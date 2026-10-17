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Трамп отменил санкции против России, предусмотренные "законом Грема"

Анна Ярославская
17 октября 2026, 07:45
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Решение Белого дома может спровоцировать новый конфликт с Конгрессом, где требуют разорвать договоренность с Путиным.
Трамп, Путин
Трамп заморозил пошлины и санкции против России по закону Грэма / Коллаж: Главред, фото: ОП, сайт Кремля

Главное:

  • Трамп приостановил пошлины и санкции против РФ по закону Грэма
  • Решение связано с планом снизить цены на дизель в США
  • Сенаторы требуют разорвать сделку Трампа с Путиным

Президент США Дональд Трамп отложил введение масштабных пошлин, связанных с экспортом российских энергоносителей, которых требовал подписанный им в прошлом месяце закон. Эти ограничения осложняли его попытки сбить цены на дизельное топливо накануне промежуточных выборов, сообщает Bloomberg.

Для этого глава Белого дома воспользовался оговоркой, заложенной в сам документ. Закон, инициатором которого был покойный сенатор Линдси Грэм, должен был наказать Москву за вторжение в Украину, а также закрепил на законодательном уровне и расширил действующие ограничения против Кремля. Соответствующий исполнительный указ обнародовали поздно вечером в пятницу, 16 октября.

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"Настоящим я отказываюсь от применения таких санкций, ограничений и пошлин, предусмотренных Законом Грэма. Я представил Конгрессу подтверждение того, что такой отказ в настоящее время отвечает национальным интересам Соединенных Штатов", - говорится в указе Трампа.

При этом директива формально вводит тарифы, лишь приостанавливая их действие. То есть при желании Трамп может вернуться к ним позже.

Дизель важнее дедлайна

Документ отводил президенту 30 дней на введение 100-процентных пошлин на все товары из пяти крупнейших покупателей российской нефти. Кроме того, он предусматривал санкции против ряда российских структур и 500-процентные пошлины на весь импорт энергоносителей из РФ в США. Месячный срок истекал 18 октября.

Эти положения противоречат плану, который Трамп объявил на прошлой неделе: совместно с Владимиром Путиным вывести российские запасы дизеля на мировые рынки. Так американский лидер пытается снизить цены на это топливо в США, которые держатся вблизи рекордных отметок за несколько недель до выборов 3 ноября.

Законопроект Линдси Грэма об усилении санкций против РФ
Законопроект Линдси Грэма об усилении санкций против РФ / Инфографика: Главред

Конгресс против сделки с Путиным

Отказ от пошлин грозит новой волной недовольства в Конгрессе, в том числе среди республиканцев, которых возмутило решение по российскому дизелю. На этой неделе двухпартийная группа сенаторов подписала письмо с требованием к Трампу отменить договоренность с Путиным и выполнить положения закона Грэма.

Вместе с тем решение позволяет Вашингтону избежать возможного противостояния с крупнейшими покупателями российских энергоносителей - Китаем, Индией и Турцией.

Грэм, республиканец от Южной Каролины и давний сторонник Украины, написал законопроект еще до своей смерти в июле, поэтому его принятие воспринимали как дань памяти сенатору. Политик неоднократно подчеркивал, что именно такие санкции заставят Путина сесть за стол переговоров и завершить полномасштабную войну против Украины.

Дизельная сделка Трампа и Путина - что известно

Как писал Главред, страна-агрессор Россия немедленно поставит более 300 000 тонн дизельного топлива на американский и мировой рынки. Об этой договоренности президент США Дональд Трамп объявил 9 октября сразу после телефонного разговора с кремлевским диктатором Владимиром Путиным.

Общий объем, по его словам, должен достичь 3 млн тонн в сжатые сроки. В сочетании с нефтью, идущей через Ормузский пролив, это, по прогнозу американского президента, обвалит цены на дизель для американцев и всего мира рекордными темпами.

В ответ президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ослабление санкций против Москвы без долгосрочной договоренности о деэскалации является очевидной слабостью и лишь продлит войну.

"Это играет на руку России, на то, что она будет убивать больше, воевать дольше, ещё меньше уважать Америку и нанесёт ещё больше потерь и ущерба миру", – сказал Зеленский, комментируя разговор президентов США и России.

Как пишет Axios со ссылкой на американского чиновника, напрямую осведомленного о ситуации, Трамп пошел на сделку по дизельному топливу с Путиным после того, как Киев проигнорировал около полудюжины обращений Вашингтона с требованием остановить атаки на российские нефтеперерабатывающие заводы.

Этот шаг спровоцировал новый кризис в отношениях с Киевом и может сорвать очередную попытку администрации США выстроить схему завершения войны. Собеседник издания был резок в оценке поведения украинской стороны.

"Зеленский неверно читает ситуацию. Продолжая бить по НПЗ, он разрушает ту добрую волю, которую выстроил с Трампом за последние шесть месяцев", - сказал американский чиновник.

Позже Трамп публично прокомментировал упреки Зеленского относительно сделки между Вашингтоном и Москвой о поставках российского дизельного топлива. В интервью журналистам 9 октября Трамп подчеркнул, что США остаются "сильным партнером", а само соглашение с российским диктатором Владимиром Путиным необходимо для американской экономики.

Трамп ставит все на капитуляцию: мнение эксперта

Эксперт Вадим Денисенко считает, что американский президент пошел ва-банк и делает ставку на любую сделку, а Киеву приходится выбирать между прямой конфронтацией и имитацией договоренностей - и оба пути плохие.

"До 3 ноября. Трамп ставит все на капитуляцию. К сожалению, я ошибся, когда считал, что перед выборами Трамп не пойдет на остановку передачи разведданных. Судя по всему, Трамп пошел ва-банк. Трампу нужен блицкриг по Украине, и он считает, что российские обстрелы баллистикой без разведданных заставят Украину пойти на сделку. Трампу не нужен мир, ему нужна какая-то сделка, на которую согласится Украина, чтобы говорить, что он чего-то добился", - написал Денисенко в Facebook.

По его словам, перед Украиной стоит сложнейшая дилемма, что делать дальше.

"В сухом остатке мы имеем ситуацию, когда Трамп хочет имитацию сделки, Путин считает, что у него развязаны руки, европейцы готовы подыграть Трампу в каком-то формате (формат пока не понятен), мы эскалируем ситуацию на словах, похоже, не имея стратегии", - добавил эксперт.

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Об источнике: Bloomberg

Bloomberg – американская компания (партнерство с ограниченной ответственностью), провайдер финансовой информации. Один из ведущих мировых поставщиков финансовой информации для профессиональных участников финансовых рынков, пишет Википедия.

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