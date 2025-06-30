Аномальная жара накроет Украину: синоптик предупредил о резкой смене погоды

Погода в Украине в июне оказалась довольно прохладной, с осадками и низкими температурами. Впрочем, синоптики обещают резкую смену погоды уже во втором месяце лета 2025.
Когда ждать потепления в июле, какие регионы накроет жара, и будут ли аномальные +40 градусов в Украине рассказал в интервью Главреду народный синоптик Станислав Щедрин.
Июнь в Украине был достаточно прохладным. А каким будет июль?
Первая половина июля в Украине будет относительно жаркой. Могу сказать, что две недели июля станут аномально жаркими и сухими. До 15 июля стоит ждать адской жары.
Некоторые синоптики прогнозируют жару в Украине до +40 градусов. Действительно ли это так, и в каких регионах стоит ожидать такой температуры?
Да, с 4 по 11 июля в южных областях температура будет колебаться от +37 до +40 градусов.
На остальной территории - в западных, северных, центральных и восточных областях - следует ожидать от +34 до +37 градусов тепла.
Какой погоды следует ожидать во второй декаде июля?
В первой декаде июля осадков не предвидится, может быть засуха. А вот уже после 15 июля температура в Украине немного снизится, и осадков станет больше. Следует ожидать дождей.
Стоит ли ожидать определенных аномалий в июле?
Аномалий ждать не стоит. Будут только дожди, которые накроют некоторые регионы. А вот что касается температуры, то можно говорить об аномальных +40 градусов.
Европу уже в ближайшие дни атакует волна экстремальной жары до +42. Метеослужбы Испании, Португалии, Франции, Италии и Греции уже предупредили об опасности. Следует ли украинцам ждать еще большей жары?
Да. Воздушная масса, которая охватит Европу, с 4 июля должна прийти и к нам. Поэтому мы говорим об аномальных температурах именно в июле.
Горячий воздух направляется из Северной Африки.
Кто такой Станислав Щедрин
Стас Щедрин – украинский народный синоптик из Кропивницкого. Предоставляет долгосрочные и краткосрочные прогнозы погоды в Украине.По заверению синоптика, он занимается прогнозом погоды более десяти лет и использует тот же современный метод вычислений, как и в гидрометцентрах. Сотрудничает с рядом ведущих общенациональных изданий.
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