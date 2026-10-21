В Киеве прогремели взрывы: атакована 24-этажка, вспыхнул пожар

В нескольких районах столицы зафиксированы последствия дроновой атаки РФ.

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Утром в Киеве работали силы ПВО / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Кратко:

В Киеве прогремели взрывы

В трех районах зафиксированы последствия атаки

Утром 21 октября и в ночь на среду в Киеве были слышны взрывы на фоне воздушной тревоги. О последствиях рассказали столичные власти.

"Желтый" уровень воздушной опасности был объявлен в 05:18, сообщили в Киевской городской военной администрации. Жителей города призвали пройти в ближайшие укрытия.

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07:39 Известно об одном погибшем в результате удара по жилому дому в Святошинском районе. Также один человек пострадал. Ему оказывается необходимая медицинская помощь.

06:56 В Святошинском районе Киева БпЛА попал в 24-этажку на уровне 20-го этажа, сообщил мэр Кличко. Вспыхнул пожар, экстренные службы направляются на место.

В 06:25 мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в Соломенском районе Киева БПЛА упал на открытой территории. Предварительно, обошлось без возгорания.

В 06:08 стало известно, что в Деснянском районе зафиксировано падение БПЛА на открытой территории. Возникло возгорание рядом с припаркованными автомобилями. Соответствующие службы следуют на место происшествия.

Ночью Воздушные Силы предупреждали о налете дронов и угрозе применения баллистического вооружения. Впоследствии в столице раздались взрывы.

В 23:41 пресс-служба КГВА сообщила, что в Соломенском районе было зафиксировано падение дрона на территории нежилого сектора. Кличко уточнил, что был поражен объект транспортной инфраструктуры. На месте ЧП вспыхнул пожар, куда направились экстренные службы.

Кроме того, последствия атаки дронов также есть в Святошинском районе - там обломки дрона упали на открытой территории. По предварительной информации, пострадавших нет.

Реактивный "Шахед" / Инфографика: Главред

РФ готовит баллистический удар по Киеву - мониторы

В ночь на 21 октября для Киева и Киевской области сохранялась повышенная угроза применения баллистического оружия. Об этом предупреждал мониторинговый канал єРадар.

"Повышенная угроза применения баллистического вооружения для Киева и Киевской области сохранится и этой ночью", - говорится в сообщении.

Жителей Киева и области призывалі не игнорировать сигналы воздушной тревоги и внимательно следить за сообщениями о возможных угрозах.

Откуда РФ запускает ракеты по Украине / Инфографика: Главред

Атаки РФ на Киев - новости

Как писал Главред, 20 октября дроны атаковали Киев. Один человек погиб, ещё семь пострадали. В Соломенском районе в результате попадания беспилотника повреждено здание медицинского учреждения. В другом районе столицы обломки дрона упали недалеко от жилой застройки. По информации мэра, в Голосеевском районе их обнаружили на открытой территории.

Еще одно падение обломков зафиксировали на железнодорожной инфраструктуре. В Соломенском районе они упали на пути, однако пожара не возникло.

Наиболее тяжелые последствия зафиксировали возле автозаправочной станции на границе Киева с Киевской областью. Там в результате падения вражеского беспилотника погиб человек, еще семеро - получили ранения.

Российские баллистические удары по Киеву в ночь на 19 октября унесли жизнь 21-летней девушки, ещё трое человек получили ранения. Под удар попали медицинский центр, учебные заведения, жилой многоэтажный дом и наземная станция метро на левом берегу.

18 октября в Киеве также гремели взрывы. В результате удара РФ в Деснянском районе было зафиксировано попадание в здание медицинского центра.

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О персоне: Виталий Кличко Виталий Кличко - украинский государственный деятель, политик. Киевский городской голова с 5 июня 2014 года. Глава Киевской городской государственной администрации с 25 июня 2014 года. Боксер-профессионал, выступавший в тяжелой весовой категории, кикбоксер. Обладатель званий "Почетный" и "Вечный" чемпион мира по боксу в версии WBC, сообщает Википедия.

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