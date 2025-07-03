В каких областях ударит +35: синоптик предупредила о невероятной жаре

Температура воздуха резко поднимется - стало известно, в каких областях будет наиболее жарко, а в каких областях будут дожди с грозами.

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Погода в Украине - в каких областях ударит +35/ фото: depositphotos.com/ua

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Какой будет погода в Украине в пятницу, 4 июля

В каких областях ударит +35 градусов, а где немного похолодает

В каких регионах будут дожди с грозами

Погода в Украине в пятницу, 4 июля, будет жаркой. Жара ожидается сезонной и будет держаться преимущественно на уровне +28...+33 градуса.

Но в некоторых областях будет припекать еще сильнее. Так, в некоторых регионах температура поднимется даже до +35 градусов. Об этом предупредила синоптик Наталья Диденко.

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"Жара ожидается сезонной, +28...+33 градуса. Разве что сильнее будет припекать в Одесской, Николаевской, части Черновицкой области, в некоторых районах Черкасской и Винницкой областей, +33...+35 градусов. Это уже перекликание с западноевропейскими градусами", - отметила она.

В то же время на Волыни, Ровенщине и местами на Львовщине температура воздуха в пятницу снизится до +20...+25 градусов.

"Атмосферный фронт 4-го июля будет перемещаться с северо-запада, поэтому именно он обусловит кратковременные грозовые дожди в западных, северных областях плюс Винницкая и Черкасская области. На остальной территории Украины будет сухо и солнечно", - рассказала Диденко.

Погода в Украине 4 июля/ Facebook Диденко

Погода в Украине 4 июля/ meteoprog

Погода в Киеве 4 июля

В Киеве 4 июля ожидается жаркая погода с температурой воздуха +30...+32 градуса.

Дождь с грозой в столице более вероятен во второй половине дня или вечером, отметила синоптик.

"Жара с кратковременным резким снижением градусов в дождях, скачки атмосферного давления, "паркость" воздуха - все это может негативно повлиять на самочувствие", - добавила она.

Погода в Киеве на две недели/ meteoprog

Наталия Диденко/ Инфографика: Главред

Погода в Украине - последние новости

Как ранее рассказывал Главред, жара в Украине продлится недолго - стало известно, когда ощутимо упадет температура. Синоптик поделилась прогнозом погоды на ближайшие дни.

Также ранее сообщалось, что Украину накрывает невыносимая жара - стало известно, где температура воздуха будет почти +40. Погода в Харькове будет одной из самых холодных. Там температура воздуха опустится до +11 градусов.

Напомним, магнитные бури будут "трясти" страну одна за другой - названы самые опасные дни. В июле будет несколько дней, когда мощность магнитных бурь будет на очень высоком уровне.

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О персоне: Наталья Диденко Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Наташей Диденко", пишет Википедия.

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