В каких областях ударит +35: синоптик предупредила о невероятной жаре

Вы узнаете:
- Какой будет погода в Украине в пятницу, 4 июля
- В каких областях ударит +35 градусов, а где немного похолодает
- В каких регионах будут дожди с грозами
Погода в Украине в пятницу, 4 июля, будет жаркой. Жара ожидается сезонной и будет держаться преимущественно на уровне +28...+33 градуса.
Но в некоторых областях будет припекать еще сильнее. Так, в некоторых регионах температура поднимется даже до +35 градусов. Об этом предупредила синоптик Наталья Диденко.
"Жара ожидается сезонной, +28...+33 градуса. Разве что сильнее будет припекать в Одесской, Николаевской, части Черновицкой области, в некоторых районах Черкасской и Винницкой областей, +33...+35 градусов. Это уже перекликание с западноевропейскими градусами", - отметила она.
В то же время на Волыни, Ровенщине и местами на Львовщине температура воздуха в пятницу снизится до +20...+25 градусов.
"Атмосферный фронт 4-го июля будет перемещаться с северо-запада, поэтому именно он обусловит кратковременные грозовые дожди в западных, северных областях плюс Винницкая и Черкасская области. На остальной территории Украины будет сухо и солнечно", - рассказала Диденко.
Погода в Киеве 4 июля
В Киеве 4 июля ожидается жаркая погода с температурой воздуха +30...+32 градуса.
Дождь с грозой в столице более вероятен во второй половине дня или вечером, отметила синоптик.
"Жара с кратковременным резким снижением градусов в дождях, скачки атмосферного давления, "паркость" воздуха - все это может негативно повлиять на самочувствие", - добавила она.
Погода в Украине - последние новости
Как ранее рассказывал Главред, жара в Украине продлится недолго - стало известно, когда ощутимо упадет температура. Синоптик поделилась прогнозом погоды на ближайшие дни.
Также ранее сообщалось, что Украину накрывает невыносимая жара - стало известно, где температура воздуха будет почти +40. Погода в Харькове будет одной из самых холодных. Там температура воздуха опустится до +11 градусов.
Напомним, магнитные бури будут "трясти" страну одна за другой - названы самые опасные дни. В июле будет несколько дней, когда мощность магнитных бурь будет на очень высоком уровне.
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О персоне: Наталья Диденко
Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Наташей Диденко", пишет Википедия.
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