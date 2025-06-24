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Влупит с 6-балльной мощностью: страну накрывает новая магнитная буря

Ангелина Подвысоцкая
24 июня 2025, 06:15
647
Эта магнитная буря может серьезно повлиять на самочувствие человека.
магнитная буря
Украину в ближайшее время атакует новая магнитная буря / иллюстрация: искусственный интеллект (ChatGPT)

Что узнаете:

  • Как магнитная буря влияет на человека
  • Когда будет пик следующей магнитной бури
  • Когда закончится магнитная буря

Украину атакует новая сильная магнитная буря. Об этом сообщает meteoagent.

В последние дни в Украине была повышенная геомагнитная активность. 18-19 июня мощность бури была на уровне 6-ти баллов. После этого она пошла на спад. Однако 22 июня её сила вновь начала расти. Тогда её мощность стала 5-балльной, после чего выросла до 6-ти.

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Ожидается, что 25 июня страну накроет новая магнитная буря. Она также ворвется с мощностью почти 6 баллов. После этого она опустится до 5-ти баллов.

магнитная буря
Украину в ближайшее время атакует новая магнитная буря / фото: meteoagent

По данным meteoprog, за последние 24 часа произошло 9 вспышек класса С и В. Сообщается, что 24 июня могут произойти на Солнце новые вспышки класса М. Их вероятность составляет 45%. Вероятность вспышек класса Х составляет 10%. Сообщается, что сейчас на Солнце замечены 27 солнечных пятен.

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Как магнитная буря влияет на человаека / Инфографика Главред

Что происходит с человеком во время магнитной бури

Во время магнитных бурь у людей могут возникать следующие негативные симптомы:

  • головная боль,
  • головокружение,
  • тошнота,
  • боль в сердце,
  • слабость и сонливость,
  • боль в спине и суставах,
  • повышенное давление,
  • обострение хронических заболеваний.

Что делать при магнитной буре

Как сообщает Главред, чтобы свести к минимуму негативное воздействие бури, придерживайтесь правил здорового образа жизни во время бури и за несколько дней до неё.

Ограничьте употребление жирной, жареной, острой и мучной пищи. Ешьте больше сезонных фруктов и орехов, рыбы, орехов.

Откажитесь от кофе, алкоголя и сигарет. Вредные напитки замените травяным чаем. Чаще бывайте на свежем воздухе и больше ходите пешком. Регулярно проветривайте комнату.

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Что такое магнитная буря?

Магнитная буря - это возмущение геомагнитного поля, которое может длиться от нескольких часов до нескольких суток. Они вызываются возмущенными потоками солнечного ветра, которые поступают в магнитосферу Земли и взаимодействуют с ней. Эти геомагнитные бури могут влиять на технику и даже человеческий организм. Они могут вызвать нарушение или поломки в аппаратуре космических аппаратов, вывести из строя электронную технику на Земле.

Что касается влияния магнитных бурь на человеческий организм, то однозначного ответа на этот вопрос нет. Однако многие отмечают, что во время геомагнитного шторма у них ухудшается самочувствие. Об этом сообщает Википедия.

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