'Мы получим первые 100 миллиардов': Зеленский - о выплатах репараций

Что известно:
- Украина ожидает выплаты репараций от РФ
- Первый транш репарационного кредита Украина получит в течение двух лет
Украина пытается добиться выплат репараций от России за разрушения и ущерб в результате войны. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.
Эти средства будут направлены на восстановление Украины.
"Мы заинтересованы, чтобы Россия отдала нам деньги и чтобы это были репарации. Для нас важно получить деньги, чтобы восстановить наше государство", - отметил президент.
Он добавил, что уже удалось договориться с европейскими партнерами о выплатах репарационных кредитов. Первые транши Украина получит уже в ближайшие два года.
"Первые 100 миллиардов мы получим в ближайшие два года одинаковыми траншами. Если не будет войны, мы эти деньги будем тратить на восстановление нашего государства. Если нам придется защищаться, то есть за что покупать эту защиту", - говорит Зеленский.
Встреча Трампа и Зеленского - последние новости
Как писал Главред, 28 декабря президенты Украины и США Владимир Зеленский и Дональд Трамп провели встречу во Флориде, где обсудили мирный план.
После этих переговоров оба лидера вышли к прессе и сделали ряд заявлений. В частности, Зеленский сказал, что мирный план согласован на 90%, а гарантии безопасности от США - на все сто. Трамп также отметил достижение прогресса.
Трамп также провел переговоры с главой РФ. Во время телефонного разговора Путин заявил, что Украина должна сдать Донбасс для окончания войны.
29 декабря Главред со ссылкой на президентов рассказал, что ждет Украину в ближайшие недели. Президент Украины также отметил, что стороны будут рассматривать шесть документов по мирному плану. Он выразил надежду, что уже в январе 2026 года удастся достичь договоренностей.
