Женщина откладывала всего по 15 долларов для племянницы: ее баланс впечатляет

Вы узнаете:
- Для чего тетя откладывала по 15 долларов каждый месяц
- Сколько денег получит племянница в 18 лет
Финансовый консультант и инвестор Ашира Нельсон рассказала о гениальном плане сбережений на обучение в колледже для ее племянницы. Женщина ежемесячно тратила 15 долларов с момента рождения девочки.
Главред узнал, сколько на данный момент на счете племянницы уже есть денег. Как рассказала в Threads Нельсон, в течение первых четырех лет она вносила 15 долларов в месяц, позже увеличив сумму до 20 долларов.
Newsweek пишет, что благодаря этому теперь, когда ее племяннице исполняется 6 лет, баланс счета составляет около 1300 долларов.
"Если я буду продолжать инвестировать 20 долларов в месяц в течение следующих 12 лет, у нее будет около 9800 долларов, чтобы начать обучение... Покроет ли это всю сумму на ее образование? Нет. Но моя тетя отправила меня в школу с 5000 долларов, и я очень ценила этот подарок", - отметила финансовый консультант.
Об источнике: Newsweek
Newsweek — еженедельный американский журнал с либеральным уклоном, один из трех крупнейших еженедельных журналов страны. Печатался в Нью-Йорке с 1933 по 2012 год. Выходил на английском языке в США, Европе, на Ближнем Востоке, в Африке и Азии. В других странах мира выходил на 12 разных языках. По распространению и тиражу был вторым по величине изданием среди еженедельников новостей в США после журнала "Time". Начиная с 2012 года журнал доступен только онлайн, для всех платформ и устройств. Newsweek дает подробный анализ, новости и мнения по международным вопросам, технологии, бизнесу, культуре и политике, пишет Википедия.
