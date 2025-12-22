Где на самом деле родился Кузьма Скрябин: интересные локации в родном городе музыканта

Главное из новости:
- Кузьма Скрябин родился в Самборе, хотя родным городом называл Новояворовск
- Самбор хранит память о музыканте через концерты, вечера и тематические программы
- Город предлагает туристический маршрут с историческими памятниками и музеями
Андрей Кузьменко, известный миллионам как Кузьма Скрябин, появился на свет 17 августа 1968 года в Самборе Львовской области. Хотя сам артист называл родным Новояворовск, именно Самбор стал его настоящей точкой отсчета.
И сегодня этот город постепенно превращается в важную часть культурного маршрута для поклонников музыканта, пишет 24 Канал.
Город с историей и памятью
Самбор - районный центр, где Кузьма родился в семье учительницы музыки и инженера. Здесь память о нем хранят в формате концертов, вечеров памяти и тематических программ в школах. Ежегодно в день рождения и годовщину смерти музыканта город оживает особыми событиями, которые собирают фанов со всей Украины.
Что увидеть туристу
Для тех, кто хочет совместить знакомство с историей Кузьмы и атмосферой Самбора, город предлагает целый набор интересных локаций:
- Ратуша XVII века: величественное сооружение с 40-метровой башней и смотровой площадкой.
- Церковь Рождества Пресвятой Богородицы: деревянная святыня XVIII века с уникальным иконостасом.
- Костел иезуитов и бернардинский монастырь: интерьеры с фресками, сохраняющие дух древних эпох.
- Музей "Бойковщина": экспозиции быта бойков, интерактивные квесты и мастер-классы.
- Музей Леся Курбаса: наследие реформатора театра, артефакты и истории сцены.
- Музей Юрия Кульчицкого в Кульчицах: история украинца, который открыл кофе для Вены.
- Самборский парк и BMX Dirt Park: пространство для семейного отдыха и активных развлечений.
Маршрут Кузьмы
Самбор становится первой точкой так называемого "маршрута Кузьмы", который можно дополнить посещением Новояворовска - города, где он рос и формировался как личность и музыкант.
