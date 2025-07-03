Что такое "гаківка" и "змаг": ответ заставит задуматься

Большинство людей без подсказок не смогут догадаться, что именно означают эти слова в украинском языке.

https://glavred.info/life/chto-takoe-gakivka-i-zmag-otvet-zastavit-zadumatsya-10678349.html Ссылка скопирована

Что такое "гаківка" и "змаг"/ коллаж: Главред, фото: unsplash.com, скрин с видео

Вы узнаете:

Что означают слова "гаківка", "змаг", "кошиківка", "совгарство" и еще ряд слов

Кто стал создателем этих слов и используются ли они сейчас

Мы уже привыкли к таким названиям видов спорта, как "футбол, волейбол, баскетбол, бокс, теннис, хокей, гімнастика" и многих других. Происхождение у таких слов преимущественно иностранное, но они прочно закрепились в украинском языке и используются на постоянной основе. Однако задумывались ли вы хоть иногда, существуют или существовали ли когда-то исконно украинские названия этих видов спорта?

Украинский педагог, организатор, основатель, теоретик и практик украинской национальной физической культуры Иван Боберский (1873-1947) когда-то предложил ввести в украинский язык исконно украинские названия видов спорта. Он первым ввел украинскую терминологию в спорте, которую широко использовали в Западной Украине до 1939 года.

видео дня

О том, какие именно слова он предлагал использовать, чтобы называть виды спорта, рассказала украинский филолог Алина Острожская.

"Как бы сегодня могли звучать виды спорта, если бы мы сохранили терминологию Ивана Боберского? Иван Боберский - теоретик и практик национальной украинской физической культуры, а еще отец украинского теловоспитания. Именно он адаптировал много иностранных названий видов спорта к украинскому языку, предложив свои соответствия", - отметила филолог.

Она озвучила список украинских соответствий названий видов спорта, которые предлагал закрепить Боберский:

"копаний м’яч" – "футбол",

"гаківка" – "хокей",

"сітківка" – "теніс",

"стусан" – "бокс",

"кошиківка" – "баскетбол",

"відбиванка" – "волейбол",

"наколесництво" – "велосипедний спорт",

"дужання й двигання тягарів" – "важка атлетика",

"лещетарство" – "лижний спорт",

"совгарство" – "ковзанярський спорт",

"руханка" – "гімнастика",

"прорух" – "ранкова гімнастика".

"Спорт предложил называть "змагом", а зал для занятий, то есть спортзал - "рухівня". Интересно, а какие бы соответствия Иван Николаевич предложил для "кросіфіту" или "пілатесу"?", - подытожила Острожская.

Как ранее рассказывал Главред, учитель украинского языка Светлана Чернышева объяснила, почему нельзя говорить "бувший у користуванні" и каким одним словом надо заменить это выражение.

Также ранее мы рассказывали, почему говорить "накладений платіж" неправильно и как заменить это выражение. Вместо такого неправильного словосочетания нужно использовать всего одно слово-соответствие.

Вам также может быть интересно:

Об источнике: Алина Острожская Алина Острожская – украинский филолог. Она окончила Львовский национальный университет им. Франко (ЛНУ). Филолог основала школу украинского языка "Муза", которая имеет три филиала во Львове. Также преподаватели школы обучают онлайн. Кроме этого, Алина Острожская имеет свой блог об украинском языке.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред