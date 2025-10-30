Чтобы не навлечь беду: священник сказал, можно ли спать ногами к двери

Вы узнаете:
- Почему говорят, что спать ногами к двери не стоит
- Что о таком запрете думает священник
Даже в современном мире существует множество суеверий, которые люди стараются не нарушать. В частности, многие считают, что спать ногами к двери категорически нельзя.
Главред решил разобраться, можно ли на самом деле спать ногами к двери.
Почему не стоит спать ногами к двери
Предки считали, что двери соединяют наш мир с царством мертвых. Они верили, что если спать ногами к двери, душа может отправиться в путешествие и заблудиться в других мирах.
В народных поверьях также отмечается, что якобы через дверь ночью проникают в комнату злые духи, которые могут побеспокоить спящего.
Также когда-то люди верили, если постоянно спать ногами к двери, то можно потерять жизненную силу или здоровье.
Что об этом думает священник
Священник Православной церкви Украины Алексей Филюк в своем видео рассказал, что спать ногами к двери можно. По его словам, главное, чтобы человек выспался.
"Как себе хотите, так и спите. Главное, чтобы вы выспались. Главное, чтобы не было войны. Вы можете спать ногами к двери, от двери, к окну, к зеркалу", - подчеркнул он.
Священник сказал, можно ли спать ногами к двери - видео:
О персоне: Алексей Филюк
Алексей Петрович Филюк - украинский священник, общественный активист, волонтер и блогер. Настоятель храмов Православной церкви Украины в селах Шушковцы и Белозерка на Тернопольщине. Кроме духовной деятельности, отец Алексей занимается благотворительностью и волонтерством. Воспитывает трех усыновленных детей и активно поддерживает Вооруженные силы Украины, в частности, организуя сборы средств на дроны. Отец Алексей также ведет собственный YouTube-канал, где делится христианскими песнями и проповедями.
