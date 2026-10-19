"Девочка убита в коляске": Зеленский отреагировал на удар РФ по Харьковщине

Президент призвал не снимать санкции с России, пока продолжаются убийства, и напомнил Вашингтону о законе Линдси Грэма

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Зеленский отреагировал на российский удар по Харьковской области / Коллаж: Главред, фото: ГСЧС Харьковской области, Харьковская областная прокуратура

Что заявил Зеленский:

Погибли шесть человек, среди них дети

Президент призвал не снимать санкции с России

От США ожидают применения закона Линдси Грэма

После удара российского дрона по парку в Новой Водолаге в Харьковской области, где погибли дети, Владимир Зеленский призвал партнеров не снимать санкции с страны-агрессора, а США - применить закон Линдси Грэма. Глава государства подчеркнул, что Украине нужна ПВО, а Европа должна продолжать оказывать поддержку. Об этом он заявил в Telegram.

По словам президента, "Шахед" фактически ударил прямо по людям - по парку рядом с обычным кафе. Шесть человек погибли, еще 14 получили ранения, среди них шестеро детей.

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"Девочка убита в коляске. Её звали Ангелина, ей было чуть больше года, она родилась в августе 2025 года… Её маму звали Инна, она умерла в больнице… Другой убитой девочке было 11 лет", - написал Зеленский.

О чём Зеленский попросил США и Европу

Президент поблагодарил всех, кто помогает Украине сбивать "Шахеды" и ракеты и останавливать российские штурмы. По его словам, за страшными фотографиями из Новой Водолаги - "разрушенные жизни и правда об этой войне".

"Нужна защита жизни. Нужна ПВО для Украины. Нельзя думать о деньгах с Россией, пока она продолжает свою тупую войну. Мы просим не снимать санкции с России, пока убийства не прекратятся. Мы просим Америку быть сильной, просим применить закон Линдси Грэма. Мы просим Европу продолжать поддержку", - заявил Зеленский.

Глава государства добавил, что Украина хочет мира, а именно Россия всё это время настаивает на продолжении убийств.

"Мир обладает достаточной силой, чтобы остановить войну. Нужно наконец воспользоваться этой силой - против убийц", - подчеркнул президент.

Законопроект Линдси Грэм об ужесточении санкций против РФ / Инфографика: Главред

Что известно об ударе по парку в Харьковской области

По данным Харьковской областной прокуратуры, россияне атаковали центральный парк поселка 19 октября около 16:30, по предварительным данным - с помощью БПЛА типа "Герань-3". Повреждены кафе, магазин, детская школа искусств и автомобиль. Прокуратура начала досудебное расследование по факту военного преступления.

В Харьковской ОГА позже уточнили, что в Новой Водолаге в результате атаки погибли шесть человек, среди них двое детей. Жертвами стали женщины в возрасте 28, 34 и 36 лет, мужчина примерно 40 лет, а также девочки в возрасте 11 лет и 1 года и 2 месяцев.

По последним данным, ранения получили 15 человек, в том числе семеро детей. Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.

Почему Россия не прекращает удары по гражданским лицам?

Авиационный эксперт Константин Криволап в интервью Главреду отметил, что Россия существенно расширила арсенал средств для ударов по Украине и наращивает их производство.

"Россияне существенно увеличили количество относительно дешёвых средств, которые уже смогли или ещё пытаются довести до крупных объемов производства. При этом они значительно увеличивают не только количество средств с относительно небольшой боевой частью - 50–100 кг, но и массу взрывчатки в новых средствах поражения", - подчеркнул специалист.

Говоря о реактивных "Шахедах", эксперт обратил внимание на нехватку ракет для их сбивания и темпы российского производства.

"И мы фактически в течение месяца дошли до критической ситуации с ракетами для наземных ЗРК и ракетами "воздух-воздух". Поэтому эти дроны прорываются в города и терроризируют их. Россияне вышли на показатель производства около 3000 таких реактивных "Шахедов" в месяц. Это примерно 100 в сутки", - пояснил Криволап.

В то же время глава Центра анализа и стратегий Игорь Чаленко в беседе с Главредомд обратил внимание, что Кремль не настроен на деэскалацию даже после контактов с Вашингтоном.

"Совершенно очевидно, что после разговора с Путиным Трамп окончательно понял: российский диктатор не собирается идти на деэскалацию, даже в формате энергетического или морского перемирия", - отметил эксперт.

Политолог также подчеркнул, что за политические маневры в Вашингтоне расплачиваются обычные украинцы.

"Трамп действует исключительно с точки зрения политических технологий. Но, знаете, у них выборы, а у нас - максимальные разрушения, гибель мирных жителей, уничтожение энергетики и гражданской инфраструктуры", - подытожил Чаленко.

Удары РФ и санкции - последние новости

Как сообщал Главред, первые данные о жертвах удара по Новой Водолаге обнародовали министр внутренних дел Иван Выговский и начальник Харьковской ОГА Олег Синегубов. Тогда речь шла о гибели двух женщин и младенца, находившегося в детской коляске. Впоследствии число погибших возросло до шести, среди них трое детей.

Удар произошел на фоне ослабления санкционного давления Вашингтона на Москву. Президент США Дональд Трамп отложил введение пошлин, связанных с экспортом российских энергоносителей, которые требовал закон Грема. Документ давал президенту 30 дней на введение 100-процентных пошлин на все товары из пяти крупнейших покупателей российской нефти.

В то же время Белый дом может пойти на новые уступки Кремлю. По данным СМИ, Трамп рассматривает возможность ослабления санкций в отношении танкеров, газового сектора и отдельных компаний и лиц. Также США требуют от Киева ограничить удары по российской нефтепереработке.

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О персоне: Константин Криволап Константин Криволап - украинский авиационный эксперт и аналитик. Бывший инженер-испытатель конструкторского бюро "Антонов". Комментирует авиационную тематику на радио, телевидении и интернет-ресурсах.

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