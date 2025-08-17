Могло исполниться 57: дочь Кузьмы Скрябина поделилась драгоценным воспоминанием о нем

Кратко:
- Сегодня День рождения Андрея Кузьменко
- Дочь артиста почтила память об отце
В феврале 2025 года исполнилось 10 лет со дня смерти легендарного украинского музыканта, лидера группы Скрябин и ведущего Андрея Кузьмы Кузьменко. Жизнь артиста оборвалась в ужасном ДТП.
Сегодня, 17 августа, Кузьме Скрябину могло исполниться 57 лет. День рождения музыканта остается особенным праздником для его близких и сегодня.
Так Барбара Кузьменко, единственная дочь покойной звезды, трогательно почтила память о своем отце. В Instagram она опубликовала снимок - фото с домашней полки, которое было снято много лет назад. В кадре Андрей Кузьменко со счастливой улыбкой на лице держит на руках Барбару. "С Днем рождения, лучший папа", - подписала фотографию дочь музыканта.
О персоне: Кузьма Скрябин
Андрей Кузьменко – украинский певец, композитор, поэт, писатель, телеведущий, продюсер, актер. Лидер группы "Скрябин". Герой Украины (2020, посмертно), кавалер Ордена "За заслуги" I ст. (2015, посмертно). Заслуженный артист Автономной Республики Крым (2008).
