"Нам станет очень тяжело": раскрыт тревожный сценарий продолжения войны

Алексей Тесля
24 февраля 2026, 18:30
Россия не отступится от своих намерений, при этом цена вопроса для нее не важна, говорит Олег Жданов.
Олег Жданов
Олег Жданов оценил перспективы завершения войны в Украине / коллаж: Главред, фото: sprotyv.info

Важное из заявлений Жданова:

  • Россия не отступится от своих намерений, цена вопроса для нее не важна
  • В конце 2026-го – в начале 2027 года в РФ могут объявить мобилизацию

Военный эксперт, полковник запаса ВСУ Олег Жданов прокомментировал вероятные перспективы продолжения войны в Украине.

Как подчеркнул он в интервью Главреду, по всем признакам можно говорить о том, что страна-агрессор Россия не отступится от своих намерений, при этом цена вопроса для нее не важна.

"Она готова положить личный состав: сколько поляжет, столько и будет", - указал военный эксперт.

При этом он не исключает вариант того, что в конце 2026-го – в начале 2027 года в РФ могут объявить мобилизацию.

"Ведь все эти шаги вроде перехода на Чебурнет, снижение трафика, блокирование Telegram и прочее – это подготовка к принудительной мобилизации. В России сначала введут режим, как в Северной Корее, а дальше – объявление мобилизации", - отметил собеседник.

Жданов также считает, что вероятные сроки объявления мобилизации в РФ могут наступить уже в ближайшей перспективе.

"Думаю, к лету российская власть поймет, что ни Росгвардия, ни МЧС не спасут ситуацию на фронте, и без масштабной мобилизации не обойтись. И вот тогда нам станет очень тяжело. Потому до того нужно убедить наших партнеров в необходимости раскошелиться в плане вооружений", - резюмировал он.

Перспективы урегулирования туманны: переговоры не дают результатов

Политический аналитик Владимир Горбач считает, что контакты между Украиной, Россией и США носят скорее протокольный характер и не переходят в практическую плоскость.

По его мнению, продвижение тормозят ограниченный формат обсуждений и недостаточный уровень представительства сторон. Эксперт полагает, что предметный диалог станет возможен лишь при изменении баланса сил — ослаблении позиций России, усилении внешнего давления и готовности участников к компромиссам. Существенных сдвигов, по его прогнозу, не стоит ждать раньше весны 2026 года.

Как сообщал Главред, генсекретарь Альянса Марк Рютте ранее говорил, что Россия, возможно, через 5-7 лет нападет на одну из стран НАТО. По словам Рютте, Альянсу нужно подготовиться к всевозможным сценариям.

Ранее сообщалось о том, что президент США Дональд Трамп поговорил с Си Цзиньпином и обсудил Украину. Они договорились вместе работать над урегулированием ситуации.

Как ранее сообщал Главред, представители российской делегации на переговорах демонстрируют более прагматичный подход к поиску путей завершения войны, чем это следует из публичных заявлений Кремля.

О персоне: Олег Жданов

Олег Владимирович Жданов (30 марта 1966, Дрезден, ГДР) – советский и украинский военный, полковник запаса ВСУ, украинский военный аналитик и видеоблогер.

С 2016 года регулярно выступает не только на украинском телевидении и в украинской прессе, но и дает комментарии зарубежным СМИ. В 2012 году открыл собственный ютуб-канал, в котором публикует видео с аналитикой боевых действий, пишет Википедия.

Олег Жданов война России и Украины
Пятый год полномасштабной войны: когда наступит мир, и что еще задумал Путин – интервью со Ждановым
"Нам станет очень тяжело": раскрыт тревожный сценарий продолжения войны

Есть три варианта: в Fox News назвали сценарии завершения войны, чего ожидать

12:48

Оля Фреймут отвезла детей к "американской" дочери — как они выглядят

