Чтобы дизельное авто "пережило" морозы: что нужно сделать водителям уже сейчас

Мария Николишин
12 января 2026, 14:29
Сильный мороз может привести к замерзанию и засорению топливного фильтра.
Что нужно сделать с дизельным автомобилем зимой / коллаж: Главред, фото: pixabay, ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

  • Как ухаживать за дизельным автомобилем зимой
  • Что можно добавлять в топливо зимой

Сейчас по всей Украине наблюдаются сильные морозы. В частности, низкие температуры могут быть особенно проблематичными для владельцев дизельных автомобилей. Поэтому водителям нужно правильно подготовить свое транспортное средство к холодам.

Главред решил разобраться, как мороз влияет на работу дизельных автомобилей.

Что может случиться с дизельным автомобилем зимой

Издание Auto Swiat рассказывает, что дизельное топливо имеет тенденцию мутнеть в мороз, что приводит к выпадению в осадок частиц парафина, которые могут засорить топливный фильтр и парализовать автомобиль.

Из-за этого механики советуют не допускать опустошения топливного бака в дизельных автомобилях в дни, когда температура опускается ниже отметки в –10 градусов. Ведь в такой ситуации в емкости конденсируется влага.

Как предотвратить замерзание топлива

По словам экспертов, когда на дизельном автомобиле планируется длительное путешествие, в бак дополнительно нужно долить антигель или депрессатор. Это средство можно приобрести на АЗС или в автомагазине. Эти продукты предотвращают осаждение парафина из топлива, но их следует добавлять в бак до того, как температура опустится ниже -5 градусов. В противном случае они будут неэффективными.

В то же время, если топливный фильтр засорился, автомобиль нужно поставить в теплое место.

"Нагретое дизельное топливо возвращается к своим первоначальным свойствам и его можно использовать повторно. Чтобы избежать таких ситуаций в будущем, не забудьте предварительно применить депрессант и заправиться зимним топливом", - говорится в сообщении.

Кроме того, хорошей практикой является поддержание высокого уровня топлива в баке.

"Езда на резервном топливе способствует образованию конденсата, что в сочетании с морозом может привести к замерзанию и засорению топливного фильтра. Заправка до наступления зимы снижает риск проблем с топливом", - подчеркнули эксперты.

Как разморозить лобовое стекло авто / Инфографика: Главред

Об источнике: Auto Swiat

Auto Swiat – это веб-сайт, посвященный автомобильной тематике. Он регулярно публикует автомобильные новости, описывает важнейшие изменения в дорожном законодательстве, дает советы по эксплуатации автомобилей и информацию о дорожной инфраструктуре.

авто лайфхак автомобили
