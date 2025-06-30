Синоптик назвал дату адской жары в Украине

Погода в Украине в начале июля резко изменится. После "холодного" июня следует ожидать адской жары.
В интервью Главреду народный синоптик Станислав Щедрин рассказал, что Украину ждет +40 градусов уже с 4 июля.
"Первая половина июля в Украине будет относительно жаркой. Могу сказать, что две недели июля станут аномально жаркими и сухими. До 15 июля стоит ждать адской жары", - отметил синоптик.
По словам Щедрина, Украину ждет аномальные температуры.
"С 4 по 11 июля в южных областях температура будет колебаться от +37 до +40 градусов. На остальной территории - в западных, северных, центральных и восточных областях - следует ожидать от +34 до +37 градусов тепла", - отметил синоптик.
Погода в Украине - что известно
Как сообщал Главред, синоптик Игорь Кибальчич говорил, что погода в Украине на этой неделе порадует украинцев теплом, а ближе к выходным страну накроет летняя жара. Жарче всего будет в южных, центральных областях, а также на Закарпатье.
В Украинском гидрометцентре сообщали, что июль 2025 года будет засушливым, а температура воздуха будет выше нормы.
Кроме того, синоптик Вера Балабух заявляла, что последние расчеты показывают, что лето будет теплым, средняя температура ожидается выше на 1-2 градуса выше нормы. Сезон будет более засушливым, особенно август и июль.
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Кто такой Станислав Щедрин
Стас Щедрин – украинский народный синоптик из Кропивницкого. Предоставляет долгосрочные и краткосрочные прогнозы погоды в Украине.По заверению синоптика, он занимается прогнозом погоды более десяти лет и использует тот же современный метод вычислений, как и в гидрометцентрах. Сотрудничает с рядом ведущих общенациональных изданий.
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