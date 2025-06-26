Мощная магнитная буря ударила по Украине: как долго будет бушевать шторм

Геомагнитный шторм может повлиять на самочувствие.

https://glavred.info/synoptic/moshchnaya-magnitnaya-burya-udarila-po-ukraine-kak-dolgo-budet-bushevat-shtorm-10676486.html Ссылка скопирована

Землю накрыла магнитная буря / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Какова мощность магнитной бури

Как долго продлится геомагнитный шторм

В четверг, 26 июня, Землю накрыла мощная магнитная буря. Ее мощность достигла "красного" уровня и по К-индексу приблизилась к 6 баллам из 9 максимальных. Об этом свидетельствуют данные meteoagent.

В течение последних 24 часов геомагнитная активность была также на достаточно высоком уровне. Ожидается, что в четверг геомагнитное поле будет все еще нестабильным, в частности, по состоянию на 11:00 сила магнитной бури снизилась до 4 баллов, что свидетельствует о "желтом" уровне.

видео дня

В пятницу, 27 июня, геомагнитный шторм снова усилится, ожидается "красный уровень" бури.

А в субботу, 28 июня, возможно, магнитосфера придет в норму.

Отметим, что у метеочувствительных людей магнитные бури могут вызвать головную боль, головокружение, повышенную усталость и колебания артериального давления.

Во время солнечной активности также возможны временные сбои в работе связи и электронных систем.

Прогноз магнитных бурь / фото: meteoagent

Как защитить себя во время магнитных бурь

Как писал Главред, полностью избежать влияния магнитных бурь невозможно, но существуют эффективные способы облегчить свое состояние.

В частности, важно соблюдать режим сна. Спите не менее 7-8 часов в сутки.

Старайтесь следить за питанием и пить достаточно чистой воды.

Во время геомагнитных штормов лучше отказаться от чрезмерного употребления кофе, алкоголя и энергетических напитков. Лучше отдать предпочтение легкой и здоровой пище.

Не забывайте о физической активности, при этом важно избегать интенсивных нагрузок. Легкие физические упражнения или йога будут полезными.

Старайтесь избегать стрессовых ситуаций, конфликтов и чрезмерной эмоциональной нагрузки.

Как магнитные бури влияют на организм / Инфографика Главред

Другие новости:

Что такое магнитная буря? Магнитная буря - это возмущение геомагнитного поля, которое может длиться от нескольких часов до нескольких суток. Они вызываются возмущенными потоками солнечного ветра, которые поступают в магнитосферу Земли и взаимодействуют с ней. Эти геомагнитные бури могут влиять на технику и даже человеческий организм. Они могут вызвать нарушения или поломки в аппаратуре космических аппаратов, вывести из строя электронную технику на Земле. Что касается влияния магнитных бурь на человеческий организм, то однозначного ответа на этот вопрос нет. Однако многие отмечают, что во время геомагнитного шторма у них ухудшается самочувствие. Об этом сообщает Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред