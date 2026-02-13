"Это недопустимо!": ПриватБанк блокирует счета военных

По его словам, это недопустимое поведение банка по отношению к военнослужащему в условиях военного положения.

"Без предупреждения": у клиентов ПриватБанка списуют деньги со счетов / Коллаж Главред, фото: pixabay.com, скриншот YouTube

Военный требует немедленной разблокировки средств

В техподдержке разводят руками

Военный пожаловался, на блокировку счета ПриватБанком, хоть он и прошел проверку финмониторингом.

На портале Минфин он рассказал, что банк заблокировал счет для проверки.

"09.02.2026 я предоставил все документы. В тот же день в 09:45 банк подтвердил успешное прохождение финансового мониторинга, документы были приняты (регистрационный номер письма в Канцелярии № 2954262-ВБ). Несмотря на то, что легальность средств подтверждена самим банком, доступ к счету до сих пор не восстановлен. В техподдержке (заявка № 358055000) отказываются называть сроки разблокировки, заявляя, что "сроки не указаны", - поделился военный.

По его словам, это недопустимое поведение банка по отношению к военнослужащему в условиях военного положения.

"По факту безосновательного удержания социальных выплат и нарушения ст. 1074 ГКУ уже подана жалоба в НБУ. Требую немедленной разблокировки моих средств!", - подытожил военный.

Отзыв ПриватБанк / Фото: скриншот

Проблемы с ПриватБанком

Напомним, как ранее сообщал Главред, клиенты ПриватБанка столкнулись с трудностями при актуализации данных в приложении Приват24.

Также известно, что клиенты ПриватБанка жалуются на недостаточную защиту от мошенников, которые снимают крупные суммы со счетов.

Ранее сообщалось, что пользователи ПриватБанка остались без валюты при пополнении карты в терминале. На портале Минфин недовольный клиент рассказал подробности инцидента.

Об источнике: Минфин Минфин - украинский информационный портал о финансах и инвестициях, работает с 2007 года, пишет Википедия. На портале публикуется информация об инвестициях, курсы валют, сравниваются депозитные ставки в банках. Также на сайте размещается статистика по финансовым рынкам, финансовые новости и аналитические обзоры.

