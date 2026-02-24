Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Спорт

"Я очень надеюсь, что это вброс": журналист предупредил о возможном скандале в УАФ

Руслан Иваненко
24 февраля 2026, 23:51
УАФ рискует оказаться под давлением возможных компенсаций и потерять средства на развитие от УЕФА и ФИФА.
Мудрик, футбол
Цыганик предполагает масштабный скандал / Коллаж: Главред, фото: instagram.com/mmudryk10, скриншот

Кратко:

  • Слухи об иске Мудрика против УАФ
  • Речь идет о возможном допинге в сборной
  • Официального подтверждения нет

В медиапространстве появились слухи о возможном судебном иске вингера Челси Михаила Мудрика против Украинской ассоциации футбола. По неофициальной информации, речь идет о ситуации с допингом, который якобы мог попасть в организм игрока во время пребывания в лагере национальной сборной Украины.

Реакция Игоря Цыганика

Свою позицию по поводу этих сообщений высказал известный ведущий и комментатор Игорь Цыганик в эфире собственного YouTube-канала.

видео дня

"Я очень надеюсь на то, что это вброс, потому что если нет и Мудрик подал иск против УАФ, я считаю, что это может быть самая большая афера в истории украинского футбола. Когда ты понимаешь, что Мудрик подает на УАФ для того, чтобы отсудить деньги, которые должны пойти на украинский футбол, а потом еще Челси может подать...".

Возможные финансовые последствия для УАФ

По словам блогера, в случае развития такого сценария ассоциация может оказаться в сложном финансовом положении. Он предположил, что средства, которые будут поступать на развитие футбола от УЕФА и ФИФА, потенциально могут быть направлены на покрытие судебных выплат.

"Я вам хочу сказать, тогда у меня будет очень большой вопрос к руководству УАФ и можно будет считать это откровенным воровским поступком. Я не хочу в это верить. Я пока не имею такой информации. Но насколько я понимаю, что это может произойти. Я бы хотел услышать какие-то комментарии по этому поводу от руководства УАФ".

Футбол - новости по теме

Как ранее писал Главред, житомирское Полесье на финишной прямой переговоров с 21-летним центральным полузащитником львовских Карпат Олегом Федором. Переход игрока может состояться сразу после матча Карпат против Шахтера в 17-м туре УПЛ, который запланирован на 22 февраля.

Кроме того, главный тренер национальной сборной Украины Сергей Ребров планирует обратиться к Украинской Премьер-лиге с просьбой перенести матчи 21-го тура с участием "Динамо", "Шахтера" и "Полесья". Цель – предоставить игрокам сборной больше времени на подготовку к плей-офф за выход на ЧМ-2026.

Напомним, что фланговый полузащитник киевского Динамо Богдан Редушко рассказал о причинах конфликта между защитником столичного клуба Константином Вивчаренко и защитником львовского Руха Виталием Романом во время очного матча команд в 17-м туре украинской Премьер-лиги, который завершился победой киевлян со счетом 1:0.

Читайте также:

О персоне: Игорь Цыганик

Игорь Степанович Цыганик — известный украинский спортивный журналист, комментатор и телеведущий. Родился 21 апреля 1980 года во Львове. Окончил факультет журналистики Львовского национального университета имени Ивана Франко.

Цыганик долгие годы работал спортивным корреспондентом, комментатором и ведущим. С марта 2011 года он был ведущим программы "ПроФутбол" на телеканале 2+2. Комментировал матчи на крупных турнирах, включая Евро и чемпионаты мира.

Работает телеведущим утреннего шоу "Завтрак. Выходной" на телеканале 1+1. wikipedia

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

новости футбола УАФ Михаил Мудрик Игорь Цыганик
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
В Киеве и области будут отключать электроэнергию 25 февраля – графики

В Киеве и области будут отключать электроэнергию 25 февраля – графики

23:43Украина
У Трампа заговорили о переговорах Зеленского с Путиным и вынесли главный вопрос

У Трампа заговорили о переговорах Зеленского с Путиным и вынесли главный вопрос

22:40Мир
Конец войны до 4 июля: Зеленский оценил инициативу Трампа и поставил условие

Конец войны до 4 июля: Зеленский оценил инициативу Трампа и поставил условие

21:38Война
Реклама

Популярное

Ещё
К годовщине полномасштабной войны: Ротару оставила мощное послание украинцам

К годовщине полномасштабной войны: Ротару оставила мощное послание украинцам

Март 2026 готовит денежный поворот для одного знака зодиака: прогноз на месяц

Март 2026 готовит денежный поворот для одного знака зодиака: прогноз на месяц

Три знака зодиака вступают в "белую полосу": впереди - радикальные перемены

Три знака зодиака вступают в "белую полосу": впереди - радикальные перемены

Получат шанс на богатство: деньги сами пойдут в руки четырех знаков зодиака

Получат шанс на богатство: деньги сами пойдут в руки четырех знаков зодиака

Легендарные продукты времен СССР: почему многие до сих пор с ностальгией вспоминают их вкус

Легендарные продукты времен СССР: почему многие до сих пор с ностальгией вспоминают их вкус

