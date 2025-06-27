Ударит +33 градуса: стала известна дата невероятной жары

Вы узнаете:
- Когда в Украине будет жара +33 градуса
- Какой будет погода в выходные, 28-29 июня
- Где будут дожди с грозами
Погода в Украине уже скоро станет жаркой. Жаркие дни будут на следующей неделе.
Об этом рассказала синоптик Наталья Диденко. Она отметила, что два дня в начале июля температура воздуха будет держаться на уровне до +33 градусов.
"3-4 июля везде в Украине будет жарко, +28...+33 градуса", - отметила она.
Погода в Украине 28-29 июня
В субботу и воскресенье, 28 и 29 июня, в Украине снова возобновится сильный ветер. В эти дни порывы северо-западного ветра будут достигать местами 15-20 метров в секунду.
Дожди с грозой в субботу предполагаются в восточных областях, на юге, местами в центральной части и на севере.
В западных областях 28 июня ожидается сухая погода.
В воскресенье в Украине вероятны периодические локальные дожди. Однако и солнца будет много. В целом в этот день будет переменчивая погода, говорит синоптик.
"Температура воздуха снова сдержанная, в течение дня ожидается +21...+25 градусов, немного выше в субботу на юге и востоке, +25...+28 градусов", - отметила Диденко.
Погода в Киеве на выходные
В Киеве в субботу и воскресенье ожидается сильный северо-западный ветер, температура воздуха составит +20...+22 градуса.
Местами небольшой дождь будет чередоваться с солнечной погодой.
Погода в Украине - последние новости
Как ранее сообщал Главред, температура скатится до +11 - стало известно, какие области атакует похолодание. В ряде областей будут дожди с грозами, а также существенно опустится температура воздуха.
Также ранее сообщалось, что в Украине изменится погода на выходные - снизится температура и будут дожди. Синоптик предупредила об изменениях погодных условий в выходные 28 и 29 июня.
Напомним, мощная магнитная буря влупила по Украине - стало известно, как долго будет бушевать шторм. Геомагнитный шторм может повлиять на самочувствие.
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Кто такая Наталья Диденко
Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Наташей Диденко", пишет Википедия.
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