"Это недопустимо!": ПриватБанк блокирует счета военных

- Военный требует немедленной разблокировки средств
- В техподдержке разводят руками
Военный пожаловался, на блокировку счета ПриватБанком, хоть он и прошел проверку финмониторингом.
На портале Минфин он рассказал, что банк заблокировал счет для проверки.
"09.02.2026 я предоставил все документы. В тот же день в 09:45 банк подтвердил успешное прохождение финансового мониторинга, документы были приняты (регистрационный номер письма в Канцелярии № 2954262-ВБ). Несмотря на то, что легальность средств подтверждена самим банком, доступ к счету до сих пор не восстановлен. В техподдержке (заявка № 358055000) отказываются называть сроки разблокировки, заявляя, что "сроки не указаны", - поделился военный.
По его словам, это недопустимое поведение банка по отношению к военнослужащему в условиях военного положения.
"По факту безосновательного удержания социальных выплат и нарушения ст. 1074 ГКУ уже подана жалоба в НБУ. Требую немедленной разблокировки моих средств!", - подытожил военный.
Проблемы с ПриватБанком
Напомним, как ранее сообщал Главред, клиенты ПриватБанка столкнулись с трудностями при актуализации данных в приложении Приват24.
Также известно, что клиенты ПриватБанка жалуются на недостаточную защиту от мошенников, которые снимают крупные суммы со счетов.
Ранее сообщалось, что пользователи ПриватБанка остались без валюты при пополнении карты в терминале. На портале Минфин недовольный клиент рассказал подробности инцидента.
