Можно "убить" двигатель, если не знать: сколько секунд нужно, чтобы прогреть авто

Многие водители, особенно после морозной ночи, задумываются, нужно ли прогревать мотор утром. Автомеханик Момо рассказал, что для современных машин этот вопрос давно потерял актуальность, ведь достаточно всего 30 секунд, чтобы авто было готово к поездке. Как пишет Главред со ссылкой на The Sun, эксперт поделился простым правилом, которое поможет водителям сэкономить время и топливо в холодное время года.

По словам эксперта, старые автомобили действительно нуждались в длительном прогреве, но новые модели работают совсем по другим принципам.

Момо уточнил, что это короткое время позволяет моторному маслу добраться до головок цилиндров - верхней части двигателя. Когда масло равномерно распределяется внутри системы, уменьшается трение между металлическими деталями, следовательно, двигатель начинает работать стабильно и без чрезмерного нагрева. Это не только повышает эффективность работы, но и продлевает срок службы автомобиля.

Как только этот процесс завершается, то примерно через полминуты можно смело отправляться в путь.

В то же время механик подчеркнул: если водителю хочется прогреть машину дольше, чтобы, например, разморозить лобовое стекло, это также допустимо.

"Если вам хочется прогреть его, чтобы стекло разморозилось, это тоже нормально", - сказал механик.

Однако следует избегать слишком длительного холостого хода, ведь это приводит к излишнему расходу топлива.

"Не допускайте слишком длительной работы двигателя на холостом ходу, иначе вы будете тратить топливо", - заявил он.

Момо также отметил, что водители могут легко понять, когда двигатель уже полностью готов к движению - это заметно по тахометру. Когда обороты двигателя заметно падают, это сигнализирует, что мотор прогрелся.

Обычно этот показатель меняется от более 1000 до чуть менее 1000 оборотов в минуту. При этом конкретные цифры могут различаться в зависимости от модели авто, рабочего объема двигателя и количества цилиндров.

