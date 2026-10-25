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Россия атаковала Винницу: есть попадания в жилые дома, часть города без света

Инна Ковенько
25 октября 2026, 07:52обновлено 25 октября, 08:35
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В результате ночной атаки на Винницу есть пострадавшие, им оказывается медицинская помощь.
Нападение РФ на Винницкую область
Нападение РФ на Винницкую область / Коллаж: Главред, фото: скриншот, ОВА

Что известно:

  • В Виннице зафиксированы попадания в жилые дома и гражданский промышленный объект
  • В результате ночной атаки есть пострадавшие
  • Часть Винницы осталась без света после российских атак

В ночь на 25 октября российские войска атаковали Винницу. В результате удара повреждены жилые дома и гражданский промышленный объект.

В результате атаки есть пострадавшие. Об этом сообщил мэр Винницы Сергей Моргунов.

видео дня

"Есть попадания в жилые дома и гражданский промышленный объект. К сожалению, есть пострадавшие. Им оказывается помощь", - отметил мэр.

Что известно о последствиях удара по Виннице

По данным ГСЧС, российский беспилотник попал в пятиэтажный жилой дом. В здании произошли разрушения между вторым и третьим этажами, полностью уничтожены четыре квартиры, повреждены припаркованные автомобили.

Спасатели спасли шестерых жильцов. По предварительной информации, шесть человек пострадали, одного из них госпитализировали.

Также поврежден частный пансионат для пожилых людей, откуда эвакуировали 15 подопечных. Все очаги возгорания ликвидированы, спасатели продолжают расчищать завалы.

  • Наслідки атаки РФ на Вінницю 25 жовтня
    Наслідки атаки РФ на Вінницю 25 жовтня Фото: ДСНС
  • Наслідки атаки РФ на Вінницю 25 жовтня
    Наслідки атаки РФ на Вінницю 25 жовтня Фото: ДСНС
  • Наслідки атаки РФ на Вінницю 25 жовтня
    Наслідки атаки РФ на Вінницю 25 жовтня Фото: ДСНС
  • Наслідки атаки РФ на Вінницю 25 жовтня
    Наслідки атаки РФ на Вінницю 25 жовтня Фото: ДСНС
  • Наслідки атаки РФ на Вінницю 25 жовтня
    Наслідки атаки РФ на Вінницю 25 жовтня Фото: ДСНС
  • Наслідки атаки РФ на Вінницю 25 жовтня
    Наслідки атаки РФ на Вінницю 25 жовтня Фото: ДСНС

Кроме того, под утро местный Telegram-канал"20 минут" сообщил о частичном отключении электричества в нескольких районах Винницы.

Накануне вечером россияне также атаковали энергетическую инфраструктуру Винницкой области. Как сообщила глава Винницкой ОГА Наталья Заболотная, попадание по энергетическому объекту привело к аварийному отключению электроснабжения в одном из районов области.

Реактивный
Реактивный "Шахед" / Инфографика: Главред

Почему ПВО стало сложнее сбивать дроны

Начальник управления коммуникаций командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат рассказал, что туман и облачность затрудняют работу украинской авиации и влияют на эффективность отдельных средств противовоздушной обороны во время российских атак с использованием дронов. По его словам, сложные погодные условия создают дополнительные трудности для военных, ведь работа части средств ПВО зависит от видимости.

"Сегодня авиации работать довольно сложно. Вы видите, что погодные условия сложные - это и туман, и облака. Плохая погода напрямую влияет на эффективность использования тех средств, которые требуют видимости", - отметил Игнат.

В то же время опасность представляют российские беспилотники, которым удается преодолевать украинскую противовоздушную оборону и достигать целей. Даже небольшое количество таких дронов может нанести значительный ущерб объектам критической инфраструктуры.

Удары РФ по Украине - последние новости

Напомним, 24 октября российские войска нанесли удар беспилотником по Синельниковому в Днепропетровской области. В результате атаки погибли три человека, еще как минимум восемь получили ранения.

Как ранее сообщал Главред, мэр Киева Виталий Кличко сообщил о серии взрывов в столице. В результате ударов были повреждены частные дома и АЗС.

Кроме того, начальник Черниговской МВА Дмитрий Брыжинский сообщил об атаке на два предприятия в Чернигове. По словам Брыжинского, два частных предприятия получили повреждения в результате удара беспилотника. В результате атаки один человек погиб и не менее 25 получили ранения.

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О персоне: Сергей Моргунов

Сергей Моргунов - мэр Винницы. Родился 9 июля 1968 года, как сообщает Википедия.

С июня 1987 года по апрель 1989 года проходил срочную военную службу в рядах Вооруженных Сил СССР.

В 1992 году окончил Черновицкий государственный университет по специальности "преподаватель истории", в 2010 году - Национальную академию государственного управления при Президенте по специальностям "управление общественным развитием" и "управление на региональном и местном уровнях".

С 1998 по 2006 год работал на руководящих должностях в коммерческих структурах.

С августа 1992 года по сентябрь 1997 года работал преподавателем истории и обществознания в Винницком техникуме мясной и молочной промышленности.

В марте 2002 года избран депутатом Винницкого городского совета 4-го созыва.

На выборах 26 марта 2006 года избран депутатом 5-го созыва Винницкого городского совета, а на первой сессии городского совета 5-го созыва был избран секретарём Винницкого городского совета.

На выборах 31 октября 2010 года избран депутатом 6-го созыва Винницкого городского совета. На первом заседании сессии городского совета 6-го созыва был переизбран секретарем городского совета на второй срок.

В 2014 году после ухода Владимира Гройсмана в Кабинет министров стал и.о. мэра.

С 17 ноября 2015 года - мэр Винницы. Стал мэром по результатам второго тура выборов мэра Винницы, которые состоялись 15 ноября 2015 года.

На выборах 25 октября 2020 года Сергея Моргунова переизбрали мэром. Он победил уже в первом туре с большим преимуществом, набрав 65,93 % голосов избирателей.

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