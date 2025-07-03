Украину атакует мощный шторм: регионы будет засыпать градом и лить грозовые дожди

Во многих областях объявлено штормовое предупреждение - І уровень опасности.

https://glavred.info/synoptic/ukrainu-atakuet-moshchnyy-shtorm-regiony-budet-zasypat-gradom-i-lit-grozovye-dozhdi-10678460.html Ссылка скопирована

Прогноз погоды в Украине на 4 июля / фото: pexels

Вы узнаете:

Какой будет погода ночью 4 июля

Когда температура воздуха повысится до +35 градусов

В каких областях будут грозовые дожди

Погода в Украине 4 июля будет жаркая погода. В то же время в некоторых областях объявили штормовое предупреждение Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Синоптики объявили штормовое предупреждение в западных, северных и Винницкой областях. Там будут сильные дожди, грозы, град и сильные порывы ветра - 15-20 м/с.

видео дня

"Погодные условия могут привести к осложнению работы энергетических, строительных, коммунальных предприятий и движения транспорта", - говорится в сообщении.

Прогноз погоды в Украине на 4 июля / фото: ventusky

Синоптик Наталья Диденко предупреждает о том, что в Украине будет жара. Температура воздуха повысится до +33...+35 градусов. Прохладнее будет на Волыни, Ровенщине и Львовщине - 20-25 градусов тепла.

Синоптики прогнозируют кратковременные дожди в западных, северных, Винницкой т Черкасской областях.

Кто такая Наталка Диденко / Инфографика: Главред

О персоне: Наталья Диденко Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.

Погода 4 июля

В Украине 4 июля будет переменная облачность. В этот день синоптики прогнозируют дожди с грозами и градом. В этот день будут сильные шквалы - 15-20 м/с.

"Ожидаем теплую ночь, кроме восточной части, а дневная жара спадет на северо-западе страны, куда за фронтом поступит более прохладный воздух. Температура ночью 15-20°, на востоке страны 11-16°; днем 28-33°, в Винницкой, Одесской и Николаевской областях местами сильная жара 35°, на северо-западе страны снижение до 20-25°", - говорится в сообщении.

В Украине ударит +33

По данным meteoprog, 4 июля в Украине будет достаточно жаркая погода. Теплее всего будет в Николаевской области. Там температура воздуха повысится до +19...+33 градусов. Самая низкая температура будет в Черниговской области. Там температура воздуха повысится до +17...+26 градусов.

Прогноз погоды в Украине на 4 июля / фото: meteoprog

Погода 4 июля в Киеве

В Киеве 4 июля будет переменная облачность. Синоптики в этот день прогнозируют дожди с грозами. Ветер в этот день будет северо-западный со скоростью 5-10 м/с. Также будут сильные порывы ветра - 15-20 м/с.

"Температура ночью 15-20°, днем 28-33°; в Киеве ночью 18-20°, днем 30-32°", - сообщает Укргидрометцентр.

Прогноз погоды в Украине на 4 июля / фото: meteoprog

Погода в Украине - последние новости

Как сообщал Главред, синоптик Наталья Диденко ранее говорила, что погода в среду, 2 июля, будет преимущественно с комфортной температурой воздуха - ожидается +24...+29 градусов.

Синоптик Наталья Птуха заявила, что антициклон в ближайшие дни принесет в Украину сухую погоду без осадков. Впрочем, местами на западе и севере возможны кратковременные дожди с грозами.

В то же время синоптик Станислав Щедрин рассказал, что Украину ждет +40 градусов уже с 4 июля. По его словам, до 15 июля стоит ждать адской жары.

Читайте также:

Об источнике: Укргидрометцентр Украинский гидрометеорологический центр (Укргидрометцентр) - государственное учреждение, которое занимается метеорологическими и гидрологическими наблюдениями на территории Украины. Оно входит в состав ГСЧС. Укргидрометцентр публикует данные о температуре воздуха, атмосферном давлении, направлении и силе ветра, осадках, влажности воздуха и других показателях. На официальном сайте учреждения можно посмотреть погоду в реальном времени и на несколько дней вперед. Специалисты предоставляют данные о погоде не только по всей Украине, но и по каждому региону и населенному пункту. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред