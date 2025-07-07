Украину накроют мощные грозы и завалит градом: синоптик назвал опасные даты

Погода в Украине несколько дней будет очень опасной. Как рассказал народный синоптик Станислав Щедрин, Украину накроют сильные ливни.
"7-8 и 9 июля, по предварительному прогнозу, по всей Украине за исключением юга есть большая вероятность что накроют, мощные грозы, очень сильные ливни, град, шквалы, а в исключительных пунктах даже торнадо", - предупредил Щедрин.
Впрочем синоптик отметил, что жара в Украине никуда не денется.
"Температура в этот период особо не изменится", - добавил народный синоптик.
По прогнозу синоптика, до 11 июля в южных областях температура будет колебаться от +37 до +40 градусов.
На остальной территории - в западных, северных, центральных и восточных областях - следует ожидать от +34 до +37 градусов тепла.
Когда похолодает в Украине
"В первой декаде июля осадков не предвидится, может быть засуха. А вот уже после 15 июля температура в Украине немного снизится, и осадков станет больше. Следует ожидать дождей", - добавил синоптик в интервью Главреду.
Погода в Украине - последний прогноз
Как сообщал Главред, синоптики предупредили, что в Украине будут лить дожди с грозами, какие области накроет непогода.
Синоптик Наталья Птуха заявила, что антициклон в ближайшие дни принесет в Украину сухую погоду без осадков. Впрочем, местами на западе и севере возможны кратковременные дожди с грозами.
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