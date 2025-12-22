Где на самом деле родился Кузьма Скрябин: интересные локации в родном городе музыканта

Самбор - районный центр на Львовщине, где Кузьма появился на свет в семье учительницы музыки и инженера.

Где родился Кузьма Скрябин / Коллаж: Главред, фото: wikipedia, УНИАН

Главное из новости:

Кузьма Скрябин родился в Самборе, хотя родным городом называл Новояворовск

Самбор хранит память о музыканте через концерты, вечера и тематические программы

Город предлагает туристический маршрут с историческими памятниками и музеями

Андрей Кузьменко, известный миллионам как Кузьма Скрябин, появился на свет 17 августа 1968 года в Самборе Львовской области. Хотя сам артист называл родным Новояворовск, именно Самбор стал его настоящей точкой отсчета.

И сегодня этот город постепенно превращается в важную часть культурного маршрута для поклонников музыканта, пишет 24 Канал.

Город с историей и памятью

Самбор - районный центр, где Кузьма родился в семье учительницы музыки и инженера. Здесь память о нем хранят в формате концертов, вечеров памяти и тематических программ в школах. Ежегодно в день рождения и годовщину смерти музыканта город оживает особыми событиями, которые собирают фанов со всей Украины.

Что увидеть туристу

Для тех, кто хочет совместить знакомство с историей Кузьмы и атмосферой Самбора, город предлагает целый набор интересных локаций:

Ратуша XVII века : величественное сооружение с 40-метровой башней и смотровой площадкой.

: величественное сооружение с 40-метровой башней и смотровой площадкой. Церковь Рождества Пресвятой Богородицы: деревянная святыня XVIII века с уникальным иконостасом.

деревянная святыня XVIII века с уникальным иконостасом. Костел иезуитов и бернардинский монастырь : интерьеры с фресками, сохраняющие дух древних эпох.

: интерьеры с фресками, сохраняющие дух древних эпох. Музей "Бойковщина": экспозиции быта бойков, интерактивные квесты и мастер-классы.

экспозиции быта бойков, интерактивные квесты и мастер-классы. Музей Леся Курбаса : наследие реформатора театра, артефакты и истории сцены.

: наследие реформатора театра, артефакты и истории сцены. Музей Юрия Кульчицкого в Кульчицах : история украинца, который открыл кофе для Вены.

: история украинца, который открыл кофе для Вены. Самборский парк и BMX Dirt Park : пространство для семейного отдыха и активных развлечений.

Маршрут Кузьмы

Самбор становится первой точкой так называемого "маршрута Кузьмы", который можно дополнить посещением Новояворовска - города, где он рос и формировался как личность и музыкант.

