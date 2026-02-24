Укр
Удар по кошелькам: продукт, который украинцы покупают пачками, неожиданно подорожал

Анна Косик
24 февраля 2026, 12:39
Цены на популярный продукт в украинских супермаркетах изменились.
Цены на сливочное масло станут неприятной неожиданностью для многих украинцев / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, Главред

Главное:

  • В Украине выросли цены на сливочное масло
  • Пакет сливочного масла сегодня стоит более 110 гривен

Цены на продукты в Украине постоянно меняются. Не исключением являются и молочные продукты. В частности, после кратковременного снижения цен в украинских супермаркетах снова подорожало сливочное масло.

Об этом свидетельствуют данные на сайте Минфина. Цены на масло двух популярных производителей по состоянию на вторник, 24 февраля, выше среднемесячных показателей за январь текущего года.

Как супермаркеты переписали цены на масло

Сливочное масло Селянское 72,5% весом 200 грамм теперь стоит в среднем 113,29 гривны, тогда как еще в прошлом месяце его продавали по 104,47 гривны за пачку.

Похожая ситуация с маслом Яготинское 73%. Его в супермаркетах продают в среднем за 116,40 гривны за 200 граммов вместо 109,60 гривен, которые масло стоило в январе.

Почему растут цены на продукты в Украине
Почему растут цены на продукты в Украине / Инфографика: Главред

Изменятся ли цены на продукты в Украине из-за обстрелов - мнение специалиста

Главред писал, что из-за ударов России по энергосистеме Украины продукты в магазинах постоянно дорожают. Об этом рассказал заместитель министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Тарас Высоцкий.

По его словам, российские обстрелы влияют на себестоимость производства, поэтому предприятия повышают убытки, которые постепенно закладывают в цену. При этом, о резком подорожании продуктов в Украине пока речь не идет.

Цены на продукты в Украине - последние новости

Напомним, Главред писал, что за 2025 год гречневая крупа в Украине подорожала почти на 28%. В частности, в декабре средняя цена за пачку крупы составляла 44,88 гривны. Сейчас тренд повышения стоимости продолжается.

Ранее сообщалось, что главной причиной подорожания картофеля является то, что запасы качественного картофеля в хранилищах постепенно сокращаются. Картофель предлагают к продаже в диапазоне 7-14 гривен за килограмм.

Накануне стало известно, что цены на подсолнечное масло в Украине заметно повысились по сравнению со среднемесячными показателями за январь текущего года.

Об источнике: Минфин

Минфин - украинский информационный портал о финансах и инвестициях, работает с 2007 года, пишет Википедия.

На портале публикуется информация об инвестициях, курсах валют, сравниваются депозитные ставки в банках. Также на сайте размещается статистика с финансовых рынков, финансовые новости и аналитические обзоры.

