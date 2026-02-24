Как часто нужно мыть полы: ошибки портят паркет, плитку и ламинат

Разные покрытия требуют разного ухода.

Для всех покрытий важна точечная уборка пятен и отсутствие скопления воды / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

Кратко:

Частота мытья пола зависит от типа покрытия и уровня нагрузки в доме

Паркет требует максимально деликатного ухода

Плитка более устойчива к влаге, но затирка накапливает грязь

Чистота пола — это не только вопрос эстетики, но и залог уюта и здоровья в доме. Однако разные покрытия требуют разного ухода: то, что подходит для плитки, может навредить ламинату или паркету. Главред разобрался, как часто стоит мыть полы в зависимости от их типа, чтобы сохранить их внешний вид и продлить срок службы.

Как часто следует мыть паркетные полы

Деревянные полы выглядят элегантно, но требуют максимально деликатного ухода. Избыток влаги может проникать в трещины, вызывая набухание, пятна или деформацию.

Как пишет Martha Stewart со ссылкой на экспертов, деревянные полы следует мыть влажной шваброй только раз в неделю, чтобы избежать повреждений от избытка воды.

Идеальный способ мытья паркетного пола заключает в том, чтобы швабра была из микрофибры и была влажной, но не мокрой.

Стоит помнить, что жесткие щетинки и волокна некоторых чистящих средств могут поцарапать паркетные полы. При необходимости подметайте или пылесосьте паркет, используя подходящие насадки, чтобы предотвратить появление царапин.

Никогда не допускайте скопления воды на поверхности.

Как приготовить средство для мытья полов / Инфографика: Главред

Как часто нужно мыть полы из плитки в квартире

Благодаря долговечности и водостойкости плитку часто можно увидеть на кухнях, в ванных комнатах и прихожих. Однако затирка легко задерживает грязь, а на поверхности плитки могут оставаться пятна и следы от ног.

Ванные комнаты и другие часто посещаемые помещения с кафельным полом следует убирать еженедельно или раз в две недели.

Частота уборки зависит от образа жизни и интенсивности использования дома.

Плитку следует мыть чаще, если:

вы часто готовите;

у вас есть дети или домашние животные;

в вашу прихожую ежедневно заходят люди.

Вы можете мыть плитку реже, если:

вы живете в доме с низкой проходимостью;

вы быстро вытираете пролитую жидкость;

вы не носите обувь в помещении.

Как часто нужно мыть ламинированные полы

Ламинированные полы известны своей универсальностью и доступной ценой. Однако избыток воды все же может вызвать повреждения и набухание в местах стыков, поэтому будьте осторожны при уборке.

Ламинат лучше всего еженедельно мыть слегка влажной тряпкой, чтобы избежать повреждений.

При появлении пятен или следов уделяйте первостепенное внимание точечной уборке - она позволяет поддерживать чистоту на всех типах напольных покрытий между влажными уборками.

Никогда не заливайте поверхность водой и не используйте чистящие средства, безопасность которых для ламината не подтверждена.

Ранее Главред писал о советах по выбору идеальной плитки для ванной комнаты. По словам дизайнеров, сейчас в тренде — натуральный камень, терраццо и матовые текстуры вместо глянца.

