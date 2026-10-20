Буданов заявил о непростых переговорах с США и опроверг фейки РФ о Доброполье

Буданов подчеркнул, что распространение ложных сообщений не способно изменить реальное положение дел на фронте.

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Буданов заявил о непростых переговорах с США / коллаж: Главред, фото: t.me/Kyrylo_Budanov_Official

Кратко:

Установление прочного мира отвечает интересам не только Украины

Доброполье стается под контролем Украины

Украина продолжает непростые переговоры с Соединенными Штатами, направленные на завершение войны с Россией. Для достижения устойчивого мира всем участникам процесса необходимо объективно оценивать ситуацию и опираться на достоверную информацию.

Об этом заявил глава Офиса президента Украины Кирилл Буданов в Telegram.

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По словам Буданова, установление прочного мира отвечает интересам не только Украины. Поэтому все стороны должны принимать взвешенные решения и не допускать распространения недостоверных сведений.

Отдельно руководитель ОП прокомментировал заявления российской стороны о якобы захвате Доброполья в Донецкой области. Он подчеркнул, что город остается под контролем Украины.

"Объективный факт в том, что Доброполье находится под контролем Украины, а потому ни о каком "захвате" этого украинского города российскими войсками речь не идет", - отметил Буданов.

Он также заявил, что командующий российской группировкой войск "Центр" Андрей Иванаев намеренно вводит Владимира Путина в заблуждение, запугивает подчиненных и ставит перед ними невыполнимые задачи. По словам главы ОП, российский генерал пытается любой ценой продемонстрировать захват Доброполья, о котором ранее уже доложили российскому руководству.

Буданов подчеркнул, что распространение ложных сообщений не способно изменить реальное положение дел на фронте.

Ранее российский диктатор Владимир Путин провел совещание с военным командованием, во время которого ему доложили о якобы достигнутых успехах российской армии. В частности, российские военные заявили, что Доброполье перешло под контроль войск РФ.

Доброполье / Инфографика: Главред

Как остановить войну без потери Донбасса - мнение эксперта

Главред писал, что, по словам военного эксперта Ивана Ступака, размещение миротворческого контингента - единственный вариант остановить войну в Украине без потери Донецкой области.

Но при этом позиция Кремля в отношении любого иностранного военного присутствия на Донбассе остается неизменно негативной. В таком случае состав миссии не обязательно должен быть евроатлантическим - именно национальная принадлежность участников становится предметом торгов с Москвой.

Мирные переговоры - последние новости

Напомним, Главред писал, что 20 октября в Осло проходят переговоры украинской делегации во главе с президентом Владимиром Зеленским с представителями США. Американскую сторону представляют спецпосланники президента Стив Уиткофф и Джаред Кушнер.

Ранее сообщалось, что встреча Дональда Трампа, Си Цзиньпина и Владимира Путина может подтолкнуть Россию к продолжению войны против Украины. Киев, в свою очередь, поддерживает трехсторонние переговоры с участием Украины, США и России.

Накануне в Кремле неожиданно заявили, что окончательно договориться о прекращении войны без участия Украины не получится, даже несмотря на американское посредничество.

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О персоне: Кирилл Буданов Кирилл Буданов (род. 4 января 1986, г. Киев) – украинский военачальник, начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины (с 5 августа 2020 года – до 2 января 2026 года), генерал-лейтенант. С 2014 года участвовал в российско-украинской войне, получил несколько ранений. В 2018-2020 годах выполнял специальные задания, информация о которых засекречена. В середине 2020 года стал заместителем директора департамента Службы внешней разведки Украины, а вскоре возглавил Главное управление разведки Министерства обороны Украины, пишет Википедия. 2 января 2025 года принял предложение президента Украины Владимира Зеленского возглавить Офис Президента Украины.

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