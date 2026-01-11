Почему светофор показывает красный и желтый цвета одновременно – секрет раскрыт

Эта интересная комбинация на светофоре существует не во всех странах мира.

Как работают сигналы светофора / коллаж: Главред, фото: pixabay, ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Почему светофор показывает сразу два цвета

Где такая комбинация не используется

Наверное, все видели, что при переходе светофора с красного на зеленый цвет, на нем одновременно горят красный и желтый. Однако такое правило есть не во всех странах.

Главред решил разобраться, почему светофор показывает красный и желтый цвета одновременно.

Почему на светофоре горят два цвета одновременно

Jalopnik рассказывает, что во многих европейских странах, включая Великобританию, Германию, Польшу и Украину, на светофоре одновременно на короткий момент загораются и красный, и желтый свет.

Отмечается, что эта комбинация существует для того, чтобы сигнализировать водителям о том, что красная фаза заканчивается, а зеленая вот-вот начнется.

"Это сигнал "готовьтесь" для водителей, чтобы они заранее знали, какое решение принять. В последовательности все еще используется один желтый свет при переходе с зеленого на красный, поэтому водители получают предупредительный сигнал с обоих концов", - говорится в сообщении.

В каких странах светофор работает по-другому

Так, в частности в США, независимо от того, меняется ли сигнал светофора с красного на зеленый или с зеленого на красный, во время перехода загорается только желтый свет.

Основная причина заключается в том, что почти все светофоры США регулируются руководством по унифицированным устройствам управления дорожным движением, которое прямо запрещает любые сигналы "перед желтым предупреждением".

