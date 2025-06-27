"Вот такая защита ваших денег": у клиентов ПриватБанка исчезают средства

Процесс подачи заявки на возвращения средств - задаче не из легких.

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у клиентов ПриватБанка исчезают средства / Коллаж Главред, фото: скриншот YouTube

Вы узнаете:

На что жалуются клиенты

Как возвращают украденные деньги

Клиенты ПриватБанка жалуются на недостаточную защиту от мошенников, которые снимают большие сумы со счетов.

Так, на портале Минфин недовольный клиент рассказал, что процесс возвращения денег превратился для него в настоящее испытание.

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"Если вы хотите пополнить счет на 20 гривен через GPay у вас приватбанк запросит десять подтверждений через приложение, введение 6-значного кода, а если с вашей карты мошенники оплачивают бронирование отеля Hilton в США на 60 тыс. грн то приватбанк без проблем пропустит этот платеж без дополнительных проверок. Вот такая защита ваших денег", - пожаловался клиент.

По его словам, процесс подачи заявки на возвращения средств - задаче не из легких.

"А когда ты пройдешь все инстанции, обратишься три раза в отделение банка в котором вообще не знают как правильно оформить заявку на возврат средств, оформишь заявление в национальной полиции, возьмешь выписку из ЕРДР, с которым тоже в отделении не знали что делать, то в принципе, несмотря на оформленную страховку от мошенничества, никаких своих денег ты назад не увидишь. Фиктивные услуги, фиктивная защита, абсолютное отсутствие алгоритмов проверки платежей, неэффективность системы мониторинга и внутренней безопасности", - подытожил клиент.

Отзыв Приват / Фото: скриншот

Как ранее сообщал Главред, украинцы все больше переходят на пользование наличными - стало известно, какова причина. Украинцы из-за рисков войны часто пользуются наличными и не спешат переходить на безналичные расчеты.

Также ранее сообщалось, что один из банков начисляет кэшбек за зарплаты. Чтобы подключить начисление кэшбека достаточно иметь счет юридического лица в monobank, а заявку можно подать онлайн.

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