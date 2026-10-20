РФ готовит баллистический удар по Киеву: мониторы предупредили об угрозе и назвали сроки

Кратко:
- Для Киева и области сохраняется повышенная угроза применения баллистического оружия
- Опасность применения баллистического оружия сохранится этой ночью
- Жителей региона призывают реагировать на сигналы воздушной тревоги
В ночь на 21 октября для Киева и Киевской области сохранится повышенная угроза применения баллистического оружия. Об этом предупреждает мониторинговый канал "еРадар".
"Повышенная угроза применения баллистического вооружения для Киева и Киевской области сохранится и этой ночью", - говорится в сообщении.видео дня
Жителей Киева и области призывают не игнорировать сигналы воздушной тревоги и внимательно следить за сообщениями о возможных угрозах.
Когда РФ может нанести массированный удар по Украине - мнение эксперта
Главред писал, что, по словам военного эксперта Олега Жданова, Россия способна наносить комбинированные удары по Украине с минимальным интервалом в три-четыре суток. Это минимальный интервал, а в целом массированные атаки возможны раз в неделю.
Поэтому следующей атаки можно ожидать уже через несколько дней. Впрочем, назвать конкретную дату сложно: она зависит от готовности российских войск, имеющихся запасов вооружения и способности организовать очередной обстрел.
Удары РФ по Киеву - последние новости
Как писал Главред, российские войска во вторник, 20 октября, атаковали энергетическую инфраструктуру Киева. В результате удара по столице частично обесточены Шевченковский, Святошинский, Соломенский и Печерский районы Киева.
Напомним, по данным КГГА, во время дневной атаки российских дронов на Киев ранения получили пять человек. Последствия обстрела зафиксировали в нескольких районах столицы. В частности, в Голосеевском районе обломки беспилотника попали в здание Национальной академии наук Украины. Также повреждены здания ПриватБанка и Ощадбанка, а также три жилых дома.
В Соломенском районе зафиксировали попадание в здание Института Стражеска, а в Шевченковском - в энергетический объект. Из-за отключения электроэнергии временно приостанавливалось движение метрополитена.
В целом, по данным КГГА, с начала суток в результате российской атаки на Киев один человек погиб, ещё 12 получили ранения.
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О ресурсе: еРадар
"єРадар" (єРадар | Воздушная тревога | Ракетная опасность) - это украинский военно-аналитический и мониторинговый Telegram-канал, специализирующийся на:
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