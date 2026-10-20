РФ готовит баллистический удар по Киеву: мониторы предупредили об угрозе и назвали сроки

Мониторы предупреждают об опасности для Киева и области этой ночью.

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Россия готовит новый ракетный удар по Киеву / Коллаж: Главред, фото: скриншот

Кратко:

Для Киева и области сохраняется повышенная угроза применения баллистического оружия

Опасность применения баллистического оружия сохранится этой ночью

Жителей региона призывают реагировать на сигналы воздушной тревоги

В ночь на 21 октября для Киева и Киевской области сохранится повышенная угроза применения баллистического оружия. Об этом предупреждает мониторинговый канал "еРадар".

"Повышенная угроза применения баллистического вооружения для Киева и Киевской области сохранится и этой ночью", - говорится в сообщении. видео дня

Жителей Киева и области призывают не игнорировать сигналы воздушной тревоги и внимательно следить за сообщениями о возможных угрозах.

Откуда запускают ракеты по Украине / Инфографика: Главред

Когда РФ может нанести массированный удар по Украине - мнение эксперта

Главред писал, что, по словам военного эксперта Олега Жданова, Россия способна наносить комбинированные удары по Украине с минимальным интервалом в три-четыре суток. Это минимальный интервал, а в целом массированные атаки возможны раз в неделю.

Поэтому следующей атаки можно ожидать уже через несколько дней. Впрочем, назвать конкретную дату сложно: она зависит от готовности российских войск, имеющихся запасов вооружения и способности организовать очередной обстрел.

Удары РФ по Киеву - последние новости

Как писал Главред, российские войска во вторник, 20 октября, атаковали энергетическую инфраструктуру Киева. В результате удара по столице частично обесточены Шевченковский, Святошинский, Соломенский и Печерский районы Киева.

Напомним, по данным КГГА, во время дневной атаки российских дронов на Киев ранения получили пять человек. Последствия обстрела зафиксировали в нескольких районах столицы. В частности, в Голосеевском районе обломки беспилотника попали в здание Национальной академии наук Украины. Также повреждены здания ПриватБанка и Ощадбанка, а также три жилых дома.

В Соломенском районе зафиксировали попадание в здание Института Стражеска, а в Шевченковском - в энергетический объект. Из-за отключения электроэнергии временно приостанавливалось движение метрополитена.

В целом, по данным КГГА, с начала суток в результате российской атаки на Киев один человек погиб, ещё 12 получили ранения.

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