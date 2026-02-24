Невеста удивила друзей и гостей неожиданной просьбой: что она попросила

Просьба невесты оплатить ужин на банкете вызвала бурные споры среди гостей. История быстро переросла в обсуждение норм этикета и современных расходов.

https://glavred.info/life/trebovanie-nevesty-sprovocirovalo-skandal-na-svadbe-chto-ona-poprosila-10743428.html Ссылка скопирована

Требование невесты удивило гостей / Коллаж Главред, фото: Pexels

Вы узнаете:

Что скрывалось в записке к приглашению

Почему гости все чаще решаются остаться дома

На сколько выросли свадебные расходы

Стремительный рост свадебных расходов все чаще подталкивает пары к поиску нестандартных решений. Однако одна история, появившаяся в сети, вызвала особенно бурную реакцию. Вместе с приглашениями на торжество будущие молодожены разослали гостям записку с просьбой оплатить ужин на банкете. Всего по 75 долларов (примерно 3200 гривен) с человека.

Свадебное приглашение, которое удивило гостей

Для одной из приглашенных это стало полной неожиданностью. Женщина призналась, что не ожидала увидеть подобное требование в приглашении от близкой подруги. Своей историей она поделилась на популярном форуме Reddit.

По словам девушки, сама ситуация поставила ее в неловкое положение, ведь с одной стороны было желание поддержать подругу, с другой появилось ощущение, что подобная просьба нарушает негласные правила свадебного этикета.

видео дня

Невеста попросила гостей оплатить ужин / Фото: Pexels

Она решила обсудить дилемму публично, задавшись вопросом, нормально ли отказываться от участия в подобных обстоятельствах.

В своем сообщении пользовательница подчеркнула, что дело не только в деньгах. Даже при стабильном доходе, отметила она, просьба оплатить ужин показалась ей "откровенно неловкой".

Волна критики и споры в соцсетях

Обсуждение быстро привлекло внимание тысяч пользователей. Большинство комментаторов восприняли инициативу пары резко и критично. Многие отметили, что свадебный прием традиционно рассматривается как жест благодарности гостям за участие в празднике, а не как услуга, за которую требуется платить.

"Надеюсь они не ждут подарков", "Боже, нет. Я бы ответила "нет" на приглашение.", "О боже, моя семья бы от меня отреклась, лол. Это ненормально", - писали они.

Некоторые пользователи не скрывали возмущения, называя подобную практику "неуместной" и "плохим тоном". Другие предпочли иронию, предлагая саркастические варианты ответа на приглашение. Впрочем, нашлись и те, кто попытался взглянуть на ситуацию более мягко, указав на финансовые трудности, с которыми сталкиваются современные пары.

Почему такие просьбы появляются все чаще

Издание New York Post отмечает, что эксперты свадебной индустрии рассказывают, что подобные истории случаются все регулярнее. Причиной стало то, что стоимость мероприятий продолжает расти. Аренда площадок, кейтеринг, декор, фото- и видеосъемка все чаще складываются в суммы, которые сложно покрыть без серьезного бюджета.

В сети уже обсуждались случаи, когда пары вводили своеобразные "входные билеты" на свадьбы. Одна из таких историй вызвала не меньший резонанс. Гости платили значительную сумму за участие в торжестве. Несмотря на шквал критики, молодоженам удалось не только окупить праздник, но и направить часть средств на благотворительность.

Ранее Главред писал о том, какие знаки зодиака ждут кризисы и свадьбы в новом году. Астролог Влад Росс рассказал, что многие пары пройдут проверку на прочность, а одинокие получат шанс на судьбоносную встречу.

Также сообщалось, что священник рассказал о том, могут ли женатые быть свидетелями на свадьбе. Важно знать, кто может выполнять эту функцию без нарушения традиций и церковных предписаний, ведь не все пары подходят для этой ответственной роли.

Вам может быть интересно:

Об источнике: Reddit Reddit — сайт, сочетающий черты социальной сети и форума, на котором зарегистрированные пользователи могут размещать ссылки на какую-либо понравившуюся информацию в интернете и обсуждать её. Как и многие другие подобные сайты, Reddit поддерживает систему голосования за понравившиеся сообщения — наиболее популярные из них оказываются на заглавной странице сайта, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред