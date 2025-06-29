Украину раскалит до + 38 градусов: когда начнется настоящая жара

Прогноз погоды в Украине на неделю с 30 июня по 6 июля.

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Когда в Украину ворвется жара / фото: УНИАН

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Какой будет погода на следующей неделе

В каких областях Украины будет жарче всего

Погода в Украине на следующей неделе порадует украинцев теплом, а ближе к выходным страну накроет летняя жара. Об этом сообщил синоптик Игорь Кибальчич.

По его словам, сильнее всего жара будет наблюдаться в южных, центральных областях, а также на Закарпатье. Там местами воздух будет разогреваться до +35...+38 °С.

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"В начале новой рабочей недели в Украине будут преобладать довольно комфортные погодные условия с температурой около нормы и небольшими кратковременными дождями. Постепенно с середины недели и особенно в выходные к нам поступит жаркая воздушная масса с Балканского полуострова, в результате чего существенно возрастет дневная температура", - отметил синоптик.

Погода в Украине 30 июня

В понедельник, 30 июня, ночью в Украине местами возможен небольшой кратковременный дождь, днем в северных, центральных областях, а также в Крыму пройдут кратковременные дожди, местами грозы.

Температура воздуха ночью составит +13...+19 °С, днем +21...+26 °С, на юге и в Крыму +26...+31 °С. В северных областях ночью +10...+15 °С, днем +19...+24 °С.

Погода 30 июня / фото: meteoprog

Погода в Украине 1 июля

Во вторник, 1 июля, в Украине осадков не предвидится, только на севере Левобережья возможны небольшие дожди.

Температура воздуха ночью ожидается в пределах +9...+16 °С, днем +18...+24 °С, в южной части и на Закарпатье +25...+30 °С.

Погода 1 июля / фото: meteoprog

Погода в Украине 2 июля

В среду, 2 июля, на большей части территории Украины осадков не ожидается, лишь в северных и восточных областях днем возможны кратковременные дожди, местами с грозой.

Температура воздуха ночью ожидается в пределах +9...+16 °С, днем +22...+27 °С, в южных и западных регионах +27...+31 °С.

Погода 2 июля / фото: meteoprog

Погода в Украине 3 июля

В четверг, 3 июля, на всей территории Украины ожидается погода без осадков под влиянием области высокого давления.

Температура воздуха ночью составит +12...+18 °С, днем +27...+32 °С, на юге и на Закарпатье местами +33...+35 °С.

Погода в Украине 4 июля

В пятницу, 4 июля, в Украине сохранится малооблачная погода, без осадков.

Температура воздуха ночью составит +16...+21 °С, днем +28...+33 °С, в центральных и южных областях +32...+37 °С.

Погода в Украине 5 июля

В субботу, 5 июля, ночью в западных и северных регионах, днем также местами в центральных областях пройдут кратковременные грозовые дожди, местами возможны град и шквалы, 15 - 20 м/с. На остальной территории преимущественно без осадков.

Температура воздуха в западных и северных регионах ночью ожидается в пределах +12...+17 °С, днем +20...+25 °С, на остальной территории страны ночью +17...+22 °С, днем +30...+38 °С.

Погода в Украине 6 июля

В воскресенье, 6 июля, в центральных и южных областях пройдут местами кратковременные грозовые дожди, на остальной территории без существенных осадков.

Температура воздуха ночью составит +12...+18 °С, днем +22...+27 °С, на юго-востоке +29...+35 °С.

Тепловой удар / Инфографика: Главред

Погода в Украине - последние новости

Как сообщал Главред, ранее синоптик Игорь Кибальчич сообщал, что погода 29 июня будет преимущественно неустойчивой и ветреной. На большей части нашего государства будут идти небольшие, местами умеренные дожди. А в отдельных местах даже возможны грозы и шквалистые порывы ветра.

Синоптик Наталья Диденко говорила, что два дня в начале июля температура воздуха будет держаться на уровне до +33 градусов.

В то же время, Вера Балабух отмечала, что погода в Украине в ближайшие месяцы будет засушливой, а в целом лето в 2025 году будет жарким.

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Кто такой Игорь Кибальчич Игорь Кибальчич - синоптик Харьковского регионального центра по гидрометеорологии. Кибальчич является кандидатом географических наук.

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