Аномальная жара накроет Украину: синоптик предупредил о резкой смене погоды

Украину накроет адская жара в ближайшие дни, сообщил Главреду народный синоптик.

https://glavred.info/synoptic/anomalnaya-zhara-nakroet-ukrainu-sinoptik-predupredil-o-rezkoy-smene-pogody-10677548.html Ссылка скопирована

Украину накроет мощная жара - дата / Коллаж Главред

Погода в Украине в июне оказалась довольно прохладной, с осадками и низкими температурами. Впрочем, синоптики обещают резкую смену погоды уже во втором месяце лета 2025.

Когда ждать потепления в июле, какие регионы накроет жара, и будут ли аномальные +40 градусов в Украине рассказал в интервью Главреду народный синоптик Станислав Щедрин.

Июнь в Украине был достаточно прохладным. А каким будет июль?

видео дня

Первая половина июля в Украине будет относительно жаркой. Могу сказать, что две недели июля станут аномально жаркими и сухими. До 15 июля стоит ждать адской жары.

Некоторые синоптики прогнозируют жару в Украине до +40 градусов. Действительно ли это так, и в каких регионах стоит ожидать такой температуры?

Да, с 4 по 11 июля в южных областях температура будет колебаться от +37 до +40 градусов.

На остальной территории - в западных, северных, центральных и восточных областях - следует ожидать от +34 до +37 градусов тепла.

Какой погоды следует ожидать во второй декаде июля?

В первой декаде июля осадков не предвидится, может быть засуха. А вот уже после 15 июля температура в Украине немного снизится, и осадков станет больше. Следует ожидать дождей.

Стоит ли ожидать определенных аномалий в июле?

Аномалий ждать не стоит. Будут только дожди, которые накроют некоторые регионы. А вот что касается температуры, то можно говорить об аномальных +40 градусов.

Европу уже в ближайшие дни атакует волна экстремальной жары до +42. Метеослужбы Испании, Португалии, Франции, Италии и Греции уже предупредили об опасности. Следует ли украинцам ждать еще большей жары?

Да. Воздушная масса, которая охватит Европу, с 4 июля должна прийти и к нам. Поэтому мы говорим об аномальных температурах именно в июле.

Горячий воздух направляется из Северной Африки.

Украину накроет жара до +34 градусов уже со 2-го июля / Укргидрометцентр

Кто такой Станислав Щедрин Стас Щедрин – украинский народный синоптик из Кропивницкого. Предоставляет долгосрочные и краткосрочные прогнозы погоды в Украине.По заверению синоптика, он занимается прогнозом погоды более десяти лет и использует тот же современный метод вычислений, как и в гидрометцентрах. Сотрудничает с рядом ведущих общенациональных изданий.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред