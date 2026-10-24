РФ ударила по многоэтажке на Днепропетровщине: есть погибшие и раненые

Вражеский беспилотник вызвал пожар в многоэтажном доме и повредил магазин и автомобили.

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Последствия обстрела Синельникового / Коллаж: Главред, фото: Днепропетровская ОГА, УНИАН

Что известно:

В результате удара по Синельниковому погибли три человека

Двенадцать человек получили ранения

Двое пострадавших находятся в тяжелом состоянии

Российские войска нанесли удар беспилотником по Синельниковому в Днепропетровской области. В результате атаки погибли три человека, еще как минимум восемь получили ранения. Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Александр Ганжа.

"Среди раненых - 11-летняя девочка. Все пострадавшие находятся в больнице. 50-летняя женщина и 70-летний мужчина - в тяжелом состоянии", - рассказал он. видео дня

В результате удара на четвёртом этаже многоэтажного жилого дома вспыхнул пожар. Также повреждены магазин и автомобили.

Реактивный "Шахед" / Инфографика: Главред

Число раненых в результате российской атаки на Синельниково Днепропетровской области возросло до 12.

"Пятеро пострадавших в больнице. Две женщины и мужчина - в тяжелом состоянии. Их сейчас оперируют. После этого доставят в областную больницу в Днепре", - рассказал Ганжа.

Почему ПВО стало сложнее сбивать дроны

Начальник управления коммуникаций командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат рассказал, что туман и облачность затрудняют работу украинской авиации и влияют на эффективность отдельных средств противовоздушной обороны во время российских атак с использованием дронов. По его словам, сложные погодные условия создают дополнительные трудности для военных, ведь работа части средств ПВО зависит от видимости.

"Сегодня авиации работать довольно сложно. Вы видите, что погодные условия сложные - это и туман, и облака. Плохая погода напрямую влияет на эффективность использования тех средств, которые требуют видимости", - отметил Игнат.

В то же время опасность представляют российские беспилотники, которым удается преодолевать украинскую противовоздушную оборону и достигать целей. Даже небольшое количество таких дронов может нанести значительный ущерб объектам критической инфраструктуры.

Атаки РФ по Украине - последние новости

Как ранее сообщал Главред, мэр Киева Виталий Кличко сообщил о серии взрывов в столице. В результате ударов были повреждены частные дома и АЗС.

Воздушные силы ВСУ сообщили о применении против Украины различных средств воздушного нападения. По их данным, враг применил 210 ударных дронов и ракеты различных типов. Силы ПВО уничтожили или подавили 181 вражеский беспилотник по состоянию на утро следующего дня.

Начальник Черниговской МВА Дмитрий Брыжинский сообщил об атаке на два предприятия в Чернигове. По словам Брыжинского, два частных предприятия получили повреждения в результате удара беспилотника. В результате атаки один человек погиб и по меньшей мере 25 получили ранения.

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О персоне: Александр Ганжа Александр Ганжа - украинский политик, глава Днепропетровской областной государственной администрации, генерал полиции 3-го ранга, сообщает Википедия.

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