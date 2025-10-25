Когда водитель может смело ехать на красный сигнал светофора - четыре случая

Правила дорожного движения Украины позволяют иногда игнорировать красный сигнал светофора и двигаться дальше.

https://glavred.info/auto/kogda-voditel-mozhet-smelo-ehat-na-krasnyy-signal-svetofora-chetyre-sluchaya-10709612.html Ссылка скопирована

Четыре правила проезда на красный свет / Коллаж: Главред, фото: freepik.com, pixabay.com

Вы узнаете:

В каких случаях водитель может игнорировать красный свет

Кто имеет приоритет на перекрестке - светофор или регулировщик

Когда можно ехать на красный свет по зеленой стрелке

Красный сигнал светофора означает "движение запрещено" и требует немедленной остановки. Однако Правила дорожного движения в Украине предусматривают исключения, когда безопасность или организация движения имеют высший приоритет. Знание этих правил помогает избежать штрафов и аварий.

Главред узнал о четырех случаях, когда на красный сигнал светофора можно ехать.

видео дня

Кто главнее на перекрестке - светофор или регулировщик

Если на перекрестке стоит регулировщик (полицейский), его жесты имеют наивысший приоритет. Красный свет светофора не останавливает движение, если регулировщик показывает, что можно ехать. Наоборот, зеленый сигнал следует игнорировать, если регулировщик стоит лицом или спиной к вам.

Можно ли ехать на красный по зеленой стрелке

Иногда рядом с красным сигналом светофора установлена зеленая стрелка, позволяющая движение в указанном направлении, обычно справа. Для этого автомобиль должен быть в крайнем правом ряду или крайнем левом ряду, если стрелка указывает налево на односторонней дороге.

Перед движением обязательно нужно остановиться и пропустить все транспортные средства и пешеходов. Преимущество в движении по такой стрелке не предоставляется.

Когда можно игнорировать красный свет

Третье законное исключение касается оперативных транспортных средств, которые спешат спасать жизни. Если приближается "скорая", полиция, пожарная или другая спецмашина с включенными синими или красными проблесковыми маячками и сиреной, водитель обязан обеспечить ей беспрепятственный проезд.

Для этого разрешается съехать с полосы, проехать на красный свет или заехать за стоп-линию, даже если это нарушает другие требования ПДД (пункт 3.2 ПДД).

То же самое касается сопровождения колонн. Транспортные средства, которые движутся в сопровождении оперативных машин с маячками и сиреной, также имеют право проехать на красный свет (пункт 3.1 ПДД).

Где водителям Украины парковаться строго запрещено / Главред - инфографика

Что делать, если приходится резко затормозить

Иногда водители неправильно трактуют ситуации, когда на перекрестке сигнал светофора запрещает движение. ПДД прямо не разрешают проезд на красный во избежание аварии, но действует другой принцип.

Если экстренное торможение создаст риск ДТП (например, на скользкой дороге), водитель может проехать на запрещающий сигнал, чтобы избежать удара сзади. Это не является разрешением нарушить правила - это требование действовать безопасно (пункт 8.9 ПДД). В таком случае водитель должен действовать так, чтобы максимально безопасно проехать перекресток, учитывая скорость, дистанцию и состояние дороги.

Вас также может заинтересовать:

Об источнике: Правила дорожного движения (ПДД) Правила дорожного движения (сокращенно: ПДД) - перечень правил, регулирующих обязанности водителей транспортных средств и пешеходов, а также технические требования, определенные к транспортным средствам для обеспечения безопасности дорожного движения, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред