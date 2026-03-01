Укр
В Динамо назревают большие перемены: Суркис объяснил отсутствие Ярмоленко в старте

Руслан Иваненко
1 марта 2026, 17:27
Суркис объяснил, почему Ярмоленко и Буяльский выходят в запас и как это влияет на команду.
Суркис, Ярмоленко
Молодые футболисты получают больше игровой практики / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/fcdynamoua

Кратко:

  • Динамо разгромило Эпицентр в 18-м туре УПЛ — 4:0
  • Ярмоленко и Буяльский начинают матчи в запасе
  • Клуб делает ставку на молодых игроков

Президент киевского "Динамо" Игорь Суркис прокомментировал убедительную победу команды в 18-м туре УПЛ над "Эпицентром" со счетом 4:0, а также объяснил кадровые решения тренерского штаба в отношении опытных футболистов.

Объяснение кадровых решений

В интервью для"Про Футбол Digital" президент "бело-синих" оценил текущую форму команды и рассказал, почему ветераны клуба Андрей Ярмоленко и Виталий Буяльский в последнее время чаще начинают матчи на скамейке запасных.

видео дня

По словам Суркиса, победа стала свидетельством положительных изменений в игре команды, ведь футболисты демонстрируют другой подход как во время тренировочных сборов, так и непосредственно в матчах.

Ставка на готовых игроков

Президент клуба отметил, что выход Ярмоленко и Буяльского со скамейки запасных может существенно усилить игру, однако из-за пропущенной части подготовки главный тренер пока делает ставку на тех исполнителей, которые находятся в лучшей функциональной готовности.

В Динамо назревают большие перемены: Суркис объяснил отсутствие Ярмоленко в старте
Динамо Киев / Инфографика: Главред

Суркис также выразил надежду, что опытные игроки с пониманием относятся к таким решениям тренерского штаба и поддерживают курс на омоложение состава.

"Я это понимаю, и, надеюсь, Ярмоленко, Буяльский, Караваев, Тимчик тоже это понимают. Но они могут выйти, сделать разницу и дать результат. Мы должны давать нашей молодежи приобретать опыт, ведь такие ребята, как Редушко, Пономаренко, который забивает в каждой игре, должны играть", — пояснил президент клуба.

Динамо Киев - самый титулованный клуб Украины

Динамо Киев - украинский футбольный клуб из города Киев, постоянный участник чемпионатов Украины по футболу. Самый титулованный футбольный клуб СССР и Украины. Как сообщает Википедия, клуб был основан 13 мая 1927 года. В первом чемпионате независимой Украины "Динамо" уступило в матче за звание чемпиона симферопольской "Таврии". Однако после этого киевляне девять раз подряд выигрывали золотые медали.

В 1997 году "Динамо" снова возглавил Валерий Лобавновский. Под его руководством в 1999-м бело-голубые дошли до полуфинала Лиги Чемпионов, где по сумме двух матчей уступили мюнхенской "Баварии" (3:3 и 0:1). Лобановский умер 13 мая 2002 года. После смерти Лобановского "Динамо" возглавляли Алексей Михайличенко, Леонид Буряк, Йожеф Сабо, Анатолий Демьяненко, Юрий Семин, Олег Блохин, Сергей Ребров и другие.