Последние новости

00:47

Первая подкормка рассады – как не испортить урожай и укрепить корни

24 февраля, вторник
23:54

Курган & Agregat и звезды "Тихой Навы" получили награды от президента Украины

23:51

"Я очень надеюсь, что это вброс": журналист предупредил о возможном скандале в УАФ

23:43

В Киеве и области будут отключать электроэнергию 25 февраля – графики

22:52

Количество отключений уменьшилось - новые графики для Запорожской области на 25 февраля

Пятый год полномасштабной войны: когда наступит мир, и что еще задумал Путин – интервью со ЖдановымПятый год полномасштабной войны: когда наступит мир, и что еще задумал Путин – интервью со Ждановым
22:47

Графики изменены: когда не будет света в Днепре и области 25 февраля

22:40

У Трампа заговорили о переговорах Зеленского с Путиным и вынесли главный вопрос

22:37

Новые графики отключений для Черкасской области - когда не будет света 25 февраля

22:26

Снежана Бабкина сообщила о страшном горе в семье - что случилось

Реклама
22:15

Молодежь и семьи со всей страны: "Тень" присоединилась к Национальному дню молитвы за Украину в столице

21:54

Мальчик без ума: 44-летняя Альба подтвердила роман с молодым актером

21:49

"Показала нутро": что вытворила Настя Каменских за границей

21:43

Гороскоп на завтра 26 февраля: Тельцам - похвала, Львам - комплименты

21:38

Конец войны до 4 июля: Зеленский оценил инициативу Трампа и поставил условие

21:29

Чёрная плесень пропадёт за считаные минуты: простое средство есть в каждом домеВидео

21:19

На Львовщине прокурор сбил двух детей: следователи начали расследование, детали

20:56

Раскрыта тайна V-образной вставки на одежде: для чего она на самом деле нужнаВидео

20:50

В Кремле поставили дедлайн по войне против Украины - названа дата

20:34

"Разносит нас капитально": названо главное преимущество РФ в войне с Украиной

20:10

Точно не "любвеобильный": как по-украински назвать человека, который часто влюбляетсяВидео

Реклама
20:06

"Пусть договаривается с Москвой", – Зеленский четко ответил Орбану на шантажВидео

19:41

В Панаме нашли таинственную гробницу: что скрывает богатство древнего правителя

19:35

Одна простая привычка при стирке медленно "убивает" одежду: в чем ошибкаВидео

19:34

Крысы "захватили" город: женщина показала тревожную картину с улицыВидео

19:29

Не масштабное контрнаступление: раскрыта причина отступления россиян на фронте

19:10

Когда закончится война?мнение

18:49

Парковка, перевозки и не только: что изменится для водителей с 1 мартаВидео

18:40

Скучает ли кот без хозяина – вот, что делает кошка в течение дняВидео

18:37

Нюд, подвинься: тренды маникюра на весну 2026

18:32

Дожди с мокрым снегом обрушатся на Львовщину: объявлен желтый уровень опасности

18:30

"Нам станет очень тяжело": раскрыт тревожный сценарий продолжения войны

18:03

В украинском языке нашли слово с тремя апострофами: что это за языковой феномен

18:02

Девушка показала фото новой стрижки: никто не был готов к результатуВидео

17:55

Рептилия размером с пятиэтажку: ученые ошарашили габаритами гигантской змеи

17:50

Погибли на месте: экс-солистка "Вороваек" лишилась двоих детей за один день

17:48

Солнечных дней больше, чем где-либо - какие регионы Украины самые теплыеВидео

17:47

"Вашего мужа терпеть не могут": экс-Остапчук вызверилась на Тимура Мирошниченко

17:43

Пятьдесят сел в опасности: наводнение угрожает одному из регионов Украины

17:40

Есть три варианта: в Fox News назвали сценарии завершения войны, чего ожидать

17:37

Россияне массово скупают недвижимость в ЕС: что задумали в РФ

Реклама
17:25

Кейт Миддлтон и принц Уильям переживают напряжение в отношениях

17:15

Странно, но в этом есть своя логика: почему японцы садятся на унитаз лицом вперед

17:06

ВСУ ударили ATACMS: уничтожены ЗРК, установки РСЗО и пункты управления армии РФ

16:58

Женщина сделала себе "постоянные скидки" в супермаркете: что она придумала

16:49

Путин назвал настоящую причину войны против Украины и "взорвался" новыми угрозамиВидео

16:41

Можно ли работать в первую неделю Великого поста: ответ священникаВидео

16:38

Скончалась популярная российская актриса

16:33

Доллар и евро резко пошли в пике: свежий курс валют на 25 февраля

16:31

Кого ждет важное решение в личной жизни: гороскоп на март 2026Видео

16:27

Десятки Искандеров и Цирконов: названы цели и сроки нового обстрела РФ

Новости Киева
Погода в КиевеКогда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в Киеве
Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Гороскоп
Гороскоп на завтраКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела Перл
Поздравления
С днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения дочериС днем рождения, кумС днем рождения женщине
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Регионы
Новости ЖитомираНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости Тернополя
Новости шоу бизнеса
Алла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяЕлена ЗеленскаяФилипп КиркоровАни ЛоракКейт Миддлтон
Рецепты
СалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакуски
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять