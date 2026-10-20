НАТО предупредило Зеленского о риске остановки поставок оружия из США – Bloomberg

Топ-чиновники НАТО обеспокоены тем, что отношения между Трампом и Зеленским могли зайти в тупик и восстановить их будет крайне сложно.

https://glavred.info/ukraine/nato-predupredilo-zelenskogo-o-riske-ostanovki-postavok-oruzhiya-iz-ssha-bloomberg-10805843.html Ссылка скопирована

НАТО предупредило Зеленского о риске остановки поставок оружия из США / коллаж: Главред, фото: t.me/V_Zelenskiy_official, whitehouse.gov

Кратко:

Трамп усиливает давление на Украину

Представители НАТО призвали Украину снизить напряженность в отношениях с США

В НАТО опасаются, что обострение отношений между президентом США Дональдом Трампом и украинским лидером Владимиром Зеленским может поставить под угрозу дальнейшие поставки американского вооружения Украине. Речь идет в том числе об оружии, которое закупают европейские страны в рамках программы PURL. Об этом сообщает Bloomberg.

По информации источника издания, знакомого с ситуацией, высокопоставленные представители НАТО обеспокоены тем, что отношения между Трампом и Зеленским могли зайти в тупик и восстановить их будет крайне сложно. В результате Украина может столкнуться с усилением давления и необходимостью принять болезненные условия для завершения войны с Россией.

видео дня

"Представители НАТО призвали Украину попытаться снизить напряженность в отношениях с США. Если Зеленский не пойдет на это, то - учитывая непредсказуемость Трампа - под угрозой могут оказаться и поставки американских вооружений, которые финансируются преимущественно европейскими странами в рамках программы PURL", - говорится в публикации.

Как отмечает Bloomberg, европейские представители пытаются за кулисами восстановить диалог с администрацией Трампа. При этом, по словам другого собеседника издания, конкретных планов визита в Вашингтон пока нет. Ранее европейские лидеры уже предпринимали подобные поездки на фоне обострения разногласий между американским и украинским президентами.

Трамп усиливает давление на Украину

Дональд Трамп неоднократно заявлял, что европейские государства должны взять на себя основную финансовую нагрузку по поддержке Украины. Однако его подход к урегулированию войны вызывает критику со стороны ряда аналитиков и все большего числа республиканцев в Конгрессе США.

По оценкам критиков, действия американского президента могут ослабить обороноспособность Украины и сыграть на руку России. Речь идет не только об ограничениях на поставки наступательного вооружения, но и о рисках для ключевых оборонительных возможностей украинской армии, в частности систем противовоздушной обороны.

В воскресенье госсекретаря США Марко Рубио спросили, можно ли считать отношения между администрациями двух стран окончательно испорченными. Он не стал прямо отвечать на этот вопрос, подчеркнув, что главная цель Трампа - добиться прекращения войны.

"Он готов сделать все, что в его силах, чтобы добиться завершения конфликта - даже если для этого придется подтолкнуть обе стороны к такому результату", - заявил Рубио.

Марко Рубио / Инфографика Главред

Как остановить войну без потери Донбасса - мнение эксперта

Главред писал, что, по словам военного эксперта Ивана Ступака, размещение миротворческого контингента - единственный вариант остановить войну в Украине без потери Донецкой области.

Но при этом позиция Кремля в отношении любого иностранного военного присутствия на Донбассе остается неизменно негативной. В таком случае состав миссии не обязательно должен быть евроатлантическим - именно национальная принадлежность участников становится предметом торгов с Москвой.

Мирные переговоры - последние новости

Напомним, Главред писал, что 20 октября в Осло состоялись переговоры украинской делегации во главе с президентом Владимиром Зеленским с представителями США. Американскую сторону представляют спецпосланники президента Стив Уиткофф и Джаред Кушнер.

Ранее сообщалось, что встреча Дональда Трампа, Си Цзиньпина и Владимира Путина может подтолкнуть Россию к продолжению войны против Украины. Киев, в свою очередь, поддерживает трехсторонние переговоры с участием Украины, США и России.

Накануне в Кремле неожиданно заявили, что окончательно договориться о прекращении войны без участия Украины не получится, даже несмотря на американское посредничество.

Читайте также:

Об источнике: Bloomberg Bloomberg – американская компания (партнерство с ограниченной ответственностью), провайдер финансовой информации. Один из ведущих мировых поставщиков финансовой информации для профессиональных участников финансовых рынков, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред