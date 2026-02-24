"Я очень надеюсь, что это вброс": журналист предупредил о возможном скандале в УАФ

УАФ рискует оказаться под давлением возможных компенсаций и потерять средства на развитие от УЕФА и ФИФА.

https://glavred.info/sport/ya-ochen-nadeyus-chto-eto-vbros-zhurnalist-predupredil-o-vozmozhnom-skandale-v-uaf-10743725.html Ссылка скопирована

Цыганик предполагает масштабный скандал / Коллаж: Главред, фото: instagram.com/mmudryk10, скриншот

Кратко:

Слухи об иске Мудрика против УАФ

Речь идет о возможном допинге в сборной

Официального подтверждения нет

В медиапространстве появились слухи о возможном судебном иске вингера Челси Михаила Мудрика против Украинской ассоциации футбола. По неофициальной информации, речь идет о ситуации с допингом, который якобы мог попасть в организм игрока во время пребывания в лагере национальной сборной Украины.

Реакция Игоря Цыганика

Свою позицию по поводу этих сообщений высказал известный ведущий и комментатор Игорь Цыганик в эфире собственного YouTube-канала.

видео дня

"Я очень надеюсь на то, что это вброс, потому что если нет и Мудрик подал иск против УАФ, я считаю, что это может быть самая большая афера в истории украинского футбола. Когда ты понимаешь, что Мудрик подает на УАФ для того, чтобы отсудить деньги, которые должны пойти на украинский футбол, а потом еще Челси может подать...".

Возможные финансовые последствия для УАФ

По словам блогера, в случае развития такого сценария ассоциация может оказаться в сложном финансовом положении. Он предположил, что средства, которые будут поступать на развитие футбола от УЕФА и ФИФА, потенциально могут быть направлены на покрытие судебных выплат.

"Я вам хочу сказать, тогда у меня будет очень большой вопрос к руководству УАФ и можно будет считать это откровенным воровским поступком. Я не хочу в это верить. Я пока не имею такой информации. Но насколько я понимаю, что это может произойти. Я бы хотел услышать какие-то комментарии по этому поводу от руководства УАФ".

Футбол - новости по теме

Как ранее писал Главред, житомирское Полесье на финишной прямой переговоров с 21-летним центральным полузащитником львовских Карпат Олегом Федором. Переход игрока может состояться сразу после матча Карпат против Шахтера в 17-м туре УПЛ, который запланирован на 22 февраля.

Кроме того, главный тренер национальной сборной Украины Сергей Ребров планирует обратиться к Украинской Премьер-лиге с просьбой перенести матчи 21-го тура с участием "Динамо", "Шахтера" и "Полесья". Цель – предоставить игрокам сборной больше времени на подготовку к плей-офф за выход на ЧМ-2026.

Напомним, что фланговый полузащитник киевского Динамо Богдан Редушко рассказал о причинах конфликта между защитником столичного клуба Константином Вивчаренко и защитником львовского Руха Виталием Романом во время очного матча команд в 17-м туре украинской Премьер-лиги, который завершился победой киевлян со счетом 1:0.

Читайте также:

О персоне: Игорь Цыганик Игорь Степанович Цыганик — известный украинский спортивный журналист, комментатор и телеведущий. Родился 21 апреля 1980 года во Львове. Окончил факультет журналистики Львовского национального университета имени Ивана Франко. Цыганик долгие годы работал спортивным корреспондентом, комментатором и ведущим. С марта 2011 года он был ведущим программы "ПроФутбол" на телеканале 2+2. Комментировал матчи на крупных турнирах, включая Евро и чемпионаты мира. Работает телеведущим утреннего шоу "Завтрак. Выходной" на телеканале 1+1. wikipedia

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред