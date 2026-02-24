Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Дом и уют

Как часто нужно мыть полы: ошибки портят паркет, плитку и ламинат

Анна Ярославская
24 февраля 2026, 11:45
Разные покрытия требуют разного ухода.
Мытье пола
Для всех покрытий важна точечная уборка пятен и отсутствие скопления воды / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

Кратко:

  • Частота мытья пола зависит от типа покрытия и уровня нагрузки в доме
  • Паркет требует максимально деликатного ухода
  • Плитка более устойчива к влаге, но затирка накапливает грязь

Чистота пола — это не только вопрос эстетики, но и залог уюта и здоровья в доме. Однако разные покрытия требуют разного ухода: то, что подходит для плитки, может навредить ламинату или паркету. Главред разобрался, как часто стоит мыть полы в зависимости от их типа, чтобы сохранить их внешний вид и продлить срок службы.

Если вам интересно, как удалить въевшуюся грязь и избавиться от царапин на паркете, читайте материал: Паркет без разводов, царапин и грязи: один ингредиент сделает полы блестящими.

видео дня

Как часто следует мыть паркетные полы

Деревянные полы выглядят элегантно, но требуют максимально деликатного ухода. Избыток влаги может проникать в трещины, вызывая набухание, пятна или деформацию.

Как пишет Martha Stewart со ссылкой на экспертов, деревянные полы следует мыть влажной шваброй только раз в неделю, чтобы избежать повреждений от избытка воды.

Идеальный способ мытья паркетного пола заключает в том, чтобы швабра была из микрофибры и была влажной, но не мокрой.

Стоит помнить, что жесткие щетинки и волокна некоторых чистящих средств могут поцарапать паркетные полы. При необходимости подметайте или пылесосьте паркет, используя подходящие насадки, чтобы предотвратить появление царапин.

Никогда не допускайте скопления воды на поверхности.

Как приготовить средство для мытья полов
Как приготовить средство для мытья полов / Инфографика: Главред

Как часто нужно мыть полы из плитки в квартире

Благодаря долговечности и водостойкости плитку часто можно увидеть на кухнях, в ванных комнатах и прихожих. Однако затирка легко задерживает грязь, а на поверхности плитки могут оставаться пятна и следы от ног.

Ванные комнаты и другие часто посещаемые помещения с кафельным полом следует убирать еженедельно или раз в две недели.

Частота уборки зависит от образа жизни и интенсивности использования дома.

Плитку следует мыть чаще, если:

  • вы часто готовите;
  • у вас есть дети или домашние животные;
  • в вашу прихожую ежедневно заходят люди.

Вы можете мыть плитку реже, если:

  • вы живете в доме с низкой проходимостью;
  • вы быстро вытираете пролитую жидкость;
  • вы не носите обувь в помещении.

Как часто нужно мыть ламинированные полы

Ламинированные полы известны своей универсальностью и доступной ценой. Однако избыток воды все же может вызвать повреждения и набухание в местах стыков, поэтому будьте осторожны при уборке.

Ламинат лучше всего еженедельно мыть слегка влажной тряпкой, чтобы избежать повреждений.

При появлении пятен или следов уделяйте первостепенное внимание точечной уборке - она позволяет поддерживать чистоту на всех типах напольных покрытий между влажными уборками.

Никогда не заливайте поверхность водой и не используйте чистящие средства, безопасность которых для ламината не подтверждена.

Ранее Главред писал о советах по выбору идеальной плитки для ванной комнаты. По словам дизайнеров, сейчас в тренде — натуральный камень, терраццо и матовые текстуры вместо глянца.

Вам также может быть интересно:

Об источнике: Martha Stewart

Martha Stewart Living Omnimedia (MSLO) - это компания, основанная Мартой Стюарт в 1997 году (с 2019 года принадлежит Marquee Brands LLC). Она объединяет все бизнес-направления, связанные с брендом Марты Стюарт.

На сайте MarthaStewart.com можно найти проверенные до совершенства рецепты, проекты "сделай сам", идеи для садоводства, легкие развлекательные советы, а также различные рекомендации по красоте.

Цель состоит в том, чтобы научить, вдохновить и предоставить идеи и продукты, которые делают каждый день более значимым, функциональным и красивым.

Марта Стюарт, основательница, помогает читателям сделать все аспекты повседневной жизни немного проще и красивее.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

уборка
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Крупнейший санкционный пакет с 2022 года: Британия усилила давление на РФ

Крупнейший санкционный пакет с 2022 года: Британия усилила давление на РФ

13:32Мир
"Такое происходит впервые": на Западе заявили о критической для Кремля ситуации

"Такое происходит впервые": на Западе заявили о критической для Кремля ситуации

12:17Война
Высокая вода приближается: Киев и ряд регионов предупредили об угрозе наводнений

Высокая вода приближается: Киев и ряд регионов предупредили об угрозе наводнений

11:05Украина
Реклама

Популярное

Ещё
"Многим не понравится": в Украине готовят реформу ТЦК и мобилизации, что изменится

"Многим не понравится": в Украине готовят реформу ТЦК и мобилизации, что изменится

Тернопольщину засыплет снегом: синоптики предупредили о возвращении морозов

Тернопольщину засыплет снегом: синоптики предупредили о возвращении морозов

Почти 20 лет жил с именем женщины, чей прах нес Сталин - что это за город Украины

Почти 20 лет жил с именем женщины, чей прах нес Сталин - что это за город Украины

