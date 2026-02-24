Женщина откладывала всего по 15 долларов для племянницы: ее баланс впечатляет

Небольшие ежемесячные взносы за несколько лет показали впечатляющий результат.

Племянница еще маленькая, но часть денег на обучение уже есть / Коллаж: Главред, фото: Freepik

Финансовый консультант и инвестор Ашира Нельсон рассказала о гениальном плане сбережений на обучение в колледже для ее племянницы. Женщина ежемесячно тратила 15 долларов с момента рождения девочки.

Главред узнал, сколько на данный момент на счете племянницы уже есть денег. Как рассказала в Threads Нельсон, в течение первых четырех лет она вносила 15 долларов в месяц, позже увеличив сумму до 20 долларов.

Newsweek пишет, что благодаря этому теперь, когда ее племяннице исполняется 6 лет, баланс счета составляет около 1300 долларов.

"Если я буду продолжать инвестировать 20 долларов в месяц в течение следующих 12 лет, у нее будет около 9800 долларов, чтобы начать обучение... Покроет ли это всю сумму на ее образование? Нет. Но моя тетя отправила меня в школу с 5000 долларов, и я очень ценила этот подарок", - отметила финансовый консультант.

Расчет инвестиций тети для племянницы / фото: threads.com/@savvygirlmoney?

