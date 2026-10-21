ПВО стало сложнее отражать атаки РФ: Игнат объяснил, что происходит

Ключевые тезисы:
- Туман и облачность затрудняют работу украинской авиации
- Погода влияет на эффективность отдельных средств ПВО
- Даже единичные дроны РФ могут наносить ущерб инфраструктуре
Туман и облачность затрудняют работу украинской авиации и влияют на эффективность отдельных средств противовоздушной обороны во время российских дроновых атак. В то же время даже беспилотники, которым удается долететь до целей, могут наносить значительный ущерб критической инфраструктуре. Об этом сообщил начальник управления коммуникаций командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат в эфире телемарафона.
По словам Игната, сложные метеорологические условия создают дополнительные трудности для украинской авиации и средств ПВО, работа которых зависит от видимости.
"Сегодня авиации работать довольно сложно. Вы видите, что погодные условия сложные - это и туман, и облака. Плохая погода напрямую влияет на эффективность использования тех средств, которые требуют видимости", - сказал Игнат.
Особую опасность представляют беспилотники, которые преодолевают украинскую противовоздушную оборону и достигают определенных объектов. Даже небольшое их количество может привести к значительным повреждениям критической инфраструктуры.
Несмотря на неблагоприятную погоду, украинские военные продолжают противодействовать воздушным атакам России.
Россия модернизирует реактивные дроны: скорость может вырасти до 900 км/ч
Российские войска работают над модернизацией реактивных ударных беспилотников, чтобы увеличить их скорость до 750–900 км/ч. Это может затруднить работу украинской противовоздушной обороны и потребует новых средств перехвата. Об этом рассказал авиационный эксперт Богдан Долинце в эфире телеканала Киев24.
"Враг не стоит на месте. Он также анализирует эффективность своих средств, пытается повышать, совершенствовать и расширять спектр применения своих систем", - отметил Долинце.
В настоящее время российские реактивные беспилотники развивают скорость примерно 450–650 км/ч. По оценке эксперта, к концу года отдельные модели могут преодолеть отметку в 750 км/ч, а теоретический предел для таких аппаратов составляет 900–1000 км/ч.
Темпы модернизации будут зависеть, в частности, от эффективности украинских дронов-перехватчиков, которые используются для уничтожения воздушных целей противника.
Отдельным направлением развития российских беспилотников станет совершенствование систем защиты. Речь идет о технологиях, применяемых в крылатых ракетах, в частности об оптической навигации, средствах радиоэлектронной борьбы и устройствах сброса тепловых ловушек.
Следующим этапом развития российских ударных беспилотников могут стать платформы, способные развивать значительно более высокую скорость. Долинце обозначил возможные характеристики таких аппаратов.
"Следующий этап - это скоростные реактивные ударные платформы со скоростью 750, 850, возможно даже 900 км/ч", - подчеркнул эксперт.
Для противодействия таким целям Украине необходимо заранее разрабатывать новые средства перехвата на твёрдом топливе. По замыслу, они должны выполнять задачи, аналогичные задачам зенитных или авиационных ракет, и обеспечивать защиту по принципу израильской системы "Железный купол".
Удары по Украине - последние новости по теме
Напомним, как ранее сообщал Главред, в ночь на 20 октября российский беспилотник попал в многоквартирный жилой дом в Заречном районе Сум, вызвав пожар. Исполняющий обязанности городского головы Артем Кобзар сообщил, что атака произошла около 02:00, а на месте поражения незамедлительно приступили к работе все соответствующие службы для ликвидации последствий и уточнения информации.
В то же время президент Украины Владимир Зеленский в своём обращении 19 октября призвал международных партнёров не ослаблять санкционное давление на РФ и предоставить Украине дополнительные средства ПВО, в частности, применив закон Линдси Грэма. Поводом для заявления стал жестокий прицельный удар беспилотника "Герань-3" по центральному парку поселка Новая Водолага в Харьковской области, в результате которого, по данным прокуратуры, погибли шесть гражданских лиц и ещё 14 получили ранения, среди которых есть дети.
Кроме того, утром 18 октября под обстрел попала и Волынь, где вражеский дрон поразил промышленное предприятие в поселке Маневичи. Глава Волынской ОВА Роман Романюк сообщил, что в результате попадания вспыхнул масштабный пожар в складских и производственных помещениях с сильным задымлением, хотя, по предварительным данным, обошлось без жертв и пострадавших.
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О персоне: Юрий Игнат
Украинский военнослужащий, полковник Вооруженных сил Украины, пресс-секретарь Воздушных сил ВСУ, участник российско-украинской войны. Кавалер ордена Даниила Галицкого (2022).
Юрий Игнат окончил Львовский институт при Национальном университете "Львовская политехника" (с 2009 года - отдельная Национальная академия сухопутных войск) по специальности "Военная журналистика".
По состоянию на 2017 год - начальник отдела редакции Воздушных сил Центрального печатного органа Министерства обороны Украины "Народная армия".
В настоящее время - начальник службы по связям с общественностью Командования Воздушных сил Вооружённых сил Украины.
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