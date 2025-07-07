Украину атакует грозовой циклон: синоптики назвали регионы, где будет бушевать непогода

Погода в Луцке будет одной из самых холодных. Во многих областях объявили штормовое предупреждение.

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Прогноз погоды в Украине на 8 июля / фото: pexels

Вы узнаете:

Какой будет погода ночью 8 июля

Когда температура воздуха повысится до +39 градусов

В каких областях будут грозовые дожди

Погода в Украине 8 июля будет жаркая погода. В то же время в некоторых областях будет дождь. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

До конца суток 7 июля и в течение 8 июля в западных областях Украины будут грозовые дожди, град и шквалы 15-20 м/с.

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Там объявили штормовое предупреждение - І уровень опасности.

Прогноз погоды в Украине на 8 июля / фото: ventusky

Синоптик Наталья Диденко предупреждает о том, что в Украине 8 июля будет жара. На юге и в центральных областях температура воздуха повысится до +36 градусов.

Однако западные регионы накроет циклон. Он принесет грозовые дожди, которые дойдут до северных областей. 9 июля ожидается ослабление жары в западных областях.

Кто такая Наталка Диденко / Инфографика: Главред

О персоне: Наталья Диденко Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.

Погода 8 июля

В Украине 8 июля будет облачно с прояснениями. В этот день синоптики прогнозируют дожди с грозами, градом и шквалами во многих областях. В этот день ветер будет южный и юго-западный со скоростью 7-12 м/с.

"В западных областях облачно с прояснениями, кратковременные дожди, грозы, днем местами град и шквалы 15-20 м/с, на Закарпатье и Прикарпатье значительные дожди; температура ночью 15-20° (в Карпатах 12-17°), днем 26-31°. На остальной территории переменная облачность, без осадков, только в Житомирской, Винницкой и Киевской областях днем местами кратковременный дождь, гроза; температура ночью 17-22°, днем сильная жара 35-39°, в северных и Винницкой областях 29-34°", - говорится в сообщении.

В Украине ударит +37

По данным meteoprog, 8 июля в Украине будет достаточно жаркая погода. Теплее всего будет в Херсонской области. Там температура воздуха повысится до +21...+37 градусов. Самая низкая температура будет в Волынской области. Там температура воздуха повысится до +16...+27 градусов.

Прогноз погоды в Украине на 8 июля / фото: meteoprog

Погода 8 июля в Киеве

В Киеве 8 июля будет переменная облачность. Синоптики в этот день прогнозируют дожди с грозами. Ветер в этот день будет южный и юго-западный со скоростью 7-12 м/с.

"Температура по области ночью 17-22°, днем 29-34°; в Киеве ночью 20-22°, днем 31-33°", - сообщает Укргидрометцентр.

Прогноз погоды в Украине на 8 июля / фото: meteoprog

Погода в Украине - последние новости

Как сообщал Главред, синоптик Наталья Диденко ранее говорила, что погода в среду, 2 июля, будет преимущественно с комфортной температурой воздуха - ожидается +24...+29 градусов.

Синоптик Наталья Птуха заявила, что антициклон в ближайшие дни принесет в Украину сухую погоду без осадков. Впрочем, местами на западе и севере возможны кратковременные дожди с грозами.

В то же время синоптик Станислав Щедрин рассказал, что Украину ждет +40 градусов уже с 4 июля. По его словам, до 15 июля стоит ждать адской жары.

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Об источнике: Укргидрометцентр Украинский гидрометеорологический центр (Укргидрометцентр) - государственное учреждение, которое занимается метеорологическими и гидрологическими наблюдениями на территории Украины. Оно входит в состав ГСЧС. Укргидрометцентр публикует данные о температуре воздуха, атмосферном давлении, направлении и силе ветра, осадках, влажности воздуха и других показателях. На официальном сайте учреждения можно посмотреть погоду в реальном времени и на несколько дней вперед. Специалисты предоставляют данные о погоде не только по всей Украине, но и по каждому региону и населенному пункту. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.

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