В Украине критическая нехватка ракет для Patriot: WP назвал их количество

Перехватчики Patriot имеют ключевое значение для уничтожения российских баллистических ракет.

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В Украине критическая нехватка ракет для Patriot / Коллаж: Главред, фото: US Army, ОП

Кратко:

На 7 октября в распоряжении Украины оставалось 10 ракет для Patriot

Запасы ракет Patriot сокращаются во всем мире

Украина столкнулась с острой нехваткой ракет-перехватчиков для американских зенитно-ракетных комплексов Patriot. На фоне усиления российских ударов запасы боеприпасов практически исчерпаны, что осложняет защиту от баллистических ракет. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на источники.

По информации одного из украинских чиновников, на 7 октября в распоряжении Украины оставалось всего 10 ракет для Patriot. Их использовали во время российских атак, и теперь у страны сохранилось лишь несколько таких боеприпасов.

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Другой собеседник издания, знакомый с критическим состоянием украинской противовоздушной обороны, также подтвердил, что запасы ракет практически закончились. Эти перехватчики имеют ключевое значение для уничтожения российских баллистических ракет.

"Ситуация крайне напряженная. Каждый день гибнут ни в чем не повинные мирные жители", - заявил украинский чиновник.

О нехватке ракет для Patriot ранее сообщал и CNN. По данным телеканала, во время последней российской атаки украинская ПВО не смогла перехватить почти все баллистические ракеты из-за недостаточного количества боеприпасов.

Запасы ракет Patriot сокращаются во всем мире

Комплексы Patriot остаются одними из наиболее востребованных систем противовоздушной обороны. Их активно используют для отражения атак как в Украине, так и на Ближнем Востоке. Высокая интенсивность боевых действий в обоих регионах привела к значительному сокращению мировых запасов ракет-перехватчиков, в том числе у США.

Администрация президента США Дональда Трампа поставила задачу ускорить закупку и производство новых боеприпасов для Patriot. Однако изготовление одной ракеты-перехватчика может занимать до 36 месяцев, что затрудняет быстрое пополнение арсеналов.

Украина получает ракеты и другое вооружение в рамках программы PURL, предусматривающей оплату европейскими странами американских поставок для Киева.

В четверг высокопоставленный представитель НАТО заявил, что механизм PURL продолжает работать, а поставки боеприпасов для систем противовоздушной обороны, включая перехватчики Patriot, не прекращаются.

В то же время украинский чиновник выразил обеспокоенность нестабильностью поставок. По его словам, с мая они стали нерегулярными, а гарантировать своевременное прибытие очередных партий вооружения сейчас сложно.

"С мая поставки стали нерегулярными, и сейчас никто не может с уверенностью гарантировать, что груз действительно прибудет", - отметил он.

Инфографика / Главред

Когда Украина сможет производить ракеты для Patriot - мнение

После заявления Дональда Трампа о возможном запуске в Украине производства ракет-перехватчиков для американских систем Patriot эксперты оценили, сколько времени может потребоваться для реализации такого проекта.

Быстро создать полноценное производство будет непросто. Украине предстоит получить необходимые технологии, подготовить производственные площадки, установить специализированное оборудование и привлечь специалистов соответствующей квалификации. Кроме того, потребуется наладить стабильные поставки всех компонентов, необходимых для сборки ракет.

По оценкам экспертов, при условии быстрого согласования всех ключевых вопросов и отсутствия существенных задержек первые ракеты украинского производства могут появиться примерно через один-два года.

Актуальность такого проекта возрастает на фоне увеличения Россией производства баллистических ракет, в том числе боеприпасов для оперативно-тактических ракетных комплексов "Искандер-М".

Производство ракет для Patriot в Украине

Напомним, Главред сообщал - министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что налаживание производства ракет для систем противовоздушной обороны Patriot в Украине - это длительный процесс, который потребует многих недель подготовки.

Ранее основатель БО "Реактивная почта" и военный эксперт Павел Нарожный считает, что после запуска производства ракет для зенитно-ракетных комплексов Patriot в Украине первые изделия могут появиться не раньше, чем через год-полтора.

Как сообщалось, Владимир Зеленский ранее заявлял, что Украина готова начать производство зенитных ракет для систем Patriot, однако для запуска требуется окончательное согласование со стороны США.

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Об источнике: The Washington Post The Washington Post - американская газета, которую издают в городе Вашингтоне. Крупнейшая газета столицы Соединенных Штатов Америки, также входит в число старейших. Содержит срочные новости, репортажи на национальные и международные темы, очерки и комментарии. С августа 2013 года принадлежит миллиардеру Джеффу Безосу, пишет Википедия.

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