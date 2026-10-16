Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

В Украине критическая нехватка ракет для Patriot: WP назвал их количество

Виталий Кирсанов
16 октября 2026, 09:49
google news Подпишитесь
на нас в Google
Перехватчики Patriot имеют ключевое значение для уничтожения российских баллистических ракет.
В Украине критическая нехватка ракет для Patriot
В Украине критическая нехватка ракет для Patriot / Коллаж: Главред, фото: US Army, ОП

Кратко:

  • На 7 октября в распоряжении Украины оставалось 10 ракет для Patriot
  • Запасы ракет Patriot сокращаются во всем мире

Украина столкнулась с острой нехваткой ракет-перехватчиков для американских зенитно-ракетных комплексов Patriot. На фоне усиления российских ударов запасы боеприпасов практически исчерпаны, что осложняет защиту от баллистических ракет. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на источники.

По информации одного из украинских чиновников, на 7 октября в распоряжении Украины оставалось всего 10 ракет для Patriot. Их использовали во время российских атак, и теперь у страны сохранилось лишь несколько таких боеприпасов.

видео дня

Другой собеседник издания, знакомый с критическим состоянием украинской противовоздушной обороны, также подтвердил, что запасы ракет практически закончились. Эти перехватчики имеют ключевое значение для уничтожения российских баллистических ракет.

"Ситуация крайне напряженная. Каждый день гибнут ни в чем не повинные мирные жители", - заявил украинский чиновник.

О нехватке ракет для Patriot ранее сообщал и CNN. По данным телеканала, во время последней российской атаки украинская ПВО не смогла перехватить почти все баллистические ракеты из-за недостаточного количества боеприпасов.

Запасы ракет Patriot сокращаются во всем мире

Комплексы Patriot остаются одними из наиболее востребованных систем противовоздушной обороны. Их активно используют для отражения атак как в Украине, так и на Ближнем Востоке. Высокая интенсивность боевых действий в обоих регионах привела к значительному сокращению мировых запасов ракет-перехватчиков, в том числе у США.

Администрация президента США Дональда Трампа поставила задачу ускорить закупку и производство новых боеприпасов для Patriot. Однако изготовление одной ракеты-перехватчика может занимать до 36 месяцев, что затрудняет быстрое пополнение арсеналов.

Украина получает ракеты и другое вооружение в рамках программы PURL, предусматривающей оплату европейскими странами американских поставок для Киева.

В четверг высокопоставленный представитель НАТО заявил, что механизм PURL продолжает работать, а поставки боеприпасов для систем противовоздушной обороны, включая перехватчики Patriot, не прекращаются.

В то же время украинский чиновник выразил обеспокоенность нестабильностью поставок. По его словам, с мая они стали нерегулярными, а гарантировать своевременное прибытие очередных партий вооружения сейчас сложно.

"С мая поставки стали нерегулярными, и сейчас никто не может с уверенностью гарантировать, что груз действительно прибудет", - отметил он.

Инфографика patriot, патриот
Инфографика / Главред

Когда Украина сможет производить ракеты для Patriot - мнение

После заявления Дональда Трампа о возможном запуске в Украине производства ракет-перехватчиков для американских систем Patriot эксперты оценили, сколько времени может потребоваться для реализации такого проекта.

Быстро создать полноценное производство будет непросто. Украине предстоит получить необходимые технологии, подготовить производственные площадки, установить специализированное оборудование и привлечь специалистов соответствующей квалификации. Кроме того, потребуется наладить стабильные поставки всех компонентов, необходимых для сборки ракет.

По оценкам экспертов, при условии быстрого согласования всех ключевых вопросов и отсутствия существенных задержек первые ракеты украинского производства могут появиться примерно через один-два года.

Актуальность такого проекта возрастает на фоне увеличения Россией производства баллистических ракет, в том числе боеприпасов для оперативно-тактических ракетных комплексов "Искандер-М".

Производство ракет для Patriot в Украине

Напомним, Главред сообщал - министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что налаживание производства ракет для систем противовоздушной обороны Patriot в Украине - это длительный процесс, который потребует многих недель подготовки.

Ранее основатель БО "Реактивная почта" и военный эксперт Павел Нарожный считает, что после запуска производства ракет для зенитно-ракетных комплексов Patriot в Украине первые изделия могут появиться не раньше, чем через год-полтора.

Как сообщалось, Владимир Зеленский ранее заявлял, что Украина готова начать производство зенитных ракет для систем Patriot, однако для запуска требуется окончательное согласование со стороны США.

Читайте также:

Об источнике: The Washington Post

The Washington Post - американская газета, которую издают в городе Вашингтоне. Крупнейшая газета столицы Соединенных Штатов Америки, также входит в число старейших. Содержит срочные новости, репортажи на национальные и международные темы, очерки и комментарии. С августа 2013 года принадлежит миллиардеру Джеффу Безосу, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
война в Украине новости США ЗРК Patriot
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Россия отвергает перемирие: в ISW раскрыли, чего добивается Кремль

Россия отвергает перемирие: в ISW раскрыли, чего добивается Кремль

10:51Война
В Киеве стартовал отопительный сезон: в каких районах пока не будет тепла

В Киеве стартовал отопительный сезон: в каких районах пока не будет тепла

10:42Украина
В Украине критическая нехватка ракет для Patriot: WP назвал их количество

В Украине критическая нехватка ракет для Patriot: WP назвал их количество

09:49Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Лук переживет морозы и даст раннюю зелень: как и когда сажать осенью

