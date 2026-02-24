Рецепт нескучных котлет с начинкой: все дело в секретном соусе

Котлеты – отличный вариант для семейного ужина, ведь готовятся они легко и к ним можно подавать любой гарнир. А сочетание котлет и грибного соуса сделают блюдо просто невероятным.
Кстати, если вы не любите говяжий фарш, можете брать другой, сообщает Главред со ссылкой на olga_riabenko.
Котлеты в грибном соусе - рецепт
Ингредиенты:
Для котлет:
- Батон - 4 ломтика;
- Молоко – 150 мл;
- Фарш говяжий - 700 г;
- Яйцо - 1 шт.;
- Соль – 1 ч. л;
- Черный перец – 1/2 ч. л;
- Лук – 1 большой;
- Масло - 75 г;
- Петрушка и укроп;
- Мука
Для соуса:
- Лук – 1 шт.;
- Грибы – 350 г;
- Бульон - 600 мл;
- Сливки 33% - 200 мл;
- Тимьян — 2–3 веточки;
- Чеснок - 2 зубчика
- Соль, перец – по вкусу;
- Зелень для подачи.
Замочите хлеб в молоке, уберите лишнюю жидкость.
Добавьте к фаршу хлеб, яйцо, соль и перец.
Лук мелко нарежьте, обжарьте на растительном масле, добавьте к фаршу, все хорошо перемешайте.
Сформируйте влажными руками котлеты, внутрь положите сливочное масло и немного зелени, обваляйте их в муке и обжарьте до золотистой корочки с обеих сторон.
В этой же сковороде обжарьте нарезанные лук, грибы, тимьян и чеснок.
Влейте бульон, затем сливки, отправьте в соус котлеты и держите под крышкой 20 минут.
Добавьте зелень и готово.
Приятного аппетита!
Смотрите видео, как готовить котлеты в грибном соусе:
О персоне: olga_riabenko
olga_riabenko - популярный украинский кулинарный блогер в соцсети Instagram, суперфиналистка Мастер Шеф 12. Автор блога регулярно публикует эксклюзивные рецепты изысканных блюд. На olga_riabenko подписаны более 170 тысяч пользователей соцсети.
