель Россия уже в шестой раз атаковала здания территориальных центров комплектования и прилегающие к ним территории, реализуя новую тактику.

7 июля армия страны-агрессора РФ нанесла удары беспилотниками по ТЦК в Харькове и Запорожье.

По словам спикера командования Сухопутных войск ВСУ Виталия Саранцева, Россия и в дальнейшем может целиться по территориальным центрам комплектования и социальной поддержки с целью сорвать мобилизационные процессы в Украине.

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О персоне: Виталий Саранцев Виталий Саранцев - полковник Вооруженных сил Украины, официальный представитель командования Сухопутных войск ВСУ.

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