Лук переживет морозы и даст раннюю зелень: как и когда сажать осенью

Дожди с мокрым снегом и заморозки: когда и где в Украине изменится погода

Дожди с мокрым снегом и заморозки: когда и где в Украине изменится погода

Как собрать осколки разбитого стекла с пола — быстрый лайфхак

Как собрать осколки разбитого стекла с пола — быстрый лайфхак

Россия и Украина договорились о перемирии: где и зачем прекратили огонь

Россия и Украина договорились о перемирии: где и зачем прекратили огонь

Какие цветы нельзя ставить в квартире: 7 худших вариантов

Какие цветы нельзя ставить в квартире: 7 худших вариантов

Последние новости

11:41

Почему 17 октября нельзя рассказывать о жизненных планах: какой церковный праздник

11:40

Кто даёт лучшие советы: 7 месяцев, в которые родились самые мудрые люди

11:05

Универсальный маринад для грибов на 1 л воды: идеальный рецепт на зиму

11:03

На Волыни предупредили об угрозе утечки аммиака: что известно

10:51

Россия отвергает перемирие: в ISW раскрыли, чего добивается Кремль

"Возможны очень жесткие графики или блекауты": Прокип — о сценариях предстоящей зимы«Возможны очень жесткие графики или блекауты»: Прокип — о сценариях предстоящей зимы
10:51

"Если ты не можешь": Денисенко раскрыла причину конфликта с мужем

10:42

В Киеве стартовал отопительный сезон: в каких районах пока не будет тепла

10:24

Дороже на старте, но дешевле с годами: какая мульча лучше для клумб

10:22

Хвойные иголки для сада и огорода: 4 способа с пользой использовать опавшую хвою

Реклама
10:07

Углы ковра больше не будут загибаться: как выровнять их за одну ночьВидео

09:57

Квашеная капуста без воды и уксуса: секрет хрустящей заготовки на зиму

09:53

"Дороже только квартиры": победительница "Холостяка" показала элитную покупкуВидео

09:49

В Украине критическая нехватка ракет для Patriot: WP назвал их количество

09:20

Не обязательно штурмовать Крым: Жорин назвал возможный сценарий деоккупации

09:07

Удар дронов по Волыни: блэкаут в Луцке, пострадали два предприятия, есть раненые

08:30

Массированная атака БпЛА на РФ: в Москве закрыты аэропорты, во Владимире — взрывы

08:25

РФ атаковала Умань: загорелась многоэтажка, есть пострадавшиеФото

07:33

Трамп отказался иметь дело с Зеленским и объяснил почему

07:30

Свидетель по делу Сенниченко мог иметь свои интересы вокруг ОПЗ и ОГХК — Гаврилечко

06:51

Приказ ограничить Starshield для ВСУ поступил из Белого дома - Reuters

Реклама
06:24

Что носить, если надоели джинсы: 5 альтернатив

06:15

Гороскоп на завтра, 17 октября: Овнам — измена, Рыбам — отличные новости

05:55

"Тело умирает": Мила Нитич пострадала из-за похудения на уколах

05:11

Осеннее известкование газона может нанести вред: что нужно проверить перед процедурой

04:51

Не мусор, а сокровище: зачем всё больше людей собирают луковую шелуху в банкиВидео

04:12

Как собрать осколки разбитого стекла с пола — быстрый лайфхак

04:00

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке с выдрой за 46 с

03:39

Как превратить опавшие листья в бесплатный "золотой" гумус: лайфках садоводаВидео

03:03

Апельсиновые корки против вредителей: как приготовить домашний настой для растений

02:15

Загадочный сигнал из космоса поставил астрономов в тупик: детали открытия

01:04

В доме станет гораздо теплее: раскрыт секрет эффективной работы радиатораВидео

15 октября, четверг
23:53

В Киеве и области перебои с электроэнергией и водой: детали "прилетов"

23:38

Украина готовит новую кампанию против РФ с помощью дронов на базе ИИ - The Atlantic

23:02

Перебои с передачей разведданных США о ракетах РФ: у Зеленского назвали причину

23:00

Деньги и успех накроют с головой: какие три знака зодиака поймают удачу

22:50

Как рассчитать личное число на 2027 год: нумерологи объяснили, что оно означает

22:08

В семье украинской ведущей случилось горе: умер ее кузен

22:03

5 вещей, на которых нельзя экономить: Андре Тан дал важный список

22:02

Путин обвинил Украину в атаках на НПЗ и пригрозил ответом

22:00

Мощные удары в тыл РФ: Британия передаст Украине новые ракеты Storm Shadow

Реклама
21:08

Названа новая героиня шоу "Холостячка"

21:06

Как сэкономить на электроэнергии: названы главные приборы-"вампиры"Видео

20:40

Тест на IQ: нужно найти балерину среди фламинго за 12 секунд

20:11

Хит 1969 года написали за 20 минут: песня стала одной из величайших в истории музыкиВидео

20:01

Свет в Украине будут выключать почти весь день: графики на 16 октября

20:00

Зачем посыпать раковину мукой: дешёвый трюк и главная опасность

19:55

РФ готовит новый штурм: в ВСУ назвали два опасных направления фронта

19:50

"Украина будет вынуждена просить о мире": у Зеленского предупредили о тревожном сценарии

19:36

Почему не стоит застилать кровать утром: неожиданный совет врачей

19:10

Как сохранить тепло и сократить расходы — поможет один предмет из кухни

Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Лайфхаки и хитрости
АвтоСтиркаВсе о салеКомнатные растенияУборка
Мода и красота
Новости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибки
Экономика
ТарифыКурс валютЦены на продуктыДенежная помощь
Новости шоу бизнеса
Филипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга Сумская
Регионы
Новости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости Черкассы
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять