Могут ли женатые быть свидетелями на свадьбе - священник расставил точки над 'і'

Во время подготовки к свадебной церемонии часто вызывают вопросы относительно того, могут ли свидетелями быть женатые пары.

https://glavred.info/life/mogut-li-zhenatye-byt-svidetelyami-na-svadbe-svyashchennik-rasstavil-tochki-nad-i-10719098.html Ссылка скопирована

Могут ли свидетели на венчании быть женатыми / Коллаж: Главред, фото: freepik.com, скриншот из видео в TikTok

Вы узнаете:

Кто именно может быть свидетелями во время церемонии венчания

Разрешает ли церковь брать в свидетели женатую пару

Почему традиционно рекомендуют выбирать для этой роли неженатых людей

Свидетели на свадебной церемонии играют роль гарантов и участников, которые удостоверяют обеты пары. Однако важно знать, кто может выполнять эту функцию без нарушения традиций и церковных предписаний, ведь не все пары подходят для этой ответственной роли.

Священник Православной церкви Украины Алексей Филюк разъяснил, кто может быть свидетелями во время венчания. По его словам, женатые пары могут выполнять роль свидетелей.

видео дня

"Если муж и жена - пусть идут себе свидетелями. Рекомендовано, конечно, брать неженатых, но женатые пары также могут быть свидетелями. Это нормально", - сказал священник.

Однако есть определенные ограничения. Священник отметил, что свидетелями не стоит брать женатых из разных пар.

"Как на свадьбах пели: "Не будем пить ту горькую похлебку, пусть поцелует первый дружба дружку". Но прелюбодействовать между свидетелями из разных пар не годится", - добавил Алексей Филюк.

Смотрите видео с объяснением священника:

Также священник ПЦУ уверяет, если случайно поставить ногу в гроб, ничего плохого не произойдет. Достаточно просто вытащить ногу и идти дальше.

Многие люди верят, что спать ногами к двери опасно - якобы душа может заблудиться, а злые духи проникнуть в комнату. Однако священник ПЦУ Алексей Филюк объясняет, что это суеверие.

Как сообщал Главред, рождественский пост 2025 года по новоюлианскому календарю продлится с 15 ноября до вечера 24 декабря. Протоиерей ПЦУ Георгий Коваленко пояснил, что пост - это не только пищевые ограничения, а прежде всего работа над собой.

Читайте также:

О персоне: Алексей Филюк Алексей Петрович Филюк - украинский священник, общественный активист, волонтер и блогер. Настоятель храмов Православной церкви Украины в селах Шушковцы и Белозерка на Тернопольщине. Кроме духовной деятельности, отец Алексей занимается благотворительностью и волонтерством. Воспитывает трех усыновленных детей и активно поддерживает Вооруженные силы Украины, в частности, организуя сборы средств на дроны. Отец Алексей также ведет собственный YouTube-канал, где делится христианскими песнями и проповедями.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред