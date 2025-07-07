Украину накроют мощные грозы и завалит градом: синоптик назвал опасные даты

Когда Украину накроют мощные ливни, рассказал Главреду народный синоптик Станислав Щедрин.

https://glavred.info/synoptic/ukrainu-nakroyut-moshchnye-grozy-i-zavalit-gradom-sinoptik-nazval-opasnye-daty-10679303.html Ссылка скопирована

Погода в Украине будет опасной / pixabay

Погода в Украине несколько дней будет очень опасной. Как рассказал народный синоптик Станислав Щедрин, Украину накроют сильные ливни.

"7-8 и 9 июля, по предварительному прогнозу, по всей Украине за исключением юга есть большая вероятность что накроют, мощные грозы, очень сильные ливни, град, шквалы, а в исключительных пунктах даже торнадо", - предупредил Щедрин.

Впрочем синоптик отметил, что жара в Украине никуда не денется.

видео дня

"Температура в этот период особо не изменится", - добавил народный синоптик.

По прогнозу синоптика, до 11 июля в южных областях температура будет колебаться от +37 до +40 градусов.

На остальной территории - в западных, северных, центральных и восточных областях - следует ожидать от +34 до +37 градусов тепла.

Когда похолодает в Украине

"В первой декаде июля осадков не предвидится, может быть засуха. А вот уже после 15 июля температура в Украине немного снизится, и осадков станет больше. Следует ожидать дождей", - добавил синоптик в интервью Главреду.

Прогноз на 2 недели в Украине / meteoprog.com

Погода в Украине - последний прогноз

Как сообщал Главред, синоптики предупредили, что в Украине будут лить дожди с грозами, какие области накроет непогода.

Синоптик Наталья Птуха заявила, что антициклон в ближайшие дни принесет в Украину сухую погоду без осадков. Впрочем, местами на западе и севере возможны кратковременные дожди с грозами.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред