Магнитные бури будут "трусить" страну одна за другой: названы самые опасные дни

В июле будет несколько дней, когда мощность магнитных бурь будет на очень высоком уровне.

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Украину атакуют магнитные бури / иллюстрация: искусственный интеллект (ChatGPT)

Что узнаете:

Как магнитная буря влияет на человека

Когда будет пик следующей магнитной бури

Когда закончится магнитная буря

В июле будет высокая геомагнитная активность и много магнитных бурь. Об этом сообщает Центр прогнозирования космической погоды.

Первая геомагнитная вспышка произошла 2 июля. Она ударила с 5-балльной мощностью. Ожидается, что 3 июля она её мощность будет такой же, после чего пойдет на спад. Закончится магнитная буря 9 июля.

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Однако расслабляться еще рано, вещь уже 11 июля ударит 4-балльная магнитная буря. 13 июля она пойдет на спад, но 15-16 июля вновь станет 4-балльной. Закончится этот шторм 19 июля.

22-23 июля будет новая буря. Сперва она будет 4-балльной, после чего вырастет до 5-ти баллов.

Календарь магнитных бурь на июль / Инфографика: Главред

По данным meteoprog, за последние 24 часа на Солнце вспышек не было. Сообщается, что 3 июля могут произойти на Солнце новые вспышки класса М. Их вероятность составляет 15%. Вероятность вспышек класса Х составляет 1%. Сообщается, что сейчас на Солнце замечены 30 солнечных пятен.

Как магнитная буря влияет на человека / Инфографика Главред

Что происходит с человеком во время магнитной бури

Во время магнитных бурь у людей могут возникать следующие негативные симптомы:

головная боль,

головокружение,

тошнота,

боль в сердце,

слабость и сонливость,

боль в спине и суставах,

повышенное давление,

обострение хронических заболеваний.

Что делать при магнитной буре

Как сообщает Главред, чтобы свести к минимуму негативное воздействие бури, придерживайтесь правил здорового образа жизни во время бури и за несколько дней до неё.

Ограничьте употребление жирной, жареной, острой и мучной пищи. Ешьте больше сезонных фруктов и орехов, рыбы, орехов.

Откажитесь от кофе, алкоголя и сигарет. Вредные напитки замените травяным чаем. Чаще бывайте на свежем воздухе и больше ходите пешком. Регулярно проветривайте комнату.

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Что такое магнитная буря? Магнитная буря - это возмущение геомагнитного поля, которое может длиться от нескольких часов до нескольких суток. Они вызываются возмущенными потоками солнечного ветра, которые поступают в магнитосферу Земли и взаимодействуют с ней. Эти геомагнитные бури могут влиять на технику и даже человеческий организм. Они могут вызвать нарушение или поломки в аппаратуре космических аппаратов, вывести из строя электронную технику на Земле. Что касается влияния магнитных бурь на человеческий организм, то однозначного ответа на этот вопрос нет. Однако многие отмечают, что во время геомагнитного шторма у них ухудшается самочувствие. Об этом сообщает Википедия.

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