В Динамо назревают большие перемены: Суркис объяснил отсутствие Ярмоленко в старте

Суркис объяснил, почему Ярмоленко и Буяльский выходят в запас и как это влияет на команду.

Молодые футболисты получают больше игровой практики / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/fcdynamoua

Динамо разгромило Эпицентр в 18-м туре УПЛ — 4:0

Ярмоленко и Буяльский начинают матчи в запасе

Клуб делает ставку на молодых игроков

Президент киевского "Динамо" Игорь Суркис прокомментировал убедительную победу команды в 18-м туре УПЛ над "Эпицентром" со счетом 4:0, а также объяснил кадровые решения тренерского штаба в отношении опытных футболистов.

Объяснение кадровых решений

В интервью для"Про Футбол Digital" президент "бело-синих" оценил текущую форму команды и рассказал, почему ветераны клуба Андрей Ярмоленко и Виталий Буяльский в последнее время чаще начинают матчи на скамейке запасных.

По словам Суркиса, победа стала свидетельством положительных изменений в игре команды, ведь футболисты демонстрируют другой подход как во время тренировочных сборов, так и непосредственно в матчах.

Ставка на готовых игроков

Президент клуба отметил, что выход Ярмоленко и Буяльского со скамейки запасных может существенно усилить игру, однако из-за пропущенной части подготовки главный тренер пока делает ставку на тех исполнителей, которые находятся в лучшей функциональной готовности.

Динамо Киев / Инфографика: Главред

Суркис также выразил надежду, что опытные игроки с пониманием относятся к таким решениям тренерского штаба и поддерживают курс на омоложение состава.

"Я это понимаю, и, надеюсь, Ярмоленко, Буяльский, Караваев, Тимчик тоже это понимают. Но они могут выйти, сделать разницу и дать результат. Мы должны давать нашей молодежи приобретать опыт, ведь такие ребята, как Редушко, Пономаренко, который забивает в каждой игре, должны играть", — пояснил президент клуба.

