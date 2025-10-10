Синий знак с тремя полосами и кучей стрелок появился на дорогах: что он означает

На дорогах ЕС все чаще встречается незнакомый для многих украинцев знак F-23.

Знак F-23 / Коллаж: Главред, фото: freepik.com, facebook.com/ukrainianinpolandpl

На дорогах стран Европы все чаще можно увидеть новый для многих украинских водителей дорожный знак - синий прямоугольник с тремя полосами. Этот знак играет важную роль в повышении безопасности дорожного движения, особенно в пределах населенных пунктов.

На знаке изображены две большие вертикальные стрелки, одна из которых направлена вниз, а другая - вверх, с двумя меньшими изогнутыми стрелками между ними. Главред узнал, что официальная кодификация знака - F-23, и он указывает, как использовать среднюю многоцелевую полосу движения.

Что означает знак F-23

Как сообщает портал Ukrainian in Poland, знак F-23 указывает на специально выделенную среднюю полосу между двумя основными полосами движения. Эта полоса имеет две основные функции:

Безопасный поворот налево. Водители, которые планируют повернуть налево, могут занять эту полосу, чтобы безопасно совершить маневр.

Водители, которые планируют повернуть налево, могут занять эту полосу, чтобы безопасно совершить маневр. Въезд в общий поток. Транспортные средства, выезжающие с прилегающих территорий, дворов или второстепенных дорог, могут использовать эту полосу для безопасного въезда на основную дорогу.

Важно отметить, что на этой полосе запрещено совершать обгон. Это ограничение помогает уменьшить риск аварийных ситуаций, особенно на участках с интенсивным движением.

Где располагают знак F-23

Знак F-23 обычно устанавливают на участках дороги между перекрестками, где есть потребность в безопасном выполнении левых поворотов или въезде со второстепенных дорог. Эта средняя полоса позволяет водителям останавливаться перед маневром, подавая соответствующий сигнал поворота.

Такая организация движения позволяет снизить риск аварий, особенно в городских условиях, где левые повороты часто становятся причиной ДТП.

Где водителям Украины парковаться строго запрещено / Главред - инфографика

Почему это важно для украинских водителей

Хотя в Украине пока нет знака F-23, украинские водители, путешествующие по Польше или другим европейским странам, могут встретить этот знак. Понимание его значения поможет избежать недоразумений и обеспечит безопасность на дороге.

Водителям следует помнить, что средняя полоса за знаком F-23 не предназначена для обгона или движения прямо. Использование ее не по назначению приравнивается к нарушению правил.

Кроме этого, если протяженность специальной полосы превышает 500 метров, знак F-23 повторяется. Конец действия полосы обозначается табличкой "Конец" или другим соответствующим знаком.

В целом, введение знака F-23 направлено на улучшение безопасности дорожного движения, особенно в городах с интенсивным движением, где часто случаются аварии во время левых поворотов. Водителям рекомендуется внимательно следить за дорожными знаками и соблюдать правила дорожного движения, чтобы обезопасить себя и других участников движения.