Получат шанс на богатство: деньги сами пойдут в руки четырех знаков зодиака

Получат шанс на богатство: деньги сами пойдут в руки четырех знаков зодиака

Март 2026 готовит денежный поворот для одного знака зодиака: прогноз на месяц

Март 2026 готовит денежный поворот для одного знака зодиака: прогноз на месяц

Последние новости

13:58

"Промурашило": звезда "Властелина колец" трогательно поддержал Украину

13:56

Кот устроил неожиданную "забастовку": не позволил хозяину выйти из домаВидео

13:52

Женщина откладывала всего по 15 долларов для племянницы: ее баланс впечатляет

13:47

Гороскоп на завтра 25 февраля: Девам - недоразумения, Весам - подарок

13:44

Сын Анны Кошмал попал в больницу: "Все плохо"

Пятый год полномасштабной войны: когда наступит мир, и что еще задумал Путин – интервью со ЖдановымПятый год полномасштабной войны: когда наступит мир, и что еще задумал Путин – интервью со Ждановым
13:32

Крупнейший санкционный пакет с 2022 года: Британия усилила давление на РФ

13:23

Диетологи бьют тревогу: какая опасная рыба заполонила все супермаркеты

13:18

Гороскоп Таро на сегодня 25 февраля: Овнам - спросить себя, Львам - вклад

12:59

К годовщине полномасштабной войны: Ротару оставила мощное послание украинцам

Реклама
12:55

"Он разрушает страну": Роберт Де Ниро вновь резко высказался о Трампе

12:48

Оля Фреймут отвезла детей к "американской" дочери — как они выглядят

12:39

Удар по кошелькам: продукт, который украинцы покупают пачками, неожиданно подорожал

12:33

Что означает "Мир на условиях Украины"?мнение

12:28

Четыре года войны в Украине: Жданов заявил о стратегическом провале РФ

12:18

Снег с дождем: какая погода будет в Харькове в ближайшие дни

12:17

"Такое происходит впервые": на Западе заявили о критической для Кремля ситуации

11:45

Как часто нужно мыть полы: ошибки портят паркет, плитку и ламинат

11:42

Не только розы: какие цветы лучше всего подходят для онлайн-бизнеса

11:36

Китайский гороскоп на завтра 25 февраля: Козлам - безнадежность, Свиньям - страдания

11:35

Путинистка Симоньян набрала вес: как она выглядит

Реклама
11:33

"Перемены в нем точно вижу": Падалко высказалась о 18-летнем сыне в ВСУ

11:32

Пора спиливать или нет: как определить, умерло ли деревоВидео

11:30

Невеста удивила друзей и гостей неожиданной просьбой: что она попросила

11:05

Высокая вода приближается: Киев и ряд регионов предупредили об угрозе наводнений

10:58

Переговоры по Украине зашли в тупик, признаков компромисса нет - Bloomberg

10:56

Украина принудит Россию к миру: Федоров рассказал о плане войны

10:49

Муж покойной Фриске просит помощи с сыном

10:43

"Годы боли": украинские знаменитости вспомнили 24 февраля 2022 года

10:43

Трамп хочет эффектный финал войны: Зеленский сказал, что не устраивает Киев

10:17

Наташа Королева отомстила мужу на публичное унижение: "Злой был"

09:56

Как четыре года полномасштабной войны изменили Зеленского и Путина - Sky News

09:55

Победа РФ не предрешена: WSJ выделило пять выводов спустя четыре года войны

09:55

"Иногда страшно": Владимир Зеленский сделал признание о дочери

09:27

После циклона "Алина" ударит мороз: Одесчину ждет резкая перемена погоды

09:02

Денежный прорыв марта 2026: три знака зодиака притянут богатство как магнит

08:50

Отключение света в Украине — графики на 24 февраля (обновляется)

08:41

Зеленский впервые показал свой бункер и сделал важное для украинцев заявление

08:39

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 24 февраля (обновляется)

08:29

РФ атаковала Запорожье и районы: оккупанты нанесли более 900 ударов за суткиФото

08:17

Карта Deep State онлайн за 24 февраля: что происходит на фронте (обновляется)

Реклама
08:09

Вопреки планам Кремля: Силы обороны продвинулись на важных участках фронта

07:27

УЗ срочно изменила графики в шести регионах: поезда не доезжают до конечных станций

07:05

Зеленский жестко ответил на идею уступок по Донбассу

06:20

Март 2026 готовит денежный поворот для одного знака зодиака: прогноз на месяцВидео

06:18

Великий пост 2026: какие продукты под запретом и чем себя можно побаловать

06:10

Суд отменяет тарифы Трампа: что это значит для нашей войны?мнение

05:50

Получат шанс на богатство: деньги сами пойдут в руки четырех знаков зодиака

05:15

Наталка Денисенко остро высказалась о конкурентках: "Будет звучать самоуверенно"

04:41

Легендарные продукты времен СССР: почему многие до сих пор с ностальгией вспоминают их вкус

04:07

"Умная футболка" выявляет опасные болезни: ученые удивили невероятным открытием

Новости Киева
Отключение отопления в КиевеПогода в КиевеКогда ситуация со светом в Киеве улучшится
Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на неделю
Регионы
Новости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости Одессы
Поздравления
С днем рождения, кумС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения дочери
Лайфхаки и хитрости
АвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборка
Новости шоу бизнеса
Кейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихЕлена ЗеленскаяВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровАни Лорак
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять