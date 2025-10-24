Водители смущены: на дорогах устанавливают странный желтый знак с кругом

Четверо из пяти водителей не имеют представления, что означает этот дорожный знак.

Для чего нужен странный дорожный знак

В каких странах его можно встретить

Во многих странах мира используют похожие дорожные знаки. Однако, некоторые из них настолько странные, в частности для украинцев, что понять их не так просто, как может показаться.

Главред решил разобраться, что означает дорожный знак с желтым квадратом и черным кругом.

О чем информирует желтый квадрат с черным кругом

Moto пишет, что многие водители видят желтый квадрат с черным кругом впервые.

В частности, исследование, проведенное компанией Compare the Market в Великобритании показало, что аж 83% водителей не знали, что на самом деле означает черный круг в желтом квадрате.

Желтый знак с черным кругом / фото: скриншот

На самом деле этот незаметный символ указывает на экстренный объездной маршрут в случае перекрытия автомагистрали или другой дороги.

Особенности дорожного знака

Отмечается, что объездные маршруты в Великобритании могут быть обозначены различными формами: от квадратов, треугольников до ромбов.

Стоит добавить, что это не единственная страна, где вы можете столкнуться с таким знаком. Его также можно найти в Германии и скандинавских странах.

В этом случае разметка объездного маршрута может быть обозначена различными символами, от кругов, квадратов до ромбов, треугольников или стрелок.

Об источнике: Moto Moto - издание, которое рассказывает о последних новостях из мира четырехколесного транспорта и автомобильного рынка. Издание также информирует о главных премьерах и спортивных событиях в мире авто.

