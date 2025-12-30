Зеленский определился с кандидатурой главы ОП: СМИ узнали, кто это

Наиболее вероятным претендентом является действующий уполномоченный по санкционной политике Владислав Власюк.

Президент Владимир Зеленский сообщил, что уже выбрал человека, который возглавит его Офис. По информации ZN.UA, полученной от источника в ОП, наиболее вероятным претендентом является действующий уполномоченный по санкционной политике Владислав Власюк.

Кто такой Владислав Власюк

Власюк имеет длительный юридический и государственный опыт. Свою карьеру он начал в 2010-2013 годах как помощник адвоката Алексея Бонюка, с которым впоследствии сотрудничал в проектах Министерства юстиции. В 2012 году получил адвокатское свидетельство и начал практиковать.

Сегодня он является соучредителем и управляющим партнером юридической компании "еПраво".

Опыт в государственных структурах

В 2014 году вошел в Общественный совет при Минэнерго и угольной промышленности, возглавлял юридическую комиссию.

В 2014-2019 годах работал помощником народного депутата Вадима Сидорчука ("Народный фронт").

В 2015-2016 годах занимал должности в структурах Нацполиции.

В 2017 году вместе с братом-близнецом основал адвокатское объединение Twin Lawyers.

Был соучредителем нескольких общественных организаций, среди которых LEAD office, "Юристы за экологию" и инициатива "СтопБулинг".

Руководил антирейдерской коллегией Минюста, которая рассматривала жалобы в сфере госрегистрации.

В 2017-2019 годах возглавлял директорат по правам человека и доступа к правосудию Минюста, а также руководил департаментом госрегистрации и нотариата.

Работа после 2020 года

С 2020 года Власюк является внештатным советником Офиса президента. В 2021-2022 годах работал советником в Министерстве аграрной политики. Он также является первым заместителем руководителя межведомственной группы Task Force UA, занимающейся поиском и изъятием активов лиц, связанных с российской агрессией.

С апреля 2022 года Власюк - секретарь Международной санкционной группы Ермака-Макфола. В 2023 году вошел в наблюдательный совет "Сенс Банка". В 2024 году Зеленский назначил его уполномоченным по санкционной политике.

Что дальше

Официальное решение о назначении главы ОП еще не объявлено, однако источники указывают, что именно Власюк сейчас является ключевым кандидатом на эту должность.

Отставка Ермака - последние новости

Как писал Главред, 28 ноября глава ОП Андрей Ермак подал в отставку. Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил Ермака за патриотическую позицию в переговорах и анонсировал консультации по новому руководителю Офиса президента.

Кроме того, Зеленский вывел Ермака из состава Совета национальной безопасности и обороны Украины и из Ставки Верховного главнокомандующего.

Напомним, НАБУ и САП проводили обыски у руководителя Офиса президента Украины Андрея Ермака в правительственном квартале. Следственные действия санкционированы и происходили в рамках расследования.

