США блокируют поставки ракет для Patriot, чтобы давить на Украину - СМИ

Украинские чиновники связывают задержку с ударами по российской нефтяной инфраструктуре.

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Хегсет блокирует поставки ракет Patriot в Украину / коллаж: Главред, фото: Офис президента, uk.wikipedia.org

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Хегсет не подписывает контракты на ракеты для Patriot

Партию перехватчиков уже оплатили союзники Украины

В Киеве связывают задержку с ударами по российским НПЗ

Министр обороны США Пит Хегсет блокирует передачу Украине крупной партии ракет-перехватчиков для комплексов Patriot, которые уже оплатили союзники Киева. В украинском руководстве подозревают, что таким образом Вашингтон оказывает давление на Киев, чтобы тот отказался от ударов по российским нефтяным объектам. Об этом пишет издание The Kyiv Independent.

Издание получило информацию от одного высокопоставленного чиновника и двух украинских военных, которые говорили на условиях анонимности.

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По их словам, процесс застрял именно на уровне главы Пентагона. Деньги за боеприпасы страны-партнеры уже перечислили.

"Контракты на ракеты для Patriot лежат на столе у Хегсета. Он их не подписывает", - сказал украинский чиновник.

О проблемах с поставками отдельных критически важных видов вооружения 19 октября публично заявил и президент Владимир Зеленский. По его мнению, часть политических договоренностей с США не реализуется на рабочем уровне.

"Задержка происходит на фоне почти ежедневных российских ударов баллистическими ракетами по гражданской инфраструктуре Украины, из-за чего Киев вынужден полагаться на ограниченные запасы ракет-перехватчиков", - пишет издание.

Также отмечается, что одним из основных каналов поставок является программа PURL. В ее рамках страны НАТО финансируют закупку американского вооружения для Украины.

В НАТО заверили, что поставки по этой схеме не прекращались, в том числе и средств ПВО. Другой представитель Альянса признал, что отдельные партии могут поступать с опозданием, однако назвал политический подтекст маловероятным.

PURL / Инфографика: Главред

Сколько ракет для Patriot нужно Украине

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что украинская сторона активно работает над поиском ракет PAC-2, PAC-3 для систем Patriot в преддверии зимы.

По его словам, Украине нужно не менее 300 ракет, чтобы пережить зиму.

"Защита украинского неба, воздушный щит. Мы также работаем с теми столицами, где, как мы знаем, есть необходимые нам средства. Это, прежде всего, перехватчики PAC-2, PAC-3 для систем Patriot. Очень сложно. Мы буквально выгрызаем, боремся за каждый предмет, за каждую ракету, вот. Но я считаю, что мы продвигаемся. Мы продвигаемся, партнеры нас слышат", - сказал он.

Patriot / Инфографика: Главред

Ракеты для Patriot - последние новости

Как сообщал Главред, издание The Washington Post писало, что Украина столкнулась с острой нехваткой ракет-перехватчиков для американских зенитно-ракетных комплексов Patriot. На фоне усиления российских ударов запасы боеприпасов практически исчерпаны, что затрудняет защиту от баллистических ракет.

Греция и Испания располагают запасами зенитных ракет для систем противовоздушной обороны Patriot, срок эксплуатации которых подходит к концу. Несмотря на потребность Украины в дополнительных средствах защиты от российских воздушных атак, эти страны пока не передают Киеву значительную часть таких боеприпасов.

В то же время Дональд Трамп отказался подтвердить, что разрешил Украине производить ракеты для зенитных комплексов Patriot. Накануне о таком согласии американского лидера публично сообщил Владимир Зеленский.

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Об источнике: The Kyiv Independent The Kyiv Independent - англоязычное украинское онлайн-СМИ, основанное в ноябре 2021 года, за три месяца до российского вторжения в Украину в 2022 году, бывшими сотрудниками Kyiv Post и медиа-консалтинговой компании Jnomics Media, сообщает Википедия.

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