Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Жизнь

Невеста удивила друзей и гостей неожиданной просьбой: что она попросила

Константин Пономарев
24 февраля 2026, 11:30
Просьба невесты оплатить ужин на банкете вызвала бурные споры среди гостей. История быстро переросла в обсуждение норм этикета и современных расходов.
Требование невесты удивило гостей
Требование невесты удивило гостей / Коллаж Главред, фото: Pexels

Вы узнаете:

  • Что скрывалось в записке к приглашению
  • Почему гости все чаще решаются остаться дома
  • На сколько выросли свадебные расходы

Стремительный рост свадебных расходов все чаще подталкивает пары к поиску нестандартных решений. Однако одна история, появившаяся в сети, вызвала особенно бурную реакцию. Вместе с приглашениями на торжество будущие молодожены разослали гостям записку с просьбой оплатить ужин на банкете. Всего по 75 долларов (примерно 3200 гривен) с человека.

Свадебное приглашение, которое удивило гостей

Для одной из приглашенных это стало полной неожиданностью. Женщина призналась, что не ожидала увидеть подобное требование в приглашении от близкой подруги. Своей историей она поделилась на популярном форуме Reddit.
По словам девушки, сама ситуация поставила ее в неловкое положение, ведь с одной стороны было желание поддержать подругу, с другой появилось ощущение, что подобная просьба нарушает негласные правила свадебного этикета.

видео дня
Невеста попросила гостей оплатить ужин
Невеста попросила гостей оплатить ужин / Фото: Pexels

Она решила обсудить дилемму публично, задавшись вопросом, нормально ли отказываться от участия в подобных обстоятельствах.

В своем сообщении пользовательница подчеркнула, что дело не только в деньгах. Даже при стабильном доходе, отметила она, просьба оплатить ужин показалась ей "откровенно неловкой".

Волна критики и споры в соцсетях

Обсуждение быстро привлекло внимание тысяч пользователей. Большинство комментаторов восприняли инициативу пары резко и критично. Многие отметили, что свадебный прием традиционно рассматривается как жест благодарности гостям за участие в празднике, а не как услуга, за которую требуется платить.

"Надеюсь они не ждут подарков", "Боже, нет. Я бы ответила "нет" на приглашение.", "О боже, моя семья бы от меня отреклась, лол. Это ненормально", - писали они.

Некоторые пользователи не скрывали возмущения, называя подобную практику "неуместной" и "плохим тоном". Другие предпочли иронию, предлагая саркастические варианты ответа на приглашение. Впрочем, нашлись и те, кто попытался взглянуть на ситуацию более мягко, указав на финансовые трудности, с которыми сталкиваются современные пары.

Почему такие просьбы появляются все чаще

Издание New York Post отмечает, что эксперты свадебной индустрии рассказывают, что подобные истории случаются все регулярнее. Причиной стало то, что стоимость мероприятий продолжает расти. Аренда площадок, кейтеринг, декор, фото- и видеосъемка все чаще складываются в суммы, которые сложно покрыть без серьезного бюджета.

В сети уже обсуждались случаи, когда пары вводили своеобразные "входные билеты" на свадьбы. Одна из таких историй вызвала не меньший резонанс. Гости платили значительную сумму за участие в торжестве. Несмотря на шквал критики, молодоженам удалось не только окупить праздник, но и направить часть средств на благотворительность.

Ранее Главред писал о том, какие знаки зодиака ждут кризисы и свадьбы в новом году. Астролог Влад Росс рассказал, что многие пары пройдут проверку на прочность, а одинокие получат шанс на судьбоносную встречу.

Также сообщалось, что священник рассказал о том, могут ли женатые быть свидетелями на свадьбе. Важно знать, кто может выполнять эту функцию без нарушения традиций и церковных предписаний, ведь не все пары подходят для этой ответственной роли.

Вам может быть интересно:

Об источнике: Reddit

Reddit — сайт, сочетающий черты социальной сети и форума, на котором зарегистрированные пользователи могут размещать ссылки на какую-либо понравившуюся информацию в интернете и обсуждать её. Как и многие другие подобные сайты, Reddit поддерживает систему голосования за понравившиеся сообщения — наиболее популярные из них оказываются на заглавной странице сайта, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

соцсеть свадьба интересные новости деньги
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
"Такое происходит впервые": на Западе заявили о критической для Кремля ситуации

"Такое происходит впервые": на Западе заявили о критической для Кремля ситуации

12:17Война
Высокая вода приближается: Киев и ряд регионов предупредили об угрозе наводнений

Высокая вода приближается: Киев и ряд регионов предупредили об угрозе наводнений

11:05Украина
Переговоры по Украине зашли в тупик, признаков компромисса нет - Bloomberg

Переговоры по Украине зашли в тупик, признаков компромисса нет - Bloomberg

10:58Украина
Реклама

Популярное

Ещё
"Многим не понравится": в Украине готовят реформу ТЦК и мобилизации, что изменится

"Многим не понравится": в Украине готовят реформу ТЦК и мобилизации, что изменится

Тернопольщину засыплет снегом: синоптики предупредили о возвращении морозов

Тернопольщину засыплет снегом: синоптики предупредили о возвращении морозов

Звезда фильма "Киборги" больше не холостяк — как выглядит невеста актера

Звезда фильма "Киборги" больше не холостяк — как выглядит невеста актера

Почти 20 лет жил с именем женщины, чей прах нес Сталин - что это за город Украины

Почти 20 лет жил с именем женщины, чей прах нес Сталин - что это за город Украины

