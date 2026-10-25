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В Запорожье после российского удара загорелся торговый объект: что известно

Дарья Пшеничник
25 октября 2026, 08:35
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За сутки оккупанты нанесли 832 удара по 55 населённым пунктам Запорожской области.
В Запорожье после российского удара загорелся торговый объект: что известно
Нападение РФ на Запорожье 25 октября / Коллаж: Главред, фото: Совет обороны Запорожской области

Кратко:

  • 25 октября РФ нанесла удар по торговому объекту в Запорожье
  • Спасатели локализовали пожар, данных о пострадавших нет
  • За сутки по Запорожской области нанесено 832 удара

видео дня

Российские войска в воскресенье, 25 октября, нанесли удар по торговому объекту в Запорожье, после попадания там вспыхнул пожар, сообщает председатель Совета обороны Запорожской области Иван Федоров.

На месте работали спасатели, им удалось локализовать возгорание. Данных о погибших или раненых в результате этого удара пока нет, уточнил Федоров.

832 удара за сутки

Воскресенье стало продолжением интенсивных обстрелов региона. За прошедшие сутки в результате российских атак на Запорожье и Запорожский район ранения получили четверо человек, свидетельствуют данные Федорова.

Всего оккупанты нанесли по Запорожской области 832 удара. Под обстрелом оказались 55 населенных пунктов.

Среди этих атак - шесть ракетных ударов непосредственно по Запорожью. В местные власти поступило 50 сообщений о разрушении жилых домов, автомобилей и объектов инфраструктуры.

  • Последствия атаки на Запорожье 25 октября
    Последствия атаки на Запорожье 25 октября Фото: Совет обороны Запорожской области
  • Последствия атаки на Запорожье 25 октября
    Последствия атаки на Запорожье 25 октября Фото: Совет обороны Запорожской области
  • Последствия атаки на Запорожье 25 октября
    Последствия атаки на Запорожье 25 октября Фото: Совет обороны Запорожской области
  • Последствия атаки на Запорожье 25 октября
    Последствия атаки на Запорожье 25 октября Фото: Совет обороны Запорожской области
  • Последствия атаки на Запорожье 25 октября
    Последствия атаки на Запорожье 25 октября Фото: Совет обороны Запорожской области

Почему ПВО стало сложнее сбивать дроны

Начальник управления коммуникаций командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат рассказал, что туман и облачность затрудняют работу украинской авиации и влияют на эффективность отдельных средств противовоздушной обороны во время российских атак с использованием дронов. По его словам, сложные погодные условия создают дополнительные трудности для военных, ведь работа части средств ПВО зависит от видимости.

"Сегодня авиации работать довольно сложно. Вы видите, что погодные условия сложные - это и туман, и облака. Плохая погода напрямую влияет на эффективность использования тех средств, которые требуют видимости", - отметил Игнат.

В то же время опасность представляют российские беспилотники, которым удается преодолевать украинскую противовоздушную оборону и достигать целей. Даже небольшое количество таких дронов может нанести значительный ущерб объектам критической инфраструктуры.

дрон
Дрон "Герань-5" / Инфографика: Главред

Атаки РФ по Украине - новости по теме

Как писал Главред, в ночь на 25 октября российские войска атаковали Винницу. В результате удара были повреждены жилые дома и гражданский промышленный объект.

24 октября войска РФ нанесли удар беспилотником по Синельниковому в Днепропетровской области. В результате атаки погибли три человека, ещё как минимум восемь получили ранения.

В ночь на 23 октября и утром в пятницу РФ атаковала энергетические объекты в Житомирской, Волынской, Николаевской, Полтавской, Хмельницкой и Ровенской областях. В результате ударов более 500 тысяч украинцев остались без электроснабжения.

22 октября в результате российского обстрела села Лимановка Лозовского района погибла 42-летняя женщина, ещё четверо человек получили ранения, среди них мальчики 13 и 10 лет. Ночью враг также атаковал дронами Харьков, под ударом оказались Слободской, Основянский и Холодногорский районы

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Об персоне: Иван Федоров

Иван Сергеевич Федоров (род. 29 августа 1988 года, Мелитополь, Запорожская область, УССР) - украинский политик, общественный деятель, глава Запорожской областной военной администрации с 2 февраля 2024 года

С 2020 года - мэр Мелитополя.

В 2022 году, во время полномасштабного вторжения российских войск, город Мелитополь был оккупирован. После захвата Мелитополя российскими войсками он отказался сотрудничать с оккупантами, после чего был похищен российскими военными. На следующий день две тысячи жителей города вышли на протест с требованием его освобождения. После шести дней плена Федоров был обменен на пленных солдат РФ.

В феврале 2024 г. указом президента Украины назначен главой Запорожской ОГА.

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