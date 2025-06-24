Дожди, грозы и шквалы: Украину в ближайшее время атакует мощный шторм

Погода в Сумах будет одной из самых холодных. Температура воздуха опустится там до 12 градусов тепла.

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Прогноз погоды в Украине на 25 июня / фото: pexels

Вы узнаете:

Какой будет погода ночью 25 июня

Где температура воздуха повысится до +32 градусов

В каких областях будут дожди с грозами

Погода в Украине 25 июня будет местами дождливой и местами ветреной. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

25-26 июня синоптики объявили чрезвычайный уровень пожарной опасности в южных, центральных, Харьковской, Черновицкой, Ивано-Франковской и Закарпатской областях.

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В этот день синоптики объявили штормовое предупреждение в большинстве западных и Житомирской областей. Там объявлен І уровень опасности из-за сильных порывов ветра - 15-20 м/с.

"Погодные условия могут привести к осложнению работы энергетических, строительных, коммунальных предприятий и движения транспорта", - говорится в сообщении.

Прогноз погоды в Украине на 25 июня / фото: ventusky

Синоптик Наталья Диденко предупреждает о том, что 25 июня будут колебания температуры воздуха. Потепление ожидается на юге, востоке и Закарпатье. Там температура воздуха будет выше 30 градусов тепла. Холоднее всего будет на севере - 20-22 градуса тепла.

Дожди с грозами ожидаются в северных, Волынской, Ровенской, Харьковской, Луганской, Полтавской и Черкасской областях.

Кто такая Наталка Диденко / Инфографика: Главред

Кто такая Наталья Диденко Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.

Погода 25 июня

В Украине 25 июня будет переменная облачность. В этот день синоптики прогнозируют кратковременные дожди с грозами в восточных, юго-восточных и южных областях. Ветер будет западный со скоростью 7-12 м/с. Также ожидаются сильные порывы ветра в большинстве западных и Житомирской областях - 15-20 м/с.

"Температура ночью 12-17°, на юге страны до 20°; днем 21-26°, в южной части, на Закарпатье и Прикарпатье 27-32°", - говорится в сообщении.

В Украине ударит +31

По данным meteoprog, 25 июня в Украине будет достаточно теплая погода. Теплее всего будет в Закарпатской области. Там температура воздуха повысится до +15...+31 градуса. Самая низкая температура будет в Сумской области. Там температура воздуха повысится до +12...+20 градусов.

Прогноз погоды в Украине на 25 июня / фото: meteoprog

Погода 25 июня в Киеве

В Киеве 25 июня будет переменная облачность. Синоптики в этот день прогнозируют кратковременный дождь с грозами. Ветер в этот день будет западный со скоростью 7-12 м/с.

"Температура ночью 12-17°, днем 21-26°; в Киеве ночью 14-16°, днем 23-25°", - сообщает Укргидрометцентр.

Прогноз погоды в Украине на 25 июня / фото: meteoprog

Погода в Украине - последние новости

Как ранее сообщал Главред, температура упадет до +7 градусов - когда в Украину придут дожди и сильный ветер. Появился прогноз погоды на неделю с 23 по 29 июня.

Также ранее сообщалось, что украинцев предупредили об ухудшении погоды - стало известно, где будет свирепствовать непогода. В некоторых регионах Украины объявили желтый уровень опасности.

Напомним, магнитная буря ударила с новой силой - Украина под атакой "желтого" шторма. В течение 22-24 июня ожидается умеренная геомагнитная активность, которая может повлиять на самочувствие метеочувствительных людей.

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Что такое Укргидрометцентр? Украинский гидрометеорологический центр (Укргидрометцентр) - государственное учреждение, которое занимается метеорологическими и гидрологическими наблюдениями на территории Украины. Оно входит в состав ГСЧС. Укргидрометцентр публикует данные о температуре воздуха, атмосферном давлении, направлении и силе ветра, осадках, влажности воздуха и других показателях. На официальном сайте учреждения можно посмотреть погоду в реальном времени и на несколько дней вперед. Специалисты предоставляют данные о погоде не только по всей Украине, но и по каждому региону и населенному пункту. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.

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