Получат шанс на богатство: деньги сами пойдут в руки четырех знаков зодиака

Получат шанс на богатство: деньги сами пойдут в руки четырех знаков зодиака

Последние новости

11:45

Как часто нужно мыть полы: ошибки портят паркет, плитку и ламинат

11:42

Не только розы: какие цветы лучше всего подходят для онлайн-бизнеса

11:36

Китайский гороскоп на завтра 25 февраля: Козлам - безнадежность, Свиньям - страдания

11:35

Путинистка Симоньян набрала вес: как она выглядит

11:33

"Перемены в нем точно вижу": Падалко высказалась о 18-летнем сыне в ВСУ

Пятый год полномасштабной войны: когда наступит мир, и что еще задумал Путин – интервью со ЖдановымПятый год полномасштабной войны: когда наступит мир, и что еще задумал Путин – интервью со Ждановым
11:32

Пора спиливать или нет: как определить, умерло ли деревоВидео

11:30

Невеста удивила друзей и гостей неожиданной просьбой: что она попросила

11:05

Высокая вода приближается: Киев и ряд регионов предупредили об угрозе наводнений

10:58

Переговоры по Украине зашли в тупик, признаков компромисса нет - Bloomberg

Реклама
10:56

Украина заставит Россию закончить войну: Федоров рассказал о плане войны

10:49

Муж покойной Фриске просит помощи с сыном

10:43

"Годы боли": украинские знаменитости вспомнили 24 февраля 2022 года

10:43

Трамп хочет эффектный финал войны: Зеленский сказал, что не устраивает Киев

10:17

Наташа Королева отомстила мужу на публичное унижение: "Злой был"

09:56

Как четыре года полномасштабной войны изменили Зеленского и Путина - Sky News

09:55

Победа РФ не предрешена: WSJ выделило пять выводов спустя четыре года войны

09:55

"Иногда страшно": Владимир Зеленский сделал признание о дочери

09:27

После циклона "Алина" ударит мороз: Одесчину ждет резкая перемена погоды

09:02

Денежный прорыв марта 2026: три знака зодиака притянут богатство как магнит

08:50

Отключение света в Украине — графики на 24 февраля (обновляется)

Реклама
08:41

Зеленский впервые показал свой бункер и сделал важное для украинцев заявление

08:39

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 24 февраля (обновляется)

08:29

РФ атаковала Запорожье и районы: оккупанты нанесли более 900 ударов за суткиФото

08:17

Карта Deep State онлайн за 24 февраля: что происходит на фронте (обновляется)

08:09

Вопреки планам Кремля: Силы обороны продвинулись на важных участках фронта

07:27

УЗ срочно изменила графики в шести регионах: поезда не доезжают до конечных станций

07:05

Зеленский жестко ответил на идею уступок по Донбассу

06:20

Март 2026 готовит денежный поворот для одного знака зодиака: прогноз на месяцВидео

06:18

Великий пост 2026: какие продукты под запретом и чем себя можно побаловать

06:10

Суд отменяет тарифы Трампа: что это значит для нашей войны?мнение

05:50

Получат шанс на богатство: деньги сами пойдут в руки четырех знаков зодиака

05:15

Наталка Денисенко остро высказалась о конкурентках: "Будет звучать самоуверенно"

04:41

Легендарные продукты времен СССР: почему многие до сих пор с ностальгией вспоминают их вкус

04:07

"Умная футболка" выявляет опасные болезни: ученые удивили невероятным открытием

03:12

7 неожиданных привычек, которые медленно разрушают психику: большинство не знает

02:37

Всегда на шаг впереди: какие знаки зодиака отличаются гениальностью и интуицией

02:18

Убирать паутину - мало: как избавиться от пауков раз и навсегдаВидео

02:00

Владимир Зеленский рассказал о своей жизни: "Дети с бабушкой"

01:30

Сильная рассада с первого дня: как подготовить ростки к любым стрессамВидео

01:30

Уже не та Вера: 76-летняя Вонг ошеломила новым выходом в свет

Реклама
00:39

Серия взрывов и поврежденные дома: РФ нанесла удар по Запорожью, есть пострадавшиеФотоВидео

00:01

Россия меняет приоритеты: эксперт раскрыл ключевые цели Кремля на 2026 год эксклюзив

23 февраля, понедельник
23:52

Отключения электроэнергии в Киеве и области 24 февраля: что известно о графиках

23:51

После слухов о романе с Энистон: Педро Паскаля застукали с вероятным бойфрендом

23:22

Максима Галкина позвали в шведскую семью - детали

23:02

Часы обновлены: как в Днепре и области будут отключать свет 24 февраля

22:57

Виталий Козловский готовится стать отцом во второй раз

22:52

Количество отключений света возрастет - новые графики для Черкасской области на 14 февраля

22:51

Бывшая жена Потапа публично рассказала об отношениях с ним

22:27

Решает проблему с порога: один простой кухонный продукт творит настоящие чудеса

Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
Пенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения светаТелеграм новости Украины
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Новости шоу бизнеса
Филипп КиркоровАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапЕлена ЗеленскаяСофия РотаруОльга Сумская
Мода и красота
Красивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волос
Регионы
Новости ТернополяНовости ЖитомираНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости Днепра
Лайфхаки и хитрости
Все о салеУборкаАвтоСтиркаКомнатные растения
Экономика
Курс валютЦены на продуктыДенежная помощьТарифы
Синоптик
Пылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтра
Поздравления
С днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подруге
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять