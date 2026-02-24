Рецепт нескучных котлет с начинкой: все дело в секретном соусе

Рецепт сочных котлет в особенном соусе.

https://glavred.info/recipes/recept-neskuchnyh-kotlet-s-nachinkoy-vse-delo-v-sekretnom-souse-10743530.html Ссылка скопирована

Котлеты в грибном соусе - рецепт / коллаж: Главред, фото: depositphotos.com/

Котлеты – отличный вариант для семейного ужина, ведь готовятся они легко и к ним можно подавать любой гарнир. А сочетание котлет и грибного соуса сделают блюдо просто невероятным.

Кстати, если вы не любите говяжий фарш, можете брать другой, сообщает Главред со ссылкой на olga_riabenko.

Котлеты в грибном соусе - рецепт

Ингредиенты:

видео дня

Для котлет:

Батон - 4 ломтика;

Молоко – 150 мл;

Фарш говяжий - 700 г;

Яйцо - 1 шт.;

Соль – 1 ч. л;

Черный перец – 1/2 ч. л;

Лук – 1 большой;

Масло - 75 г;

Петрушка и укроп;

Мука

Для соуса:

Лук – 1 шт.;

Грибы – 350 г;

Бульон - 600 мл;

Сливки 33% - 200 мл;

Тимьян — 2–3 веточки;

Чеснок - 2 зубчика

Соль, перец – по вкусу;

Зелень для подачи.

Замочите хлеб в молоке, уберите лишнюю жидкость.

Добавьте к фаршу хлеб, яйцо, соль и перец.

Лук мелко нарежьте, обжарьте на растительном масле, добавьте к фаршу, все хорошо перемешайте.

Сформируйте влажными руками котлеты, внутрь положите сливочное масло и немного зелени, обваляйте их в муке и обжарьте до золотистой корочки с обеих сторон.

В этой же сковороде обжарьте нарезанные лук, грибы, тимьян и чеснок.

Влейте бульон, затем сливки, отправьте в соус котлеты и держите под крышкой 20 минут.

Добавьте зелень и готово.

Приятного аппетита!

Смотрите видео, как готовить котлеты в грибном соусе:

Вас может заинтересовать:

О персоне: olga_riabenko olga_riabenko - популярный украинский кулинарный блогер в соцсети Instagram, суперфиналистка Мастер Шеф 12. Автор блога регулярно публикует эксклюзивные рецепты изысканных блюд. На olga_riabenko подписаны более 170 тысяч пользователей соцсети.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред